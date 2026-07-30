Pafos thắng đậm, HNK Hajduk Split rơi vào thế bất lợi ở vòng loại Pafos đánh bại HNK Hajduk Split 4-0 tại Alphamega Stadium, Limassol, trong vòng loại thứ hai UEFA Europa League; chiến thắng giúp Pafos tạo lợi thế, còn HNK Hajduk Split đối mặt thế khó sau trận thua đậm.

Pafos 4 - 0 HNK Hajduk Split Kết thúc (hiệp phụ) 0' Trận đấu bắt đầu Pafos tiếp đón HNK Hajduk Split.

12' D. Goldar nhận thẻ vàng sớm Phút 12, D. Goldar của Pafos nhận thẻ vàng sau pha ngáng chân đối phương. Tấm thẻ sớm là lời cảnh báo dành cho cầu thủ này trong phần còn lại của trận đấu.

13' Pafos nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Phút 13', Pafos phần nào chủ động hơn khi có lợi thế phạt góc 1 - 0 và việt vị 1 - 0. HNK Hajduk Split chưa tạo được ưu thế rõ rệt, trong khi thế trận vẫn khá cân bằng và chưa có bàn thắng.

26' Thế trận giằng co sau 26 phút Phút 26', Pafos và HNK Hajduk Split vẫn hòa 0-0 trong thế trận chưa bên nào tạo được ưu thế rõ rệt, khi cầm bóng đều ở mức 0% - 0%. Pafos nhỉnh hơn nhẹ ở phạt góc 1 - 0, còn nhịp tranh chấp diễn ra khá cân bằng với số lỗi 3 - 2.

38' Thế trận giằng co trước giờ nghỉ Phút 38, thế trận vẫn giằng co khi cầm bóng ở mức 0% - 0% và phạt góc là 1 - 0. Pafos chỉ nhỉnh hơn rất nhẹ ở khả năng tạo sức ép, trong khi HNK Hajduk Split chưa cho thấy dấu hiệu chịu trận.

40' Guga đưa Pafos vượt lên dẫn trước Phút 40, Guga lập công giúp Pafos mở tỷ số trước HNK Hajduk Split. Đội chủ nhà tạm dẫn 1-0.

45+2' Pafos thay người trước giờ nghỉ Phút 45+2', V. Dragomir vào sân thay Jaja bên phía Pafos. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn 1-0.

45+4' Guga nhận thẻ vàng ở phút 45+4 Phút 45+4', Guga của Pafos nhận thẻ vàng sau pha dùng khuỷu tay. Pafos vẫn đang nắm lợi thế 1-0 trước HNK Hajduk Split.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' A. Pajaziti nhận thẻ vàng Phút 50', A. Pajaziti của HNK Hajduk Split nhận thẻ vàng sau pha Roughing.

50' Pafos kiểm soát thế trận Phút 50' , Pafos vẫn là đội làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 71% - 29% , buộc HNK Hajduk Split phải tập trung phòng ngự. Sự lấn lướt còn thể hiện qua số pha phạt góc 2 - 1 , dù nhịp độ chưa quá dồn dập.

53' HNK Hajduk Split điều chỉnh nhân sự Phút 53', HNK Hajduk Split thay người: A. Sanyang vào sân, A. Guram rời trận. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ cho đội khách.

62' Pafos kiểm soát thế trận Bước sang phút 62', Pafos vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận khi dẫn 1-0 và chiếm 71% - 29% thời lượng cầm bóng. HNK Hajduk Split phải lùi sâu chống đỡ, thể hiện qua chênh lệch phạt góc 4 - 1.

63' M. Livaja vào sân thay S. Hrgovic Phút 63', HNK Hajduk Split đưa M. Livaja vào sân thay S. Hrgovic. Đội khách đang cần thêm phương án để tìm bàn gỡ trong phần còn lại của trận đấu.

63' HNK Hajduk Split điều chỉnh nhân sự Phút 63', HNK Hajduk Split đưa N. Sigur vào sân thay M. Acapandie. Sự thay đổi này có thể giúp HNK Hajduk Split tăng thêm sức sống trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

68' I. Sunjic nhận thẻ vàng Phút 68', I. Sunjic (Pafos) nhận thẻ vàng sau pha kéo người. Đây là lời cảnh báo để Pafos thận trọng hơn trong những phút tiếp theo.

71' Pafos thay người, giữ nhịp dẫn trước Phút 71, Pafos đưa J. Correia vào sân thay D. Quina. Đội chủ nhà đang dẫn 1-0 và nắm thế chủ động, nên sự điều chỉnh này có thể giúp họ duy trì sức ép trong phần còn lại.

