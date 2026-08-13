Nhận định ML Vitebsk vs Borac Banja Luka: đội hình dự kiến Borac Banja Luka duy trì phong độ bất bại ấn tượng trước cuộc chạm trán ML Vitebsk tại đấu trường UEFA Europa Conference League trên sân Mezokovesdi Varosi.

Thông tin trước trận đấu

Màn so tài giữa ML Vitebsk và Borac Banja Luka trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League diễn ra lúc 00h00 ngày 14/08/2026 trên sân vận động Mezokovesdi Varosi Stadion. Đây là cuộc đối đầu thu hút sự chú ý khi cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu với những tính toán chiến thuật riêng.

Phong độ thi đấu gần đây

Xét về màn trình diễn trong những trận đấu gần nhất, ML Vitebsk đã thu về kết quả gồm 2 trận thắng và 1 trận thua. Nhìn chung, khả năng tích lũy điểm số của đội bóng vẫn khá tốt, nhưng thất bại gần đây cho thấy họ vẫn cần thêm sự tập trung ở các thời điểm then chốt.

Bên phía đối diện, Borac Banja Luka thể hiện nhịp độ thi đấu đầy tự tin với chuỗi thành tích bất bại. Đội bóng này giành được 2 trận thắng và 1 trận hòa trong 3 trận gần nhất. Sự duy trì phong độ ổn định giúp Borac Banja Luka bước vào trận đấu tới với đà tâm lý rất thuận lợi.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội

Trong quá khứ, hai CLB mới chỉ chạm trán nhau đúng 1 lần duy nhất. Ở cuộc đụng độ đó, Borac Banja Luka đã có được chiến thắng, còn ML Vitebsk nhận kết quả thua và chưa giành được trận hòa hay chiến thắng nào trước đối thủ này.

Đánh giá cục diện trận đấu

Dựa trên số liệu thực tế, Borac Banja Luka đang nắm giữ đôi chút ưu thế nhờ mạch trận bất bại gần đây cùng kết quả có lợi từ lần đối đầu trong quá khứ. Tuy nhiên, ML Vitebsk hoàn toàn có thể tạo nên thế trận sòng phẳng nếu tái hiện được phong độ từ 2 trận thắng gần đây của mình.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất ML Vitebsk · 0 thắng 0 hòa Borac Banja Luka · 1 thắng Borac Banja Luka 1 - 0 ML Vitebsk BBL

ML Vitebsk 5 trận gần nhất B T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 2 Thủng lưới Borac Banja Luka 5 trận gần nhất T T H T B 3 Trận 2-1-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 3 Thủng lưới