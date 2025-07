Trong vài năm trở lại đây, làn sóng số hóa diễn ra mạnh mẽ đã kéo theo xu hướng tinh gọn bộ máy tại nhiều ngân hàng, với số lượng nhân sự bị cắt giảm lên đến hàng nghìn người. Việc tinh giản này được kỳ vọng sẽ giúp các nhà băng giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu suất vận hành và tái cơ cấu nguồn lực một cách hiệu quả hơn.

Cắt giảm chi phí, gia tăng hiệu quả

Theo đánh giá từ các khảo sát khách hàng trong ngành ngân hàng do Vietnam Report thực hiện, số lượng phòng giao dịch hiện nay không còn được xem là thước đo phản ánh mức độ hiện diện hay sức cạnh tranh của một ngân hàng trên thị trường. Thay vào đó, tỷ lệ giao dịch trực tuyến mới là chỉ số then chốt, thể hiện khả năng tiếp cận và phục vụ khách hàng trong thời đại công nghệ số.

Báo cáo tài chính quý II năm 2025 vừa được công bố cho thấy, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) đã cắt giảm tới 367 nhân sự chỉ trong vòng ba tháng, nâng tổng số lao động bị tinh giản trong 12 tháng qua lên 2.900 người, tương đương mức sụt giảm 24%. Đây là con số đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh quy mô nhân sự trước đó của nhà băng này vốn đã không quá lớn.

Không riêng LPBank, nhiều ngân hàng thương mại khác cũng đang chứng kiến làn sóng thu hẹp lực lượng lao động một cách mạnh mẽ. Trong quý I năm 2025, Sacombank đã giảm 930 nhân viên, đưa tổng số lao động xuống còn 16.128 người, giảm hơn 5% so với thời điểm cuối năm 2024. Trước đó, trong suốt năm 2024, ngân hàng này đã liên tục tinh giản nhân sự qua từng quý, từ 17.412 người xuống còn 17.058 người.

Tương tự, VIB ghi nhận mức giảm 495 nhân sự trong quý I năm nay, tương đương hơn 4%, và tổng cộng đã tinh giản 750 người trong vòng một năm, chiếm khoảng 6,5%. TPBank cũng nằm trong xu hướng chung khi đã giảm 124 người trong ba tháng đầu năm, tương đương khoảng 1,6% tổng số lao động. Lãnh đạo TPBank cho biết, việc đổi mới quy trình và tinh gọn bộ máy đang giúp ngân hàng tiết giảm chi phí vận hành, đồng thời đặt mục tiêu cắt giảm thêm từ 300 đến 500 nhân sự để tối ưu hoạt động.

Một số ngân hàng khác như VPBank, NCB hay KienlongBank cũng thực hiện việc cắt giảm nhân sự trong thời gian gần đây, tuy nhiên mức giảm chỉ dưới 100 người, cho thấy quy mô tinh gọn vẫn ở mức độ vừa phải.

Khảo sát từ báo cáo tài chính quý II năm 2025 của các ngân hàng cho thấy, phần lớn các đơn vị thực hiện cắt giảm nhân sự trong nửa đầu năm nay đều ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận khả quan. Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong quý II của LPBank đạt 3.735 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do chi phí hoạt động gia tăng, lợi nhuận trước thuế giảm nhẹ còn 2.988 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của LPBank đạt 7.018 tỷ đồng, giảm hơn 1%, nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 6.164 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Một điểm đáng chú ý là mặc dù nhân sự bị cắt giảm đáng kể, tổng chi phí dành cho người lao động của LPBank vẫn tăng 8% trong nửa đầu năm, lên mức 1.557 tỷ đồng. Thu nhập bình quân hàng tháng của nhân viên cũng được cải thiện đáng kể, từ 21,19 triệu đồng trong cùng kỳ năm ngoái lên 26,94 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm nay.

Tình hình kinh doanh của TPBank trong 6 tháng đầu năm cũng ghi nhận nhiều điểm tích cực, với lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 4.100 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Kết quả này có được nhờ vào tăng trưởng tín dụng gần 11,7%, tập trung vào các mảng bán lẻ, bất động sản kiểm soát và tài chính tiêu dùng, vốn là những lĩnh vực đem lại biên lãi ròng cao.

