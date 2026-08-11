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    Nhận định Sturm Graz vs Fenerbahçe: đội hình dự kiến

    Đại Ngàn11/08/2026 20:31

    Nhận định trận Sturm Graz vs Fenerbahçe lúc 01h30 ngày 12/08/2026 tại Merkur Arena thuộc UEFA Champions League, nơi đội khách nắm lợi thế đối đầu vượt trội.

    Cuộc chạm trán giữa Sturm Graz và Fenerbahçe diễn ra lúc 01h30 ngày 12/08/2026 trên sân vận động Merkur Arena hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính trong khuôn khổ UEFA Champions League. Màn so tài này thu hút sự chú ý khi hai đội bóng bước vào sân với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tâm lý quyết tâm cao.

    Lịch sử đối đầu nghiêng về phía Fenerbahçe

    Bên cạnh yếu tố chuyên môn, lịch sử chạm trán đang gọi tên đại diện Thổ Nhĩ Kỳ. Trong 3 lần đụng độ gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Fenerbahçe thể hiện sự áp đảo khi giành 2 chiến thắng và hòa 1 trận, trong khi Sturm Graz chưa giành được chiến thắng nào.

    Thử thách lớn cho Sturm Graz tại Merkur Arena

    Đặc biệt, việc sở hữu thành tích đối đầu vượt trội mang lại cho Fenerbahçe sự tự tin rất lớn dù phải làm khách. Đội bóng khách có cơ sở để chủ động triển khai thế trận nhằm duy trì chuỗi kết quả thuận lợi trước đối thủ. Trong khi đó, Sturm Graz chắc chắn phải tận dụng tối đa điểm tựa từ khán giả nhà trên sân Merkur Arena để chủ động tổ chức lối chơi và nỗ lực đạt được kết quả tích cực.

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Sturm Graz · 0 thắng1 hòaFenerbahçe · 2 thắng
    06/08/2026
    Fenerbahçe
    2 - 0
    Sturm Graz
    FEN
    04/08/2017
    Fenerbahçe
    1 - 1
    Sturm Graz
    Hòa
    28/07/2017
    Sturm Graz
    1 - 2
    Fenerbahçe
    FEN
    Sturm Graz
    5 trận gần nhất
    BTT
    Fenerbahçe
    5 trận gần nhất
    THTTT
    Tình hình lực lượng
    Sturm Graz
    Niklas Geyrhofer (No Eligibility)
    Otar Kiteishvili (Calf Injury)
    Amady Camara (Muscle Injury)
    Maurice Malone (No Eligibility)
    Arjan Malic (Broken Nose Bone)
    Leon Grgic (No Eligibility)
    Filip Rózga (No Eligibility)
    Jeyland Mitchell (Back Injury)
    Fenerbahçe
    İrfan Can Eğribayat (No Eligibility)
    Abdou Aziz Fall (No Eligibility)
    Dorgeles Nene (No Eligibility)
    Ederson (Ill)
    Amara Diouf (No Eligibility)
    Diego Carlos (Unknown Injury)
    Rodrigo Becão (No Eligibility)
    Omar Fayed (No Eligibility)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Nhận định Sturm Graz vs Fenerbahçe: đội hình dự kiến
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