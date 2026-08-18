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    Nhận định Thái Lan vs Singapore: đội hình dự kiến

    Đại Ngàn18/08/2026 15:22

    Trận bán kết ASEAN Cup giữa Thái Lan và Singapore hứa hẹn kịch tính khi đây là cuộc đối đầu loại trực tiếp. Thái Lan đang có phong độ toàn thắng ấn tượng.

    Bối cảnh trận đấu và tính chất sinh tử

    Trận bán kết ASEAN Cup giữa Thái Lan và Singapore diễn ra vào lúc 20h00 ngày 18/08/2026 trên sân vận động Rajamangala. Đây là cuộc đọ sức mang tính chất loại trực tiếp vô cùng gay cấn: đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào chung kết, trong khi đội thất bại sẽ chính thức chia tay giải đấu.

    Phong độ ấn tượng của Thái Lan

    Thái Lan bước vào cuộc chạm trán này với tâm lý hết sức tự tin nhờ chuỗi thành tích thi đấu hoàn hảo. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng đã duy trì phong độ thăng hoa khi giành trọn vẹn 5 chiến thắng. Sự ổn định cùng hiệu suất thi đấu cao giúp Thái Lan chủ động áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu.

    Thách thức lớn dành cho Singapore

    Ở phía bên kia chiến tuyến, Singapore thể hiện màn trình diễn có phần thiếu ổn định hơn. Thống kê trong 5 trận gần đây nhất cho thấy Singapore giành được 2 trận thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại. Việc phải làm khách trên sân vận động Rajamangala ở một trận cầu mang tính loại trực tiếp sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh đầy cam go đối với đội bóng này.

    Lịch sử đối đầu nghiêng về phía Thái Lan

    Xét về tương quan đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Thái Lan nắm ưu thế tuyệt đối khi giành chiến thắng cả 5 trận. Các con số thống kê phản ánh sự vượt trội của Thái Lan mỗi khi chạm trán Singapore trong những năm qua.

    Đánh giá chung trước giờ bóng lăn

    Với lợi thế sân nhà, chuỗi toàn thắng ấn tượng cùng lịch sử đối đầu ủng hộ, Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đọ sức này. Tuy nhiên, tính chất quyết liệt của một trận bán kết loại trực tiếp luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ, đòi hỏi Singapore phải nỗ lực tối đa nếu muốn tạo nên khác biệt.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Thái Lan · 5 thắng0 hòaSingapore · 0 thắng
    15/08/2026
    Bán kết
    Singapore
    1 - 3
    Thái Lan
    TL
    13/11/2025
    Thái Lan
    3 - 2
    Singapore
    TL
    17/12/2024
    Singapore
    2 - 4
    Thái Lan
    TL
    11/06/2024
    Thái Lan
    3 - 1
    Singapore
    TL
    21/11/2023
    Singapore
    1 - 3
    Thái Lan
    TL
    Thái Lan
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    5
    Trận
    5-0-0
    T-H-B
    13
    Ghi (TB 2.6)
    1
    Thủng lưới
    Singapore
    5 trận gần nhất
    BHHTT
    5
    Trận
    2-2-1
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 1.2)
    5
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Nhận định Thái Lan vs Singapore: đội hình dự kiến
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