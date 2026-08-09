Nhận định PEC Zwolle vs Ajax: đội hình dự kiến PEC Zwolle chạm trán Ajax vào lúc 19h30 ngày 09/08 trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan Eredivisie, hứa hẹn đem lại thế trận vô cùng kịch tính.

Trận đấu giữa PEC Zwolle và Ajax diễn ra vào lúc 19h30 ngày 09/08/2026 trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie). Đây là cuộc chạm trán nhận được sự chú ý từ người hâm mộ khi cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu với quyết tâm tìm kiếm một kết quả thuận lợi.

Thống kê đối đầu lịch sử giữa hai đội bóng

Xét về lịch sử đụng độ trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Ajax đang là đội chiếm ưu thế. Đội bóng này đã giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua 1 trận trước PEC Zwolle.

Dù lép vế hơn về số trận thắng trong các lần đối đầu gần đây, PEC Zwolle vẫn cho thấy khả năng tạo nên bất ngờ. Trận thắng duy nhất cùng 1 trận hòa trong 5 lần chạm trán vừa qua sẽ là động lực để đội chủ nhà thi đấu quyết tâm hơn.

Vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng Eredivisie

Ở thời điểm hiện tại, cả PEC Zwolle và Ajax đều chưa tích lũy được điểm số nào (0 điểm). Trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Hà Lan, PEC Zwolle tạm thời đứng ở vị trí thứ 7, trong khi Ajax xếp ngay sau ở vị trí thứ 8.

Việc đứng sát nhau trên bảng xếp hạng khiến màn đọ sức này mang ý nghĩa quan trọng với cả hai câu lạc bộ trong việc khởi động chiến dịch mùa giải.

Đánh giá chung trước giờ bóng lăn

Với ưu thế từ thành tích đối đầu nhỉnh hơn khi thắng 3 trong 5 trận gần nhất, Ajax có cơ sở để tự tin trước chuyến làm khách này. Tuy nhiên, PEC Zwolle cũng sở hữu điểm tựa riêng khi được thi đấu trên sân nhà.

Trận đấu giữa PEC Zwolle và Ajax hứa hẹn sẽ mang lại những diễn biến hấp dẫn khi cả hai đội đều đặt mục tiêu đạt kết quả tốt nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất PEC Zwolle · 1 thắng 1 hòa Ajax · 3 thắng PEC Zwolle 0 - 0 Ajax Hòa Ajax 3 - 1 PEC Zwolle AJA PEC Zwolle 0 - 1 Ajax AJA Ajax 2 - 0 PEC Zwolle AJA Ajax 0 - 1 PEC Zwolle PZ

PEC Zwolle 5 trận gần nhất B B T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Ajax 5 trận gần nhất T T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Excelsior 1 1 0 0 +4 3 T 2 GO Ahead Eagles 1 1 0 0 +3 3 T 3 AZ Alkmaar 1 1 0 0 +2 3 T … 6 PSV Eindhoven 1 0 1 0 0 1 H 7 PEC Zwolle 0 0 0 0 0 0 8 Ajax 0 0 0 0 0 0 9 Twente 0 0 0 0 0 0 …

Tình hình lực lượng PEC Zwolle ✚ Y. Namli (Inactive) ✚ Y. Namli (Inactive) Ajax ✚ R. Bounida (Inactive) ✚ J. Faberski (Knee Injury) ✚ A. Kaplan (Inactive) ✚ J. Sutalo (Inactive) ✚ A. van Axel Dongen (Thigh Injury) ✚ R. Bounida (Inactive) ✚ J. Faberski (Knee Injury) ✚ A. Kaplan (Inactive)