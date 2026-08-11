Nhận định Olympique Lyonnais vs Sparta Praha: đội hình dự kiến Olympique Lyonnais tiếp đón Sparta Praha trên sân nhà Groupama Stadium tại giải đấu UEFA Champions League, nơi đội chủ nhà nắm lợi thế lịch sử đối đầu.

Cuộc đối đầu giữa Olympique Lyonnais và Sparta Praha trong khuôn khổ giải đấu UEFA Champions League sẽ diễn ra vào lúc 02:00 ngày 12/08/2026 trên sân vận động Groupama Stadium. Đây là màn chạm trán hứa hẹn đem lại sự kịch tính giữa hai đại diện bóng đá châu Âu.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội

Lịch sử đối đầu ghi nhận ưu thế nghiêng về phía đội bóng nước Pháp. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Olympique Lyonnais đã giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua 1 trận trước Sparta Praha.

Thành tích này giúp Olympique Lyonnais có điểm tựa tâm lý quan trọng. Việc được thi đấu trên sân nhà Groupama Stadium càng củng cố thêm sự tự tin cho họ trước đối thủ.

Nhận định cục diện trận đấu

Với ưu thế về kết quả đối đầu trong quá khứ cùng lợi thế sân nhà, Olympique Lyonnais được đánh giá cao hơn về mặt tinh thần. Mặc dù vậy, Sparta Praha vẫn là một cái tên sẵn sàng tạo ra bất ngờ nếu đội chủ nhà chủ quan.

Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 12/08/2026 hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến hấp dẫn khi cả hai câu lạc bộ đều quyết tâm thể hiện phong độ tốt nhất tại đấu trường danh giá UEFA Champions League.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Olympique Lyonnais · 3 thắng 1 hòa Sparta Praha · 1 thắng Sparta Praha 2 - 1 Olympique Lyonnais SP Olympique Lyonnais 3 - 0 Sparta Praha OL Sparta Praha 3 - 4 Olympique Lyonnais OL Sparta Praha 1 - 1 Olympique Lyonnais Hòa Olympique Lyonnais 2 - 1 Sparta Praha OL

Olympique Lyonnais 5 trận gần nhất B B B T T Sparta Praha 5 trận gần nhất T B B

Tình hình lực lượng Olympique Lyonnais ✚ Mads Bidstrup (Knee Injury) Sparta Praha ✚ Veljko Birmancevic (No Eligibility) ✚ Ondrej Penxa (Cruciate Ligament Injury) ✚ Magnus Kofod Andersen (Cruciate Ligament Injury) ✚ Indrit Tuci (No Eligibility) ✚ Jakub Martinec (No Eligibility) ✚ Tobias Guddal (No Eligibility) ✚ Patrik Vydra (No Eligibility) ✚ Elias Cobbaut (Thigh Problems)