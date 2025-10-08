Hóa thân xuất sắc vào vai diễn "girl phố", chiến sĩ Lê Mai Ly hút hồn cư dân mạng với vẻ đẹp và thần thái như diễn viên.

Mới đây, cộng đồng mạng đồng loạt chia sẻ hình ảnh nữ quái xế có vẻ ngoài xinh ngồi sau xe đoàn đua trên Hồ Gươm. Thực ra, nhân vật nữ "gơn phố" này là Thiếu tá Lê Thị Mai Ly (37 tuổi) hiện đang công tác tại Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội).

Cô vào vai một cô gái ăn chơi, không đội mũ bảo hiểm, cùng nhóm bạn điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường. Nhóm này mang theo hung khí và có thái độ chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, ngay sau đó, "nữ quái" Mai Ly cùng các đối tượng trong tình huống giả định đã bị lực lượng công an nhanh chóng khống chế.

Hình ảnh nữ chiến sĩ Mai Ly vào vai "gơn phố" được cộng đồng mạng lan tỏa. (Ảnh: FBNV)

Trong bài đăng trên trang cá nhân Facebook của nữ chiến sĩ có dòng ghi chú "Vui vậy thôi chứ cô dặn các cháu này... nhớ đến cha mẹ vít nhẹ tay ga", thu hút hơn 5 nghìn lượt thích, hơn 400 lượt bình luận và hơn 100 lượt chia sẻ. Nhiều bạn bè, người thân bình luận thích thú với hình tượng mới lạ này.

Dân mạng khâm phục nữ chiến sĩ vừa xinh đẹp, vừa tận tụy cống hiến hết mình vì công việc. (Ảnh: FBNV)

Các bức ảnh đời thường của nữ chiến sĩ cũng được nhiều người tấm tắc ngợi khen vẻ đẹp không thua kém gì các ca sĩ. (Ảnh: FBNV)

Không chỉ khen ngợi vẻ đẹp của các chiến sĩ công an, dân mạng cũng chia sẻ về ý thức giữ gìn an toàn giao thông sau khi xem xong màn biểu diễn tình huống giả định.

Hiện nay, hình ảnh về chiến sĩ Mai Ly vẫn đang lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội.

Đọc thêm Nữ CSGT tung đòn cực độc, hạ gục 2 ‘quái xế’ trong chớp mắt Tài xế cảm thấy đỡ áp lực khi được các nữ CSGT kiểm tra nồng độ cồn Nữ CSGT bật người xoay tròn trên không quật ngã 2 'quái xế' trên phố Hà Nội Kịch tính màn biểu diễn võ thuật quật ngã tội phạm của nữ CSGT Hà Nội