Tin mới

    Nhận định Stoke City vs Oldham: đội hình dự kiến

    Đại Ngàn08/08/2026 17:50

    Cuộc đối đầu giữa Stoke City và Oldham tại giải EFL Cup diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng tiếp theo.

    Màn đọ sức nảy lửa tại đấu trường EFL Cup

    Vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026, Stoke City sẽ chạm trán Oldham trên sân vận động Bet365 Stadium trong khuôn khổ giải đấu EFL Cup. Đây là cuộc đối đầu nhận được sự chú ý lớn khi cả hai câu lạc bộ đều hướng tới mục tiêu giành kết quả có lợi để đi tiếp.

    Tính chất sinh tử của thể thức loại trực tiếp

    Khác với các giải đấu tính điểm theo lượt, cuộc so tài này áp dụng thể thức loại trực tiếp vô cùng khắc nghiệt. Đội thắng sẽ giành quyền vào vòng trong, trong khi đội thua sẽ chính thức dừng bước mà không có cơ hội sửa sai.

    Bên cạnh đó, do không phải là thi đấu vòng bảng, hai đội bóng sẽ không có khái niệm cải thiện thứ hạng hay tích lũy điểm số. Việc thi đấu trên mặt cỏ Bet365 Stadium sẽ đem lại lợi thế về mặt sân bãi dành cho Stoke City, tuy nhiên sự quyết tâm từ phía Oldham hứa hẹn sẽ tạo nên một thế trận cạnh tranh quyết liệt.

    Sự tập trung cao độ cho tấm vé đi tiếp

    Trong một trận đấu mang tính chất knock-out, sự cẩn trọng luôn được đặt lên hàng đầu. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến tham vọng tại EFL Cup bị dập tắt. Chính vì vậy, cả Stoke City và Oldham đều cần duy trì sự tập trung tối đa trong suốt thời gian thi đấu để tìm kiếm cơ hội dứt điểm đối thủ và giành tấm vé bước tiếp vào vòng sau.

    Stoke City
    5 trận gần nhất
    HTHBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Oldham
    5 trận gần nhất
    TBBBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Nhận định Stoke City vs Oldham: đội hình dự kiến
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO