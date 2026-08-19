Tin mới

    Nhận định Slovan Bratislava vs Celje: đội hình dự kiến

    Đại Ngàn19/08/2026 21:52

    Slovan Bratislava tiếp đón Celje lúc 02h00 ngày 20/08 trong trận đấu loại trực tiếp quyết định tấm vé đi tiếp tại đấu trường danh giá UEFA Champions League.

    Bối cảnh trận đấu và tính chất loại trực tiếp

    Cuộc đối đầu giữa Slovan Bratislava và Celje diễn ra vào lúc 02h00 ngày 20/08/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là trận đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp, nơi không có chỗ cho những sai lầm. Đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng tiếp theo, trong khi thất bại đồng nghĩa với việc chính thức chia tay giải đấu hàng đầu châu Âu.

    Phong độ gần đây của hai đội

    Xét về phong độ thi đấu trong giai đoạn gần đây, Slovan Bratislava đang thể hiện màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Trong 4 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, đại diện này duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Sự ổn định trong lối chơi giúp Slovan Bratislava bước vào trận đấu với tâm lý vô cùng tự tin.

    Ở chiều ngược lại, Celje có phong độ kém ổn định hơn đôi chút. Trong 4 lần ra sân gần đây nhất, đội bóng này ghi nhận 2 trận thắng, 1 trận hòa và nhận 1 thất bại. Dù vẫn sở hữu những khoảnh khắc bùng nổ, việc thiếu đi sự liền mạch trong kết quả thi đấu khiến Celje phải đối mặt với không ít thử thách ở trận đấu sinh tử sắp tới.

    Lịch sử đối đầu và nhận định cục diện

    Thống kê đối đầu gần đây cũng đang nghiêng lợi thế về phía đại diện Slovan Bratislava. Trong 2 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Slovan Bratislava đã giành được 1 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Celje chưa từng nếm mùi chiến thắng.

    Với tính chất quan trọng của một trận đấu loại trực tiếp, cả hai đội hứa hẹn sẽ nhập cuộc với sự thận trọng nhất định. Slovan Bratislava sở hữu điểm tựa phong độ nhỉnh hơn cùng lịch sử đối đầu thuận lợi, trong khi Celje buộc phải nỗ lực tối đa để tạo nên bất ngờ. Một thế trận giằng co và kịch tính nhiều khả năng sẽ diễn ra để phân định tấm vé đi tiếp tại UEFA Champions League.

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Slovan Bratislava · 1 thắng1 hòaCelje · 0 thắng
    31/07/2024
    Slovan Bratislava
    5 - 0
    Celje
    SB
    25/07/2024
    Celje
    1 - 1
    Slovan Bratislava
    Hòa
    Slovan Bratislava
    5 trận gần nhất
    TTTT
    4
    Trận
    3-1-0
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 1.8)
    2
    Thủng lưới
    Celje
    5 trận gần nhất
    TTTBH
    4
    Trận
    2-1-1
    T-H-B
    9
    Ghi (TB 2.3)
    7
    Thủng lưới
    Tình hình lực lượng
    Slovan Bratislava
    M. Kukharevych (Injury)
    N. Marcelli (Injury)
    A. Sporar (Muscle Injury)
    M. Kukharevych (Injury)
    N. Marcelli (Injury)
    A. Sporar (Muscle Injury)
    Celje
    L. Bejger (Shin Injury)
    J. Pisek (Knee Injury)
    L. Bejger (Shin Injury)
    J. Pisek (Knee Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Nhận định Slovan Bratislava vs Celje: đội hình dự kiến
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO