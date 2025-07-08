Những ngôi nhà ấm áp tình thương

Hưởng ứng phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, nhiều nguồn lực xã hội được huy động để chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo...

Điểm sáng về đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái có thể kể đến chương trình xóa hàng nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách, hộ nghèo do Bộ Công an triển khai trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Bà Rah Lan Ló ở xã Chư Prong, tỉnh Gia Lai thuộc hộ gia đình có công với cách mạng; chồng mất sớm, một mình bà tảo tần nuôi con. Sau khi người con duy nhất lập gia đình rồi ra ở riêng, bà sống một mình trong căn nhà xuống cấp, mọi sinh hoạt hằng ngày dựa vào số tiền phụ cấp không nhiều.

Từng làm Trưởng Công an xã Ia Kly (trước đây), sau sáp nhập được bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an xã Chư Prong, trung tá Đỗ Quang Vinh hiểu rõ hoàn cảnh của bà. Ngay sau khi có chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng, hộ nghèo do Bộ Công an phát động, trung tá Vinh đã đề xuất hỗ trợ xây nhà mới để bà có một mái ấm khang trang.

Trung tá Đỗ Quang Vinh cho biết: Phương châm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn không chỉ dừng lại ở tài chính mà còn phải thể hiện bằng tình cảm, tấm lòng chân thành, để bà con cảm nhận sự trân trọng, gần gũi. Trường hợp của bà Rah Lan Ló đặc biệt khó khăn vì không có tiền đối ứng, nên căn nhà xây dựng hoàn toàn bằng tiền hỗ trợ.

Bà con lối xóm mỗi người một tay, ai có của góp của, người biết việc thì góp công. Ngày chuẩn bị mở móng, lực lượng công an xã khi đó huy động cán bộ, chiến sĩ tập trung tháo dỡ nhà, dọn dẹp mặt bằng. Ngày làm lễ đặt đá, lực lượng an ninh của thôn, xã tập trung cùng hoàn thiện phần đào móng, giảm bớt chi phí và quan trọng hơn là tạo sự gắn kết với bà con.

Cuối tháng 7, tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Bộ Công an tổ chức tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên với hơn 6.370 căn nhà đã hoàn thành. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Bộ Công an đã hỗ trợ 231 tỷ đồng, ngoài kinh phí đóng góp hai ngày lương của cán bộ, chiến sĩ được hơn 5,4 tỷ đồng, lực lượng công an toàn tỉnh đã vận động cán bộ, chiến sĩ và nguồn xã hội hóa được hơn 2,78 tỷ đồng, hàng nghìn tấn vật liệu xây dựng, xây mới 31 căn nhà và cải tạo hàng chục căn.

Bên cạnh đó, huy động công an cơ sở và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia hơn 5.000 ngày công lao động hỗ trợ địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát, tiết kiệm hơn 1,5 tỷ đồng kinh phí trong xây dựng. Đặc biệt, trước điều kiện bất lợi về thời tiết mùa mưa, nhiều căn nhà có nguy cơ chậm tiến độ, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức ra quân cao điểm huy động 169 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ công an tỉnh chia thành 43 tổ công tác phối hợp công an cấp xã xuống cơ sở hỗ trợ người dân.