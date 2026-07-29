Thể thao 360 Nhận định thắng thua Timor Leste vs Indonesia: Mitchell Baker săn thêm bàn, Garuda đua ngôi đầu Timor Leste vs Indonesia lúc 17h ngày 31/7 thuộc lượt trận thứ ba bảng A AFF Cup 2026. Với hàng công đang đạt phong độ cao cùng thành tích toàn thắng đối thủ, Garuda được kỳ vọng giành thêm một chiến thắng cách biệt.

Thông tin trận đấu Timor Leste vs Indonesia hôm nay 31/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Timor Leste vs Indonesia Giải đấu AFF Cup 2026 Vòng đấu Lượt trận thứ ba bảng A Thời gian 17h00 ngày 31/7/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Sân vận động Chonburi, Thái Lan Kênh trực tiếp VTV6

Link xem trực tiếp Timor Leste vs Indonesia

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp trận Timor Leste vs Indonesia trên kênh VTV6. Người xem nên lựa chọn nguồn phát chính thức để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và tránh các đường dẫn giả mạo hoặc luồng phát không có bản quyền.

Siêu máy tính dự đoán Timor Leste vs Indonesia

Theo mô hình dự đoán của BeSoccer, Indonesia có 90% khả năng giành chiến thắng. Xác suất hai đội hòa nhau là 7,9%, còn cơ hội thắng của Timor Leste chỉ dừng ở mức 2,2%.

Khoảng cách giữa hai đội còn được phản ánh qua chỉ số bàn thắng kỳ vọng. Indonesia đạt mức xG 3,06, cao gần chín lần con số 0,35 của Timor Leste. Kết quả có xác suất xuất hiện cao nhất là chiến thắng 3-0 dành cho Garuda.

Mô hình cũng đánh giá Indonesia có nhiều khả năng tạo ra cách biệt từ ba đến năm bàn. Tuy nhiên, trong bối cảnh đội bóng xứ vạn đảo cần cải thiện hiệu số để cạnh tranh ngôi đầu bảng A, tỷ số thực tế có thể còn cao hơn dự báo cơ bản.

Nhận định thắng thua Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste bước vào lượt trận thứ ba với rất nhiều áp lực. Sau hai lần ra sân, đội bóng của HLV José Pedro chưa giành được điểm, chưa ghi bàn và đã phải nhận chín bàn thua.

Thất bại 0-7 trước Việt Nam cho thấy Timor Leste gặp khó khi phải đối đầu một đội tuyển có tốc độ luân chuyển bóng nhanh. Đến trận gặp Singapore, họ chủ động lùi thấp và giữ đội hình chặt hơn nhưng vẫn để thua 0-2.

Khả năng triển khai tấn công đang là hạn chế lớn của Timor Leste. Trước Singapore, đội bóng này chỉ có bốn lần dứt điểm, một cú sút trúng đích và ba quả phạt góc. Ở trận gặp Việt Nam, họ thực hiện ba pha dứt điểm nhưng không lần nào đưa bóng đi đúng hướng cầu môn.

HLV José Pedro đang sử dụng một tập thể còn trẻ và thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Chiến thắng chung cuộc 6-1 trước Brunei tại vòng loại từng mang lại nhiều tín hiệu tích cực, nhưng vòng bảng AFF Cup có tốc độ và yêu cầu chuyên môn cao hơn đáng kể.

Indonesia lại bước vào trận đấu với tâm lý hoàn toàn khác. Garuda mở màn bằng chiến thắng 5-1 trước Campuchia, trận đấu mà Mitchell Baker lập hat-trick ngay trong lần đầu ra sân. Sandy Walsh và Jens Raven ghi hai bàn còn lại.

Đội bóng xứ vạn đảo kiểm soát bóng 67%, thực hiện 15 pha dứt điểm và có tám lần đưa bóng trúng đích. Indonesia không chỉ vượt trội về thời lượng giữ bóng mà còn duy trì sức ép đều đặn nhờ khả năng đổi hướng tấn công nhanh.

HLV Indonesia có thể điều chỉnh một số vị trí nhằm giữ thể lực cho các trụ cột. Dù vậy, đội hình của Garuda vẫn có chiều sâu với Thom Haye, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Eliano Reijnders, Marc Klok và Mitchell Baker.

