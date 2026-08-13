Nhận định Pafos FC vs Salzburg: đội hình dự kiến Cuộc đối đầu giữa Pafos FC và Salzburg tại UEFA Europa League hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài căng thẳng trên sân Alphamega Stadium vào lúc 00h00 ngày 14/08.

Trận chạm trán giữa Pafos FC và Salzburg trong khuôn khổ UEFA Europa League đang thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Cuộc đọ sức này sẽ diễn ra vào lúc 00h00 ngày 14/08/2026 trên SVĐ Alphamega Stadium, hứa hẹn mang đến những diễn biến hấp dẫn khi hai đại diện bước vào màn so tài đầy duyên nợ.

Lịch sử đối đầu và tương quan phong độ

Nhìn lại quá khứ chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Salzburg đang là đội chiếm ưu thế về mặt tâm lý. Trong lần đối đầu duy nhất gần đây, đại diện nước Áo đã giành chiến thắng trước Pafos FC. Kết quả này mang lại điểm tựa tinh thần đáng kể cho Salzburg trước chuyến làm khách sắp tới.

Ở chiều ngược lại, việc từng thất bại ở lần đụng độ trước đó đặt ra thử thách không nhỏ cho Pafos FC. Dù vậy, việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Alphamega Stadium sẽ là yếu tố quan trọng giúp đội chủ nhà quyết tâm hướng tới một kết quả khả quan hơn.

Nhận định thế trận

Với lợi thế từ kết quả đối đầu trong quá khứ, Salzburg nhiều khả năng sẽ chủ động triển khai thế trận nhằm kiểm soát nhịp độ trận đấu. Trong khi đó, Pafos FC đòi hỏi phải duy trì sự tập trung tối đa ở tuyến phòng ngự và tận dụng tốt các cơ hội lên bóng để tạo nên sự khác biệt trong 90 phút tranh tài.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Pafos FC · 0 thắng 0 hòa Salzburg · 1 thắng Salzburg 1 - 0 Pafos FC SAL

Pafos FC 5 trận gần nhất B T B Salzburg 5 trận gần nhất T

Tình hình lực lượng Pafos FC ✚ Jajá (Cruciate Ligament Tear) ✚ David Goldar (Unknown Injury) ✚ Charalampos Kyriakidis (Arm Injury) ✚ Ken Sema (Indirect Card Suspension) Salzburg ✚ Yorbe Vertessen (Knee Bruise) ✚ Edmund Baidoo (Unknown Injury) ✚ Stefan Lainer (Heel Injury) ✚ Soumaïla Diabaté (Unknown Injury) ✚ Enrique Aguilar (Broken Arm) ✚ Justin Omoregie (Shoulder Injury) ✚ Leandro Morgalla (Achilles Heel Problems) ✚ Johannes Moser (Adductor Injury)