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    Nhận định Sparta Rotterdam vs Feyenoord: đội hình dự kiến

    Đại Ngàn09/08/2026 12:21

    Sparta Rotterdam đối đầu Feyenoord lúc 17h15 ngày 09/08/2026 trên sân Sparta Stadion Het Kasteel trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan Eredivisie.

    Cuộc so tài giữa Sparta Rotterdam và Feyenoord diễn ra vào lúc 17h15 ngày 09/08/2026 trên sân vận động Sparta Stadion Het Kasteel. Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan Eredivisie, nơi cả hai đội bóng đều quyết tâm tìm kiếm kết quả thuận lợi.

    Bối cảnh cuộc chạm trán tại sân Sparta Stadion Het Kasteel

    Bước vào trận đấu này, cả Feyenoord và Sparta Rotterdam đều chưa sở hữu điểm số nào trên bảng xếp hạng Eredivisie. Hiện tại, Feyenoord tạm thời xếp ở vị trí thứ 11 với 0 điểm, trong khi Sparta Rotterdam đứng ở vị trí thứ 13 cũng với 0 điểm.

    Bên cạnh đó, việc thi đấu trên sân nhà Sparta Stadion Het Kasteel mang đến điểm tựa tinh thần quan trọng cho Sparta Rotterdam. Tuy nhiên, đối thủ Feyenoord chắc chắn không phải thử thách dễ dàng trong cuộc so tài này.

    Thành tích đối đầu giữa hai đội bóng

    Xét về lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, Feyenoord đang nắm ưu thế hơn. Cụ thể, Feyenoord giành chiến thắng 3 trận, hòa 1 trận và nhận 1 thất bại trước Sparta Rotterdam.

    Nhìn chung, với tương quan lực lượng và thành tích đối đầu quá khứ, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra quyết liệt khi cả hai câu lạc bộ đều mong muốn có khởi đầu tốt nhất.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Sparta Rotterdam · 1 thắng1 hòaFeyenoord · 3 thắng
    18/01/2026
    Feyenoord
    3 - 4
    Sparta Rotterdam
    SR
    31/08/2025
    Sparta Rotterdam
    0 - 4
    Feyenoord
    FEY
    09/02/2025
    Feyenoord
    3 - 0
    Sparta Rotterdam
    FEY
    25/08/2024
    Sparta Rotterdam
    1 - 1
    Feyenoord
    Hòa
    12/02/2024
    Feyenoord
    2 - 0
    Sparta Rotterdam
    FEY
    Sparta Rotterdam
    5 trận gần nhất
    HHBBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Feyenoord
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Excelsior1100+43T
    2GO Ahead Eagles1100+33T
    3AZ Alkmaar1100+23T
    10Heerenveen000000
    11Feyenoord000000
    12Utrecht000000
    13Sparta Rotterdam000000
    14Groningen000000
    Tình hình lực lượng
    Sparta Rotterdam
    J. Baas (Yellow Cards)
    J. Baas (Yellow Cards)
    Feyenoord
    T. Beelen (Broken Leg)
    J. Bos (Knee Injury)
    J. Moder (Knee Injury)
    B. Nieuwkoop (Injury)
    G. Smal (Inactive)
    T. Watanabe (Injury)
    G. Diarra (Inactive)
    T. Beelen (Broken Leg)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Nhận định Sparta Rotterdam vs Feyenoord: đội hình dự kiến
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