Khoảng cách lớn nhất có thể xuất hiện ở khu trung tuyến. Timor Leste thường phải kéo nhiều cầu thủ về gần vòng cấm, qua đó để lại ít phương án thoát pressing. Nếu Thom Haye và Ivar Jenner kiểm soát được bóng hai, Indonesia sẽ liên tục đưa đối thủ trở lại trạng thái phòng ngự.

Hai hành lang biên cũng là khu vực Timor Leste có nguy cơ bị khai thác. Sandy Walsh và các cầu thủ chạy cánh của Indonesia có thể dâng cao, kéo giãn đội hình đối phương rồi thực hiện những đường căng ngang vào khoảng trống giữa hậu vệ và thủ môn.

Lịch sử đối đầu càng củng cố vị thế của Garuda. Indonesia thắng cả sáu lần gặp Timor Leste, ghi 21 bàn và chỉ để lọt lưới hai lần. Trung bình đội bóng xứ vạn đảo ghi 3,5 bàn trong mỗi cuộc chạm trán.

Timor Leste có thể phòng ngự số đông trong khoảng thời gian đầu nhằm hạn chế bàn thua sớm. Tuy nhiên, việc duy trì cự ly đội hình trước sức ép liên tục trong 90 phút là thử thách rất lớn.

Indonesia được dự báo kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu, tạo ra nhiều cơ hội và giành chiến thắng. Câu hỏi đáng chú ý không nằm ở khả năng Garuda có ba điểm hay không, mà là họ sẽ thắng với cách biệt bao nhiêu bàn.

Dự đoán số bàn thắng Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste ghi bảy bàn và để thủng lưới 12 lần trong năm trận gần nhất, tương ứng hiệu suất 1,4 bàn thắng và 2,4 bàn thua mỗi trận. Tổng số bàn trung bình trong các trận đấu của đội tuyển này đạt 3,8 bàn.

Tuy nhiên, phần lớn số bàn của Timor Leste đến từ hai trận vòng loại gặp Brunei. Khi bước vào vòng bảng, họ không thể ghi bàn trước Việt Nam lẫn Singapore và nhận tổng cộng chín bàn thua.

Indonesia thắng bốn trong năm trận gần đây, ghi 13 bàn và chỉ để lọt lưới hai lần. Garuda đạt hiệu suất 2,6 bàn mỗi trận, đồng thời giữ sạch lưới ở bốn trong năm lần ra sân.

Trong năm cuộc đối đầu gần nhất, Indonesia ghi trung bình ba bàn mỗi trận vào lưới Timor Leste. Bốn trận trong số đó xuất hiện ít nhất ba pha lập công.

Indonesia cần cải thiện hiệu số để cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng A. Trước một Timor Leste đã thủng lưới chín lần, đội bóng xứ vạn đảo nhiều khả năng tiếp tục duy trì sức ép ngay cả khi đã tạo được khoảng cách an toàn.

Dự đoán tổng bàn thắng: 6-7 bàn.

Thông tin lực lượng Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste không ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý và có thể sử dụng đội hình mạnh nhất. HLV José Pedro nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào nhóm cầu thủ trẻ đã thi đấu ở hai lượt trận đầu tiên.

Indonesia thiếu Shayne Pattynama do chấn thương. Dù vậy, Garuda vẫn sở hữu nhiều phương án thay thế ở hàng phòng ngự và tuyến giữa.

Mitchell Baker được kỳ vọng tiếp tục đá chính sau cú hat-trick trước Campuchia. Thom Haye, Ivar Jenner, Sandy Walsh và Eliano Reijnders là những nhân tố có thể giúp Indonesia kiểm soát thế trận.

Phong độ gần đây của Timor Leste vs Indonesia

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Timor Leste Thắng 2, thua 3 Ghi 7 bàn, thủng lưới 12 lần Indonesia Thắng 4, thua 1 Ghi 13 bàn, chỉ nhận 2 bàn thua

Timor Leste có hai chiến thắng trong năm trận gần nhất, nhưng cả hai đều đến ở vòng loại gặp Brunei. Đội bóng này toàn thua hai lượt trận tại vòng bảng AFF Cup, chưa ghi bàn và để lọt lưới chín lần.

