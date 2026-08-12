Nhận định Rapid Vienna vs Paide: đội hình dự kiến Rapid Vienna tiếp đón Paide tại sân Allianz Stadion ở UEFA Europa Conference League với phong độ cực cao nhờ chuỗi 3 trận thắng liên tiếp gần đây.

Bối cảnh trận đấu tại Allianz Stadion

Cuộc đối đầu giữa Rapid Vienna và Paide trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 12/08/2026 tại sân vận động Allianz Stadion. Đây là cuộc chạm trán thu hút sự chú ý khi đội chủ nhà đang duy trì phong độ ấn tượng, trong khi đại diện khách nỗ lực tìm kiếm kết quả có lợi trên sân khách.

Phân tích phong độ hai đội

Đội chủ nhà Rapid Vienna đang sở hữu phong độ hết sức thăng hoa. Trong 3 trận đấu gần nhất, đại diện nước Áo thể hiện màn trình diễn thuyết phục khi giành chiến thắng trọn vẹn cả 3 trận. Sự ổn định này mang lại lợi thế tâm lý lớn cho Rapid Vienna trước giờ bóng lăn.

Ở chiều ngược lại, Paide thể hiện màn trình diễn có phần thăng trầm hơn. Thống kê trong 5 trận đấu gần đây cho thấy đội khách giành được 2 trận thắng, 2 trận hòa và chịu 1 thất bại. Mặc dù có những kết quả khả quan, thử thách làm khách tại Allianz Stadion vẫn là bài toán không hề dễ dàng đối với Paide.

Lịch sử đối đầu và nhận định chung

Xét về lịch sử đối đầu, hai đội mới chỉ gặp nhau đúng 1 lần trong quá khứ. Ở cuộc chạm trán duy nhất đó, Rapid Vienna đã giành chiến thắng trước Paide. Việc sở hữu thành tích đối đầu tốt hơn cùng lợi thế thi đấu trên sân nhà tiếp tục gia tăng sự tự tin cho đội bóng nước Áo.

Bên cạnh đó, việc duy trì mạch trận toàn thắng giúp Rapid Vienna nắm giữ sự chủ động về mặt thế trận. Tuy nhiên, Paide vẫn có thể gây ra khó khăn nếu thi đấu tập trung và tận dụng tốt các cơ hội phản công trong suốt thời gian thi đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Rapid Vienna · 1 thắng 0 hòa Paide · 0 thắng Paide 1 - 4 Rapid Vienna RV

Rapid Vienna 5 trận gần nhất T T T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 13 Ghi (TB 4.3) 4 Thủng lưới Paide 5 trận gần nhất B T H T B 5 Trận 2-2-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 6 Thủng lưới