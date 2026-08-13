Nhận định Seattle Sounders vs Guadalajara Chivas: đội hình dự kiến Seattle Sounders chạm trán Guadalajara Chivas trên sân Lumen Field tại giải Leagues Cup với sự cân bằng lịch sử đối đầu giữa hai đại diện MLS và Liga MX.

Bối cảnh đại chiến tại Leagues Cup

Trận đấu hấp dẫn giữa Seattle Sounders và Guadalajara Chivas sẽ diễn ra vào lúc 09:30 ngày 13/08/2026 trên sân vận động Lumen Field. Đây là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa một đại diện đến từ giải Nhà nghề Mỹ (MLS) và câu lạc bộ giàu truyền thống của giải VĐQG Mexico (Liga MX) trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup.

Phong độ và tương quan lực lượng

Nhìn vào phong độ thi đấu gần đây, Seattle Sounders thể hiện màn trình diễn tương đối thất thường khi sở hữu 1 trận thắng và 1 trận thua trong 2 lần ra sân gần nhất. Lợi thế được chơi trên mặt sân quen thuộc Lumen Field sẽ là điểm tựa quan trọng giúp đội bóng MLS tìm kiếm một kết quả có lợi.

Ở bên kia chiến tuyến, Guadalajara Chivas đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt tâm lý cũng như hiệu suất thi đấu. Đội bóng Mexico đã để thua cả 2 trận liên tiếp trong các lần xuất quân vừa qua. Chuyến làm khách sắp tới hứa hẹn mang đến nhiều thử thách cho tập thể này khi họ bắt buộc phải tìm cách khắc phục những điểm yếu nơi hàng thủ.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu trực tiếp gần nhất ghi nhận sự cân bằng tuyệt đối giữa hai câu lạc bộ. Trong 2 lần chạm trán gần nhất, Seattle Sounders giành được 1 chiến thắng và Guadalajara Chivas cũng có 1 lần hưởng niềm vui trọn vẹn, không có trận đấu nào kết thúc với tỷ số hòa.

Nhận định cục diện trận đấu

Với ưu thế sân nhà Lumen Field cùng phong độ nhỉnh hơn so với chuỗi 2 trận thất bại của đối thủ, Seattle Sounders được đánh giá có đôi chút lợi thế về mặt tinh thần. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu giữa các đại diện MLS và Liga MX tại Leagues Cup luôn ẩn chứa nhiều kịch tính, đòi hỏi sự tập trung cao độ từ cả hai phía ngay từ những phút đầu tiên.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Seattle Sounders · 1 thắng 0 hòa Guadalajara Chivas · 1 thắng Guadalajara Chivas 3 - 0 Seattle Sounders GC Seattle Sounders 1 - 0 Guadalajara Chivas SS

Seattle Sounders 5 trận gần nhất T B B B B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới Guadalajara Chivas 5 trận gần nhất B H H T B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 3 Thủng lưới