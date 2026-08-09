Nhận định Sparta Rotterdam vs Feyenoord: đội hình dự kiến Sparta Rotterdam đối đầu Feyenoord lúc 17h15 ngày 09/08/2026 trên sân Sparta Stadion Het Kasteel trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan Eredivisie.

Cuộc so tài giữa Sparta Rotterdam và Feyenoord diễn ra vào lúc 17h15 ngày 09/08/2026 trên sân vận động Sparta Stadion Het Kasteel. Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan Eredivisie, nơi cả hai đội bóng đều quyết tâm tìm kiếm kết quả thuận lợi.

Bối cảnh cuộc chạm trán tại sân Sparta Stadion Het Kasteel

Bước vào trận đấu này, cả Feyenoord và Sparta Rotterdam đều chưa sở hữu điểm số nào trên bảng xếp hạng Eredivisie. Hiện tại, Feyenoord tạm thời xếp ở vị trí thứ 11 với 0 điểm, trong khi Sparta Rotterdam đứng ở vị trí thứ 13 cũng với 0 điểm.

Bên cạnh đó, việc thi đấu trên sân nhà Sparta Stadion Het Kasteel mang đến điểm tựa tinh thần quan trọng cho Sparta Rotterdam. Tuy nhiên, đối thủ Feyenoord chắc chắn không phải thử thách dễ dàng trong cuộc so tài này.

Thành tích đối đầu giữa hai đội bóng

Xét về lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, Feyenoord đang nắm ưu thế hơn. Cụ thể, Feyenoord giành chiến thắng 3 trận, hòa 1 trận và nhận 1 thất bại trước Sparta Rotterdam.

Nhìn chung, với tương quan lực lượng và thành tích đối đầu quá khứ, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra quyết liệt khi cả hai câu lạc bộ đều mong muốn có khởi đầu tốt nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sparta Rotterdam · 1 thắng 1 hòa Feyenoord · 3 thắng Feyenoord 3 - 4 Sparta Rotterdam SR Sparta Rotterdam 0 - 4 Feyenoord FEY Feyenoord 3 - 0 Sparta Rotterdam FEY Sparta Rotterdam 1 - 1 Feyenoord Hòa Feyenoord 2 - 0 Sparta Rotterdam FEY

Sparta Rotterdam 5 trận gần nhất H H B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Feyenoord 5 trận gần nhất T T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Excelsior 1 1 0 0 +4 3 T 2 GO Ahead Eagles 1 1 0 0 +3 3 T 3 AZ Alkmaar 1 1 0 0 +2 3 T … 10 Heerenveen 0 0 0 0 0 0 11 Feyenoord 0 0 0 0 0 0 12 Utrecht 0 0 0 0 0 0 13 Sparta Rotterdam 0 0 0 0 0 0 14 Groningen 0 0 0 0 0 0 …

Tình hình lực lượng Sparta Rotterdam ✚ J. Baas (Yellow Cards) ✚ J. Baas (Yellow Cards) Feyenoord ✚ T. Beelen (Broken Leg) ✚ J. Bos (Knee Injury) ✚ J. Moder (Knee Injury) ✚ B. Nieuwkoop (Injury) ✚ G. Smal (Inactive) ✚ T. Watanabe (Injury) ✚ G. Diarra (Inactive) ✚ T. Beelen (Broken Leg)