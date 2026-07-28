Thể thao 360 Nhận định thắng thua Philippines vs Myanmar: The Azkals chờ tái hiện chiến thắng 5-1 Philippines vs Myanmar lúc 17h00 ngày 28/7 là trận đấu thuộc lượt 2 bảng B AFF Cup 2026. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng được đánh giá cao hơn, The Azkals hướng tới ba điểm trong ngày ra quân.

Thông tin trận đấu Philippines vs Myanmar hôm nay 28/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Philippines vs Myanmar Giải đấu AFF Cup 2026 Thời gian 17h00 ngày 28/7/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Sân vận động Rizal Memorial, Philippines Vòng đấu Lượt 2 bảng B Trực tiếp VTV6, TV360, FPT Play

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Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Philippines vs Myanmar trên kênh VTV6 cùng các nền tảng TV360 và FPT Play.

Theo lịch phát sóng trong nước, cuộc đối đầu tại lượt 2 bảng B AFF Cup 2026 bắt đầu lúc 17h00 ngày 28/7. Người xem nên lựa chọn kênh truyền hình và nền tảng chính thức để tránh các đường dẫn giả, luồng phát không bản quyền hoặc chất lượng hình ảnh thiếu ổn định.

Nhận định thắng thua giữa Philippines vs Myanmar

Philippines bước vào AFF Cup 2026 với nhiều kỳ vọng sau quá trình chuẩn bị tương đối tích cực. Được thi đấu trên sân Rizal Memorial trong ngày ra quân, đội chủ nhà có cơ hội thuận lợi để giành ba điểm và tạo đà trong cuộc cạnh tranh vé bán kết tại bảng B.

HLV Carles Cuadrat mang tới giải đấu lực lượng được đánh giá thuộc nhóm mạnh nhất của Philippines trong nhiều năm trở lại đây. Nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài được triệu tập, giúp The Azkals cải thiện đáng kể về thể hình, tốc độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Sự tiến bộ của Philippines đã được phản ánh qua hai trận giao hữu trong tháng 6. Đội bóng này lần lượt đánh bại Guam và Myanmar cùng với tỷ số 5-1, ghi tổng cộng 10 bàn chỉ sau hai lần ra sân.

Khả năng chuyển trạng thái nhanh là điểm đáng chú ý trong lối chơi của đội chủ nhà. Philippines có thể gây sức ép ngay sau khi mất bóng, đưa bóng nhanh ra hai biên rồi tận dụng thể hình trong các tình huống tạt bóng hoặc cố định.

Sân Rizal Memorial cũng mang lại lợi thế đáng kể cho The Azkals. Mặt sân quen thuộc cùng sự cổ vũ của khán giả nhà có thể giúp Philippines chủ động đẩy cao đội hình, áp đặt nhịp độ ngay từ những phút đầu.

Myanmar lại bước vào trận đấu với áp lực lớn hơn. Đoàn quân của HLV Jorn Andersen đã dẫn trước Malaysia ở lượt mở màn nhưng sau đó để đối thủ lội ngược dòng thắng 2-1. Việc không bảo toàn được lợi thế cho thấy hàng phòng ngự Myanmar vẫn gặp vấn đề khi phải chịu sức ép liên tục.

Sau thất bại đầu tiên, Myanmar cần ít nhất một điểm để tránh rơi vào tình thế bất lợi trong cuộc đua tại bảng B. Tuy nhiên, việc buộc phải chơi chủ động hơn cũng có thể khiến đội khách để lộ khoảng trống phía sau hàng tiền vệ.

So với Philippines, Myanmar lép vế về chiều sâu lực lượng, thể hình và kinh nghiệm quốc tế. Đội khách thường gặp khó trước những đối thủ có khả năng pressing mạnh, tranh chấp tốt và sử dụng nhiều đường bóng bổng.

