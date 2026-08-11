Tin mới

    Nhận định Olympique Lyonnais vs Sparta Praha: đội hình dự kiến

    Đại Ngàn11/08/2026 20:59

    Olympique Lyonnais tiếp đón Sparta Praha trên sân nhà Groupama Stadium tại giải đấu UEFA Champions League, nơi đội chủ nhà nắm lợi thế lịch sử đối đầu.

    Cuộc đối đầu giữa Olympique Lyonnais và Sparta Praha trong khuôn khổ giải đấu UEFA Champions League sẽ diễn ra vào lúc 02:00 ngày 12/08/2026 trên sân vận động Groupama Stadium. Đây là màn chạm trán hứa hẹn đem lại sự kịch tính giữa hai đại diện bóng đá châu Âu.

    Lịch sử đối đầu giữa hai đội

    Lịch sử đối đầu ghi nhận ưu thế nghiêng về phía đội bóng nước Pháp. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Olympique Lyonnais đã giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua 1 trận trước Sparta Praha.

    Thành tích này giúp Olympique Lyonnais có điểm tựa tâm lý quan trọng. Việc được thi đấu trên sân nhà Groupama Stadium càng củng cố thêm sự tự tin cho họ trước đối thủ.

    Nhận định cục diện trận đấu

    Với ưu thế về kết quả đối đầu trong quá khứ cùng lợi thế sân nhà, Olympique Lyonnais được đánh giá cao hơn về mặt tinh thần. Mặc dù vậy, Sparta Praha vẫn là một cái tên sẵn sàng tạo ra bất ngờ nếu đội chủ nhà chủ quan.

    Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 12/08/2026 hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến hấp dẫn khi cả hai câu lạc bộ đều quyết tâm thể hiện phong độ tốt nhất tại đấu trường danh giá UEFA Champions League.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Olympique Lyonnais · 3 thắng1 hòaSparta Praha · 1 thắng
    05/08/2026
    Sparta Praha
    2 - 1
    Olympique Lyonnais
    SP
    05/11/2021
    Olympique Lyonnais
    3 - 0
    Sparta Praha
    OL
    22/10/2021
    Sparta Praha
    3 - 4
    Olympique Lyonnais
    OL
    23/11/2012
    Sparta Praha
    1 - 1
    Olympique Lyonnais
    Hòa
    21/09/2012
    Olympique Lyonnais
    2 - 1
    Sparta Praha
    OL
    Olympique Lyonnais
    5 trận gần nhất
    BBBTT
    Sparta Praha
    5 trận gần nhất
    TBB
    Tình hình lực lượng
    Olympique Lyonnais
    Mads Bidstrup (Knee Injury)
    Sparta Praha
    Veljko Birmancevic (No Eligibility)
    Ondrej Penxa (Cruciate Ligament Injury)
    Magnus Kofod Andersen (Cruciate Ligament Injury)
    Indrit Tuci (No Eligibility)
    Jakub Martinec (No Eligibility)
    Tobias Guddal (No Eligibility)
    Patrik Vydra (No Eligibility)
    Elias Cobbaut (Thigh Problems)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Nhận định Olympique Lyonnais vs Sparta Praha: đội hình dự kiến
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO