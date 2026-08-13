Tin mới

    Nhận định Seattle Sounders vs Guadalajara Chivas: đội hình dự kiến

    Đại Ngàn13/08/2026 04:38

    Seattle Sounders chạm trán Guadalajara Chivas trên sân Lumen Field tại giải Leagues Cup với sự cân bằng lịch sử đối đầu giữa hai đại diện MLS và Liga MX.

    Bối cảnh đại chiến tại Leagues Cup

    Trận đấu hấp dẫn giữa Seattle Sounders và Guadalajara Chivas sẽ diễn ra vào lúc 09:30 ngày 13/08/2026 trên sân vận động Lumen Field. Đây là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa một đại diện đến từ giải Nhà nghề Mỹ (MLS) và câu lạc bộ giàu truyền thống của giải VĐQG Mexico (Liga MX) trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup.

    Phong độ và tương quan lực lượng

    Nhìn vào phong độ thi đấu gần đây, Seattle Sounders thể hiện màn trình diễn tương đối thất thường khi sở hữu 1 trận thắng và 1 trận thua trong 2 lần ra sân gần nhất. Lợi thế được chơi trên mặt sân quen thuộc Lumen Field sẽ là điểm tựa quan trọng giúp đội bóng MLS tìm kiếm một kết quả có lợi.

    Ở bên kia chiến tuyến, Guadalajara Chivas đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt tâm lý cũng như hiệu suất thi đấu. Đội bóng Mexico đã để thua cả 2 trận liên tiếp trong các lần xuất quân vừa qua. Chuyến làm khách sắp tới hứa hẹn mang đến nhiều thử thách cho tập thể này khi họ bắt buộc phải tìm cách khắc phục những điểm yếu nơi hàng thủ.

    Lịch sử đối đầu cân bằng

    Lịch sử đối đầu trực tiếp gần nhất ghi nhận sự cân bằng tuyệt đối giữa hai câu lạc bộ. Trong 2 lần chạm trán gần nhất, Seattle Sounders giành được 1 chiến thắng và Guadalajara Chivas cũng có 1 lần hưởng niềm vui trọn vẹn, không có trận đấu nào kết thúc với tỷ số hòa.

    Nhận định cục diện trận đấu

    Với ưu thế sân nhà Lumen Field cùng phong độ nhỉnh hơn so với chuỗi 2 trận thất bại của đối thủ, Seattle Sounders được đánh giá có đôi chút lợi thế về mặt tinh thần. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu giữa các đại diện MLS và Liga MX tại Leagues Cup luôn ẩn chứa nhiều kịch tính, đòi hỏi sự tập trung cao độ từ cả hai phía ngay từ những phút đầu tiên.

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Seattle Sounders · 1 thắng0 hòaGuadalajara Chivas · 1 thắng
    15/03/2018
    Tứ kết
    Guadalajara Chivas
    3 - 0
    Seattle Sounders
    GC
    08/03/2018
    Tứ kết
    Seattle Sounders
    1 - 0
    Guadalajara Chivas
    SS
    Seattle Sounders
    5 trận gần nhất
    TBBBB
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    3
    Thủng lưới
    Guadalajara Chivas
    5 trận gần nhất
    BHHTB
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 0.5)
    3
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Nhận định Seattle Sounders vs Guadalajara Chivas: đội hình dự kiến
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO