Nhận định Tây Ban Nha vs Bỉ: đội hình dự kiến Tây Ban Nha và Bỉ bước vào cuộc đối đầu loại trực tiếp tại tứ kết World Cup trên sân trung lập SoFi Stadium, với phong độ gần đây đều nghiêng về chiều hướng tích cực của cả hai đội.

Tây Ban Nha và Bỉ sẽ chạm mặt nhau trong trận tứ kết World Cup, diễn ra lúc 2h00 ngày 11/7/2026 trên sân SoFi Stadium. Đây là trận đấu loại trực tiếp, đội thắng sẽ giành quyền vào bán kết, còn đội thua sẽ dừng bước tại giải đấu.

Phong độ hai đội trước giờ bóng lăn

Tây Ban Nha đang cho thấy sự ổn định đáng chú ý khi bốn trận gần nhất của họ đều kết thúc với chiến thắng, xen giữa là một trận hòa. Chuỗi trận này phản ánh một tập thể giàu sức mạnh tấn công và có khả năng duy trì kết quả tích cực xuyên suốt các trận đấu quan trọng.

Ở phía đối diện, Bỉ cũng không hề kém cạnh với ba chiến thắng liên tiếp trước khi có hai trận hòa gần nhất. Dù không giữ được mạch thắng tuyệt đối như đối thủ, đội bóng áo đỏ vẫn thể hiện sự chắc chắn và khả năng tránh những thất bại đáng tiếc trong giai đoạn quan trọng của giải đấu.

Bối cảnh trận đấu

Cần nhấn mạnh rằng đây là cuộc đối đầu diễn ra trên sân trung lập, do đó không bên nào có lợi thế về mặt địa lý hay sự ủng hộ áp đảo từ khán giả nhà. Tính chất loại trực tiếp của vòng tứ kết cũng đồng nghĩa với việc cả hai đội đều không còn cơ hội sửa sai — chỉ một kết quả duy nhất, thắng hoặc bị loại.

Dự đoán chiến thuật

Với phong độ toàn thắng trong bốn trận gần nhất, Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ tiếp tục triển khai lối chơi kiểm soát bóng, kiên nhẫn xây dựng các đợt tấn công từ tuyến giữa. Đây là phong cách đã giúp đội bóng này duy trì mạch trận ấn tượng trước khi bước vào tứ kết.

Trong khi đó, Bỉ có thể sẽ chọn cách tiếp cận thực dụng hơn, tận dụng tốc độ và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh để tạo bất ngờ. Chuỗi hai trận hòa gần nhất cho thấy đội bóng này đang có xu hướng thi đấu chặt chẽ hơn ở khâu phòng ngự, tránh mạo hiểm không cần thiết trước một đối thủ mạnh.

Nhận định

Xét về mạch trận gần đây, Tây Ban Nha đang nhích hơn một chút nhờ sự ổn định tuyệt đối trong bốn trận liên tiếp không biết mùi thất bại. Tuy nhiên, tính chất một trận đấu loại trực tiếp luôn ẩn chứa nhiều yếu tố khó lường, và bản lĩnh của Bỉ trong những thời điểm quyết định là điều không thể xem nhẹ. Cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ là màn so tài cân bằng, nơi bản lĩnh và sự tỉnh táo trong từng quyết định chiến thuật có thể quyết định đội nào sẽ tiến vào bán kết.

Phong độ gần đây của Tây Ban Nha

07/07/2026: Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha (Thắng)

03/07/2026: Tây Ban Nha 3-0 Áo (Thắng)

27/06/2026: Uruguay 0-1 Tây Ban Nha (Thắng)

21/06/2026: Tây Ban Nha 4-0 Ả Rập Xê Út (Thắng)

15/06/2026: Tây Ban Nha 0-0 Cabo Verde (Hòa)

Phong độ gần đây của Bỉ

07/07/2026: Mỹ 1-4 Bỉ (Thắng)

02/07/2026: Bỉ 3-2 Senegal (Thắng)

27/06/2026: New Zealand 1-5 Bỉ (Thắng)

22/06/2026: Bỉ 0-0 Iran (Hòa)

16/06/2026: Bỉ 1-1 Ai Cập (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Bỉ 1 5 WWWDD

Phong độ và thống kê đội

Tây Ban Nha

Phong độ 5 trận gần nhất: DWWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 4

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 9 bàn (TB: 1.8 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Bỉ

Phong độ 5 trận gần nhất: DDWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 3

Hòa: 2

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 13 bàn (TB: 2.6 bàn/trận)

Thủng lưới: 5 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Spain: Không có thông tin chấn thương

Belgium

A. Onana: Cruciate Ligament Rupture (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Tây Ban Nha

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Tây Ban Nha thắng: 45%

Hòa: 45%

Bỉ thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Tây Ban Nha: -2.5 bàn

Bỉ: -3.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Spain or draw