Kết quả đối đầu gần đây cũng mang lại lợi thế tâm lý cho Philippines. Chiến thắng 5-1 trong tháng 6 cho thấy The Azkals đã tìm ra cách khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của Myanmar.

Về thế trận, Philippines nhiều khả năng kiểm soát bóng nhỉnh hơn, đẩy đội hình lên cao và liên tục gây sức ép từ hai hành lang biên. Myanmar có thể lựa chọn cách chơi thấp, giữ cự ly đội hình rồi chờ cơ hội phản công.

Nếu đội chủ nhà ghi bàn sớm, trận đấu có khả năng diễn ra cởi mở bởi Myanmar buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Đây là kịch bản thuận lợi cho những cầu thủ giàu tốc độ của Philippines khai thác khoảng trống.

Myanmar vẫn có cơ hội nếu duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt các pha chuyển trạng thái. Dù vậy, xét trên phong độ, lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình, Philippines vẫn là đội có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn.

Dự đoán số bàn thắng Philippines vs Myanmar

Hàng công Philippines đang đạt hiệu suất cao với 10 bàn sau hai trận gần nhất, trung bình 5 bàn mỗi trận. Cả hai chiến thắng trước Guam và Myanmar đều khép lại với tỷ số 5-1.

Ở phía đối diện, Myanmar đã để lọt lưới 7 bàn trong 5 trận gần đây. Hàng phòng ngự của đội khách cũng bộc lộ nhiều khoảng trống trong thất bại 1-2 trước Malaysia ở lượt đấu đầu tiên.

Ba trong bốn lần đối đầu gần nhất giữa Philippines và Myanmar xuất hiện ít nhất 5 bàn thắng. Thống kê này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường diễn ra cởi mở.

Philippines có xu hướng đẩy cao đội hình khi thi đấu trên sân nhà, còn Myanmar cần tấn công để tìm kiếm điểm số. Khả năng trận đấu xuất hiện nhiều bàn thắng vì thế được đánh giá khá cao.

Dự đoán: Trên 3 bàn thắng.

Dự đoán thẻ phạt Philippines vs Myanmar

Philippines duy trì lối chơi tương đối kỷ luật khi 4 trong 5 trận gần nhất không xuất hiện quá 4 thẻ vàng. Myanmar cũng có 4 trong 5 trận gần đây khép lại dưới mốc này.

Dù ba điểm có ý nghĩa quan trọng, hai đội nhiều khả năng ưu tiên tốc độ và khả năng luân chuyển bóng thay vì đẩy trận đấu vào những màn va chạm quyết liệt.

Dự đoán tổng thẻ phạt: Dưới 4,5 thẻ.

Dự đoán phạt góc Philippines vs Myanmar

Philippines thường xuyên triển khai tấn công từ hai cánh và đưa bóng vào khu vực cấm địa. Hai trong ba trận gần nhất của The Azkals xuất hiện trên 9 quả phạt góc.

Myanmar cũng có 4 trong 5 trận gần đây chạm hoặc vượt mốc 9 quả phạt góc. Trong thế trận đội khách cần tìm kiếm bàn thắng, số tình huống bóng đi hết đường biên ngang có thể tiếp tục tăng.

Dự đoán tổng phạt góc: Trên 9 quả.

Thông tin lực lượng Philippines vs Myanmar

Philippines có đầy đủ lực lượng cho trận ra quân. HLV Carles Cuadrat có thể sử dụng đội hình giàu thể lực, với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Những nhân tố như Kammeraad, Tabinas, Sato, Gayoso và Woods được kỳ vọng tạo nên bộ khung chính. Khả năng tranh chấp cùng chất lượng tấn công biên sẽ là cơ sở để Philippines áp đặt thế trận.

Myanmar cũng không ghi nhận tổn thất đáng chú ý về nhân sự. HLV Jorn Andersen nhiều khả năng giữ lại phần lớn đội hình đã thi đấu trước Malaysia, đồng thời yêu cầu hàng thủ duy trì sự tập trung tốt hơn.