Indonesia đang duy trì sự ổn định với bốn chiến thắng trong năm trận. Hàng công đạt hiệu suất tốt, còn hàng thủ giữ sạch lưới ở bốn trận trong giai đoạn này.

Lịch sử đối đầu Timor Leste vs Indonesia

Indonesia chiếm ưu thế hoàn toàn trong những lần gặp Timor Leste. Garuda toàn thắng cả sáu trận, ghi 21 bàn và chỉ nhận hai bàn thua.

Thống kê đối đầu Dữ liệu Tổng số lần gặp nhau 6 trận Indonesia thắng 6 trận Timor Leste thắng 0 trận Số bàn của Indonesia 21 bàn Số bàn của Timor Leste 2 bàn

Khoảng cách trung bình trong các trận đối đầu đạt hơn ba bàn. Timor Leste chưa từng tìm được phương án đủ hiệu quả để hạn chế khả năng kiểm soát bóng và tấn công trực diện của Indonesia.

Đội hình xuất phát Timor Leste vs Indonesia dự kiến

Đội hình Timor Leste dự kiến

Dylan Niski; Jackson Pereira, Eric Tomas T. Silva, Luis Figo Pereira Ribeiro, Claudio Gomes Osorio; Joao Rangel, Zenivio Mota, Xavi Arrarte; Zion Cruz, Ryan Harris Jom, Liam Farrugia.

Phương án khác: Timor Leste có thể bố trí thêm một tiền vệ phòng ngự, thu hẹp khu vực trung lộ và ưu tiên bảo vệ vòng cấm. Khi giành lại bóng, đội tuyển này nhiều khả năng tìm kiếm cơ hội bằng những đường chuyền dài.

Đội hình Indonesia dự kiến

Nadeo Argawinata; Rizky Ridho, Sandy Walsh, Dony Tri Pamungkas, Brian Fatari; Thom Haye, Marc Klok, Ivar Jenner; Beckham Putra, Eliano Reijnders, Mitchell Baker.

Phương án khác: Indonesia có thể xoay vòng một số vị trí nếu sớm tạo được lợi thế. Jens Raven là lựa chọn đáng chú ý trong trường hợp Garuda cần một tiền đạo hoạt động thường xuyên trong vòng cấm.

Thống kê đáng chú ý Timor Leste vs Indonesia

Thống kê Dữ liệu Thành tích Timor Leste tại bảng A Chưa có điểm, chưa ghi bàn, thủng lưới 9 lần Trận gần nhất của Indonesia Thắng Campuchia 5-1 Hàng công Indonesia Ghi 13 bàn trong 5 trận gần nhất Hàng thủ Indonesia Chỉ thủng lưới 2 lần trong 5 trận Thành tích đối đầu Indonesia thắng cả 6 trận Bàn thắng đối đầu Indonesia ghi 21 bàn, Timor Leste ghi 2 bàn Kiểm soát bóng của Indonesia trước Campuchia 67% Dứt điểm của Indonesia trước Campuchia 15 lần, 8 lần trúng đích Dự đoán BeSoccer Indonesia thắng 90% Chỉ số xG Timor Leste 0,35 - Indonesia 3,06

Dự đoán tỷ số Timor Leste vs Indonesia

Indonesia sở hữu lợi thế rõ ràng về kỹ thuật, kinh nghiệm, khả năng kiểm soát bóng và chiều sâu đội hình. Garuda cũng có động lực ghi nhiều bàn để cạnh tranh hiệu số tại bảng A.

Timor Leste có thể phòng ngự chặt trong giai đoạn đầu, nhưng rất khó duy trì sự tập trung trước những đợt tấn công liên tục. Một bàn thắng sớm có thể mở ra thế trận hoàn toàn thuận lợi cho Indonesia.

Với phong độ hiện tại và thành tích đối đầu vượt trội, đội bóng xứ vạn đảo đủ khả năng giải quyết trận đấu ngay trong hiệp một trước khi tiếp tục gia tăng cách biệt.

Dự đoán: Timor Leste 0-6 Indonesia.