Tại NCB, quý II năm nay tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương, ước đạt hơn 311 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 462 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức 6 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, KienlongBank báo cáo lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong quý II đạt 565 tỷ đồng, tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất của ngân hàng này kể từ quý I năm 2021. Tổng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm đạt 921 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ và đã hoàn thành gần 67% kế hoạch kinh doanh cả năm 2025.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận của KienlongBank trong nửa đầu năm nay đến từ việc gia tăng nguồn thu đồng thời kiểm soát tốt chi phí hoạt động. Một số ngân hàng dù chưa công bố báo cáo tài chính quý II, nhưng kết quả quý I cũng cho thấy xu hướng tích cực, điển hình như Sacombank với lợi nhuận trước thuế hơn 3.674 tỷ đồng, tăng gần 38%, và VIB đạt hơn 2.400 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Số hóa tạo áp lực tái cấu trúc nhân sự trong ngành ngân hàng

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP.HCM) nhận định làn sóng cắt giảm nhân sự không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn là xu hướng toàn cầu, diễn ra ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có ngành ngân hàng. Một trong những nguyên nhân chính là sự phát triển mạnh mẽ của quá trình chuyển đổi số, khi nhiều công việc được thực hiện trên nền tảng trực tuyến, dẫn đến nhu cầu về nhân sự truyền thống giảm rõ rệt.

Ông Huân phân tích, nhiều ngân hàng vẫn duy trì tăng trưởng mạnh về thị phần, lượng khách hàng và doanh thu mà không cần mở thêm chi nhánh, nhờ vào việc đẩy mạnh phục vụ khách hàng qua các kênh online. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số khiến một bộ phận lao động mất việc là điều có thật. Trong bối cảnh đó, người lao động buộc phải nhanh chóng làm chủ công nghệ, bổ sung kỹ năng và nâng cao trình độ nghề nghiệp để không bị đào thải.

Khi các ngân hàng tinh gọn bộ máy, điểm chung thường thấy là việc cắt giảm các tầng nấc trung gian trong hệ thống tổ chức. Đại diện ABBank cho biết ngân hàng này đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy tại Hội sở, giảm số lượng cấp trung gian và điều chuyển nhân sự về các đơn vị kinh doanh. Những vị trí mờ nhạt, không rõ vai trò tại các bộ phận kinh doanh cũng được loại bỏ.

Phó Chủ tịch HĐQT ABBank, ông Vũ Văn Tiền cho biết trong bối cảnh số hóa ngày càng mạnh mẽ, việc tinh giản nhân sự là xu hướng tất yếu. Có những bộ phận tại ngân hàng đã giảm tới 30 - 40% số lượng nhân sự để tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu suất. Ông Tiền nhấn mạnh rằng ABBank đã đầu tư vào hạ tầng công nghệ từ nhiều năm trước và hiện nay, mỗi nhân sự đều phải sử dụng công nghệ một cách hiệu quả, theo định hướng rõ ràng và có trách nhiệm.

Trong khi đó, TPBank lại chọn hướng đầu tư vào tự động hóa. Hàng trăm robot đã được triển khai để đảm nhận các công việc lặp đi lặp lại tại các phòng ban vận hành và giao dịch. Tổng Giám đốc Nguyễn Hưng cho biết nhờ vậy, nhân sự có thể tập trung vào các công việc sáng tạo, tạo giá trị gia tăng cao hơn cho ngân hàng.

Về triển vọng việc làm trong nửa cuối năm, Ngân hàng Nhà nước cho biết gần một nửa số tổ chức tín dụng dự kiến tuyển dụng thêm nhân sự, trong khi chỉ có chưa đến một phần tư số ngân hàng tiếp tục có kế hoạch cắt giảm lao động. Tuy vậy, các lãnh đạo trong ngành nhận định xu hướng tái cấu trúc bộ máy sẽ còn tiếp diễn đến ít nhất năm 2030. Dù vậy, nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan đến công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng vẫn liên tục gia tăng.