Phong độ gần đây của Philippines vs Myanmar

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Philippines Thắng 4, hòa 1 Ghi 15 bàn, thủng lưới 4 lần Myanmar Thắng 2, hòa 1, thua 2 Ghi 8 bàn, thủng lưới 9 lần

Philippines bất bại trong 5 trận gần nhất với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. The Azkals ghi 15 bàn trong giai đoạn này, đạt hiệu suất trung bình 3 bàn mỗi trận.

Myanmar có thành tích kém ổn định hơn với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Đội bóng của HLV Jorn Andersen ghi 8 bàn nhưng cũng đã nhận 9 bàn thua.

Kết quả đối đầu Philippines vs Myanmar gần nhất

Philippines đang chiếm ưu thế trong những lần gặp Myanmar gần đây. Đội chủ nhà thắng 3, hòa 1 và chỉ nhận 1 thất bại sau 5 cuộc đối đầu gần nhất.

Thời gian Trận đấu Kết quả Tính chất Tháng 6/2026 Philippines vs Myanmar 5-1 FIFA Days

Chiến thắng 5-1 trong tháng 6/2026 là kết quả đáng chú ý nhất trước thềm AFF Cup. Trận đấu ấy mang lại lợi thế tâm lý lớn cho Philippines, đồng thời đặt Myanmar trước yêu cầu phải thay đổi cách phòng ngự.

Đội hình xuất phát Philippines vs Myanmar dự kiến

Đội hình Philippines dự kiến

Kammeraad; Bugas, Gayoso, Kellonen, Mrowka, Reyes, Rosquillo, Roblico, Sato, Tabinas, Woods.

Phương án khác: Philippines có thể bổ sung thêm cầu thủ giàu tốc độ ở hai biên nếu cần gia tăng sức ép. Khi có lợi thế, HLV Carles Cuadrat cũng có thể tăng nhân sự tuyến giữa để kiểm soát nhịp độ.

Đội hình Myanmar dự kiến

Sann Sat Naing; Phone Khant, Zayar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw; Kyaw Min Oo, Mg Mg Lwin, Min Maw Oo; Soe Min Oo, Than Paing, Win Naing Tun.

Phương án khác: Myanmar có thể bố trí thêm một tiền vệ phòng ngự nhằm hạn chế khoảng trống trước khu vực cấm địa. Nếu cần bàn thắng, Mg Mg Lwin và Win Naing Tun sẽ được đẩy lên cao hơn.

Thống kê đáng chú ý Philippines vs Myanmar

Thống kê Dữ liệu Phong độ Philippines Thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất Hàng công Philippines Ghi 15 bàn trong 5 trận Hàng thủ Philippines Nhận 4 bàn thua trong 5 trận Phong độ Myanmar Thắng 2, hòa 1, thua 2 Hàng công Myanmar Ghi 8 bàn trong 5 trận Hàng thủ Myanmar Nhận 9 bàn thua trong 5 trận Đối đầu Philippines thắng 3/5 trận gần nhất Cuộc gặp mới nhất Philippines thắng Myanmar 5-1 Bối cảnh Philippines ra quân, Myanmar đã thua lượt đầu Địa điểm Sân Rizal Memorial

Dự đoán tỷ số Philippines vs Myanmar

Philippines có lợi thế rõ ràng về sân bãi, phong độ và chất lượng lực lượng. Khả năng pressing cùng sức mạnh trong các pha tấn công biên có thể giúp đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội.

Myanmar cần điểm nên khó duy trì cách đá phòng ngự trong suốt trận đấu. Khi đội khách dâng cao, những khoảng trống phía sau có thể trở thành khu vực Philippines khai thác.

Với hiệu suất ghi bàn cao trong thời gian gần đây, The Azkals được kỳ vọng giành chiến thắng cách biệt trong ngày ra quân.

Dự đoán: Philippines 4-1 Myanmar.