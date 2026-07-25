Tin mới

    Nhận định Myanmar vs Malaysia: đội hình dự kiến

    Tuệ Nhân25/07/2026 12:08

    Myanmar và Malaysia cùng chưa có điểm, trong khi Malaysia nhỉnh hơn về thứ hạng và có ưu thế đối đầu trước trận tại Thuwanna YTC Stadium.

    Thông tin trận đấu

    Myanmar chạm trán Malaysia tại ASEAN Cup (AFF Championship) trên sân Thuwanna YTC Stadium lúc 17:00 ngày 25/07/2026. Đây là cuộc so tài giữa hai đội đang cùng có 0 điểm, nhưng Malaysia đứng hạng 2 còn Myanmar xếp hạng 4.

    Sự khác biệt về vị trí khiến trận đấu có ý nghĩa đáng kể trong bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên, khoảng cách trên bảng xếp hạng chưa đi kèm chênh lệch về điểm số, vì vậy cả hai đội đều cần hướng tới một màn trình diễn đủ chắc chắn và hiệu quả.

    Malaysia nhỉnh hơn ở xu hướng đối đầu

    Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Malaysia giành 2 chiến thắng, Myanmar thắng 1 trận và hai đội hòa nhau 2 lần. Cán cân này cho thấy Malaysia có lợi thế tương đối, nhưng không tạo ra khoảng cách quá lớn giữa hai bên.

    Việc có tới 2 trận hòa trong chuỗi đối đầu gần nhất cũng cho thấy Myanmar vẫn có khả năng gây khó khăn cho Malaysia. Vì thế, đội khách sẽ không thể chỉ dựa vào ưu thế lịch sử để kiểm soát trận đấu, còn Myanmar có cơ sở để nhập cuộc với sự tự tin nhất định.

    Cuộc đấu được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận

    Với cả hai đội đều chưa có điểm, cách tiếp cận trận đấu sẽ đóng vai trò quan trọng. Malaysia có thể được kỳ vọng tận dụng vị trí cao hơn để chủ động gây sức ép và tìm cách tạo khác biệt sớm. Ngược lại, Myanmar cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế khoảng trống và chờ thời điểm chuyển trạng thái.

    Điểm then chốt nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ. Nếu Malaysia đẩy cao đội hình nhưng không duy trì được sự cân bằng, Myanmar có thể khai thác những khoảng trống phía sau. Trong khi đó, nếu Myanmar lùi quá sâu, sức ép liên tục có thể khiến họ gặp khó khăn trong việc tổ chức phản công.

    Nhận định trước trận

    Malaysia bước vào cuộc đối đầu với vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu gần đây nhỉnh hơn. Tuy nhiên, việc hai đội cùng có 0 điểm khiến cục diện vẫn mở, đặc biệt khi Myanmar được thi đấu tại Thuwanna YTC Stadium.

    Nhìn chung, Malaysia có cơ sở để được đánh giá cao hơn, nhưng Myanmar vẫn là đối thủ đủ khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co. Sự tập trung trong phòng ngự, hiệu quả ở các tình huống chuyển trạng thái và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là những yếu tố có thể định hình kết quả chung cuộc.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Myanmar · 1 thắng2 hòaMalaysia · 2 thắng
    21/12/2022
    Myanmar
    0 - 1
    Malaysia
    MAL
    24/11/2018
    Malaysia
    3 - 0
    Myanmar
    MAL
    26/11/2016
    Myanmar
    1 - 0
    Malaysia
    MYA
    23/11/2014
    Malaysia
    0 - 0
    Myanmar
    Hòa
    14/01/2007
    Malaysia
    0 - 0
    Myanmar
    Hòa
    Myanmar
    5 trận gần nhất
    BBTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi bàn
    0
    Thủng lưới
    Malaysia
    5 trận gần nhất
    B
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi bàn
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Thái Lan000000
    2Malaysia000000
    3Philippines000000
    4Myanmar000000
    5Lào000000
    Tình hình lực lượng
    Myanmar
    Không có thông tin
    Malaysia
    Gabriel Palmero (Suspension Through Sports Court)
    Imanol Machuca (Suspension Through Sports Court)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Nhận định Myanmar vs Malaysia: đội hình dự kiến
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO