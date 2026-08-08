Nhận định NEC Nijmegen vs Telstar: đội hình dự kiến NEC Nijmegen chạm trán Telstar tại Goffertstadion lúc 21h30 ngày 08/08/2026 trong khuôn khổ Eredivisie. Lịch sử đối đầu cho thấy màn so tài vô cùng cân bằng.

Trận đấu giữa NEC Nijmegen và Telstar trong khuôn khổ giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) sẽ diễn ra vào lúc 21h30 ngày 08/08/2026 tại sân vận động Goffertstadion. Đây là cuộc chạm trán hứa hẹn mang lại nhiều diễn biến kịch tính khi hai câu lạc bộ bước vào màn so tài với những thông số tương đồng.

Bối cảnh trận đấu và vị trí hiện tại

Trận đấu này đánh dấu màn chạm trán đáng chú ý tại Eredivisie. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Telstar tạm thời xếp ở vị trí thứ 3 với 0 điểm, trong khi NEC Nijmegen đứng ở vị trí thứ 10 cũng với 0 điểm. Sự chênh lệch về thứ hạng ở thời điểm này chưa phản ánh nhiều khoảng cách trình độ giữa hai bên khi điểm số của cả hai vẫn đang ở mốc xuất phát.

Thành tích đối đầu giằng co

Xét về lịch sử đối đầu gần đây, sự cân bằng được thể hiện rõ nét qua các con số thống kê. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, NEC Nijmegen giành được 1 chiến thắng, Telstar có 1 lần hưởng niềm vui chiến thắng, và 3 cuộc đối đầu còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Sự giằng co này cho thấy không câu lạc bộ nào thực sự chiếm ưu thế áp đảo trước đối phương.

Đánh giá chung trước giờ bóng lăn

Với lợi thế thi đấu trên sân nhà Goffertstadion, NEC Nijmegen kỳ vọng sẽ tạo ra điểm tựa tinh thần quan trọng. Tuy nhiên, kết quả đối đầu cân bằng trong quá khứ phản ánh Telstar là đối thủ không dễ bị khuất phục. Màn so tài sắp tới nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ và giằng co khi cả hai đội đều đặt quyết tâm cao.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất NEC Nijmegen · 1 thắng 3 hòa Telstar · 1 thắng NEC Nijmegen 1 - 1 Telstar Hòa Telstar 2 - 2 NEC Nijmegen Hòa NEC Nijmegen 1 - 1 Telstar Hòa Telstar 5 - 2 NEC Nijmegen TEL Telstar 1 - 7 NEC Nijmegen NN

NEC Nijmegen 5 trận gần nhất H B B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Telstar 5 trận gần nhất B T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Excelsior 1 1 0 0 +4 3 T 2 Fortuna Sittard 0 0 0 0 0 0 3 Telstar 0 0 0 0 0 0 4 PEC Zwolle 0 0 0 0 0 0 … 9 Feyenoord 0 0 0 0 0 0 10 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 11 Utrecht 0 0 0 0 0 0 …

Tình hình lực lượng NEC Nijmegen ✚ P. Schuurs (Knee Injury) ✚ P. Schuurs (Knee Injury) Telstar Không có thông tin