Văn hóa - Giải trí Những tấm gương gia đình văn hóa Xây dựng gia đình văn hóa là nội dung quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Từ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương gia đình tiêu biểu các dân tộc anh em với lối ứng xử đẹp, trách nhiệm gìn giữ bản sắc của dân tộc mình, cùng những đóng góp tích cực cho cộng đồng, được UBND tỉnh Lâm Đồng biểu dương.

Gia đình ông Bon Niêng Ha Krơng (Đam Rông 4) trên sân khấu trình diễn trang phục truyền thống



Ở thôn Ka Kuil, xã Bảo Thuận, mọi người đều biết đến gia đình bà Ka Luân, “tổ ấm” có 3 thế hệ chung sống hòa thuận, hạnh phúc. Bà Ka Luân luôn tích cực vận động đồng bào người K’Ho Srê của buôn làng mình thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh, đẩy lùi mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, bài trừ hủ tục; trong đó, gia đình bà luôn đi đầu làm gương. Bà Ka Luân còn nhiệt tình hỗ trợ hòa giải các vụ việc xích mích, góp phần giữ vững mối đoàn kết cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, gia đình bà thường xuyên hưởng ứng và tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, xây dựng quỹ nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ các đối tượng khó khăn trên địa bàn xã. Gia đình bà nhiều năm liền được địa phương bình xét là gia đình văn hóa tiêu biểu.

Đến thăm gia đình bà Hoàng Thị Phảy (xã Nam Hà Lâm Hà), chúng tôi cảm nhận thấy rõ niềm hạnh phúc trên từng khuôn mặt các thành viên trong gia đình. Là người Tày từ núi rừng phía Bắc đến đây lập nghiệp, mang theo các làn điệu hát then, đàn tính, bà Phảy là người đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết các thế hệ với nhau thành lập câu lạc bộ hát then, đàn tính của xã; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Bà Phảy vui vẻ cho biết: “Mỗi thành viên trong gia đình tôi đều ý thức được trách nhiệm của mình, đoàn kết, chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, vợ chồng tôi luôn sống thuận hòa, nhường nhịn, chia sẻ, yêu thương để con cháu nhìn vào học theo”.

Các thế hệ trong gia đình bà Hoàng Thị Phảy (xã Nam Hà Lâm Hà) trong làn điệu then, đàn tính

Về buôn Đạ Nhinh (xã Đam Rông 4), ai cũng biết gia đình ông Bon Niêng Ha Krơng, có 3 thế hệ chung sống vui vẻ, chan hòa. Mỗi chiều cuối tuần, tiếng cồng chiêng luôn vang lên trong tổ ấm của ông. Các thành viên trong gia đình đều là những nhân tố năng nổ, nhiệt tình tham gia đội cồng chiêng của xã, tiên phong trong các hoạt động gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của buôn làng. Ông bà là nơi gắn kết, truyền dạy cồng chiêng cho các thế hệ con cháu trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, thành lập đội văn nghệ của buôn làng, thu hút đông đảo bà con tham gia; chỉ dạy cho con cháu những phong tục tập quán tốt đẹp của người M’nông. Ông Ha Krơng chia sẻ: “Vượt qua nhiều khó khăn, giờ cuộc sống đã đổi thay, đủ đầy, tôi luôn nhắc nhở con cháu phải gìn giữ di sản vốn quý của cha ông để lại, không để bị mai một, thất truyền”.

Gia đình ông bà Điểu K’Banh (Buôn Go, xã Cát Tiên) cùng hát dân ca Mạ.

Ở Buôn Go, xã Cát Tiên, gia đình ông Điểu K’Banh luôn mẫu mực trong nếp sống, nếp nghĩ, cách làm, đi đầu trong gìn giữ bản sắc văn hóa của người Mạ, đồng thời, tích cực thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Hai ông bà đều là những cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ, phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gia đình ông luôn đi đầu trong mọi hoạt động xã hội. Ông K’Banh cho biết: “Để gia đình hạnh phúc, ngoài việc phải làm gương cho các con về cách sống, cách cư xử trong gia đình, vợ chồng tôi luôn sống hòa hợp, cư xử với mọi người xung quanh hòa nhã, đúng mực để làm gương cho con cháu”.

Không thể kể hết hàng ngàn gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh với những tấm gương nhiều màu sắc. Mỗi gia đình như “hạt nhân” quan trọng ở cơ sở giúp phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Từ đó, mỗi gia đình là một tế bào no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.