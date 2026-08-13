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    Nhận định Universitatea Craiova vs KuPS: đội hình dự kiến

    Đại Ngàn13/08/2026 19:02

    Cuộc đối đầu giữa Universitatea Craiova và KuPS tại UEFA Europa League hứa hẹn nhiều kịch tính khi hai đội từng hòa nhau ở lần chạm trán gần nhất.

    Vào lúc 00h00 ngày 14/08/2026, Universitatea Craiova sẽ bước vào cuộc tiếp đón đối thủ KuPS trên sân vận động Stadionul Ion Oblemenco trong khuôn khổ giải đấu UEFA Europa League. Trận đấu này hứa hẹn mang đến những diễn biến giằng co khi cả hai đội bóng đều quyết tâm tìm kiếm một kết quả có lợi tại đấu trường châu lục.

    Tương quan lực lượng và lịch sử đối đầu

    Lịch sử ghi nhận Universitatea Craiova và KuPS mới chỉ chạm trán nhau đúng 1 lần trong quá khứ. Ở cuộc đối đầu duy nhất đó, hai đội đã chia điểm sau một trận hòa khép lại mà không bên nào giành được chiến thắng.

    Kết quả hòa trong lần đụng độ trước đó phản ánh sự tương đồng đáng kể về mặt trình độ cũng như sự thận trọng mà hai bên dành cho nhau. Trong cuộc tái đấu lần này, yếu tố sân nhà Stadionul Ion Oblemenco có thể xem là điểm tựa tinh thần quan trọng đối với Universitatea Craiova để hướng tới một thế trận chủ động hơn.

    Đánh giá cục diện trận đấu

    Với tính chất quan trọng của một trận đấu thuộc UEFA Europa League, cả hai câu lạc bộ dự kiến sẽ nhập cuộc với sự tập trung cao độ. KuPS cho thấy họ là một đối thủ đầy khó chịu và không dễ bị khuất phục, trong khi đại diện Romania cũng sở hữu những lợi thế riêng khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

    Nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra theo kịch bản chặt chẽ, nơi khu vực trung tuyến trở thành điểm nóng cho các tranh chấp. Đội bóng nào tận dụng tốt hơn các cơ hội ít ỏi tạo ra sẽ nắm lợi thế lớn để định đoạt cục diện.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Universitatea Craiova · 0 thắng1 hòaKuPS · 0 thắng
    06/08/2026
    KuPS
    1 - 1
    Universitatea Craiova
    Hòa
    Universitatea Craiova
    5 trận gần nhất
    HHBTT
    KuPS
    5 trận gần nhất
    HBBBT
    Tình hình lực lượng
    Universitatea Craiova
    Oleksandr Romanchuk (Muscle Tear)
    Vladimir Screciu (Unknown Injury)
    Alexandru Iamandache (Knee Injury)
    Pavlo Isenko (Meniscus Injury)
    Adrian Rus (Unknown Injury)
    Assad Al-Hamlawi (Unknown Injury)
    Ronaldo Webster (Unknown Injury)
    KuPS
    Không có thông tin

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Nhận định Universitatea Craiova vs KuPS: đội hình dự kiến
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