71' Pafos thay người ở phút 71 Phút 71, Pafos điều chỉnh nhân sự khi Pepe vào sân thay Guga. Đội chủ nhà tiếp tục bảo vệ lợi thế 1-0 trước HNK Hajduk Split.

74' Pafos tiếp tục ép sân Phút 74 , Pafos vẫn nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 71% - 29% và ưu thế phạt góc 5 - 1 . HNK Hajduk Split chịu sức ép, chủ yếu tập trung phòng ngự để bảo toàn cách biệt mong manh.

82' Pafos thay người ở phút 82 Phút 82, Pafos thực hiện sự điều chỉnh khi M. Mammadov vào sân thay I. Sunjic. Đây là thay đổi nhân sự đáng chú ý trong những phút cuối.

82' Pafos thay người ở phút 82 Phút 82', Pafos đưa K. Sema vào sân thay N. Ioannou. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong những phút cuối trận.

85' Hajduk Split thay người ở phút 85 Phút 85', HNK Hajduk Split đưa A. del Moral vào sân thay A. Pajaziti. Trong thế đang bị dẫn 1-0, đội khách làm mới nhân sự cho chặng cuối trận.

86' Pafos kiểm soát thế trận cuối trận Phút 86' , Pafos vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 71% - 29% và lợi thế phạt góc 6 - 2. HNK Hajduk Split phải lùi sâu chống đỡ, trong khi Pafos chủ động duy trì sức ép để bảo vệ cách biệt.

90+1' D. Goldar nhân đôi cách biệt cho Pafos Phút 90+1, D. Goldar ghi bàn cho Pafos sau đường kiến tạo của V. Dragomir, nâng tỷ số lên 2-0 trước HNK Hajduk Split. Pafos tạo khoảng cách an toàn ở những phút cuối trận.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

93' Biel ấn định cách biệt 3-0 cho Pafos Phút 93, Biel lập công, giúp Pafos nới rộng cách biệt lên 3-0 trước HNK Hajduk Split. Bàn thắng đến ở những phút cuối, khép lại một màn trình diễn vượt trội của Pafos.

96' R. Pukstas nhận thẻ vàng ở phút 96 Phút 96, R. Pukstas của HNK Hajduk Split nhận thẻ vàng sau lỗi ngáng chân. Đây là dấu hiệu cho thấy sự sốt ruột của đội khách trong những phút cuối khi Pafos đang dẫn 3-0.

98' HNK Hajduk Split điều chỉnh nhân sự phút 98 Phút 98', HNK Hajduk Split thay người: A. Sutalo vào sân thay D. de Almeida. Đội khách tiếp tục làm mới nhân sự trong bối cảnh đang bị Pafos dẫn 3-0.

98' Pafos áp đảo ở phút 98 Phút 98', Pafos vẫn kiểm soát hoàn toàn với thời lượng cầm bóng 71% - 29% và ưu thế phạt góc 9 - 2. HNK Hajduk Split gần như chỉ tập trung chống đỡ trước sức ép liên tục.

103' A. Brito vào sân thay Biel Phút 103', Pafos đưa A. Brito vào sân thay Biel. Với cách biệt 3-0, sự thay đổi này có thể giúp Pafos duy trì thế chủ động trong những phút cuối.

106' HNK Hajduk Split thay người ở phút 106 Phút 106', HNK Hajduk Split đưa M. Skelin vào sân thay D. Maresic. Sự điều chỉnh diễn ra khi HNK Hajduk Split đang bị Pafos dẫn 3-0.

111' Pafos áp đảo trong những phút cuối Phút 111', Pafos vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận khi dẫn 3 - 0 và chiếm 65% thời lượng kiểm soát bóng, so với 35% của HNK Hajduk Split. Đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép với 9 - 2 quả phạt góc, còn Hajduk chủ yếu phải lùi sâu chống đỡ.

117' J. Correia giúp Pafos nới rộng 4-0 Phút 117, J. Correia lập công, giúp Pafos nới rộng cách biệt lên 4-0 trước HNK Hajduk Split. Bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận, khép lại màn trình diễn đầy áp đảo của Pafos.

KT Kết thúc: Pafos 4-0 HNK Hajduk Split Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 02:35 31/07/2026

Đội hình chính thức Pafos Sơ đồ 4-3-3 · HLV Albert Celades HNK Hajduk Split Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gonzalo Garcia 99 Radosław Majecki 7 Bruno 5 David Goldar 4 David Luiz 14 Nikolas Ioannou 8 Domingos Quina 26 Ivan Šunjić 6 Gonçalo Rodrigues 20 Biel 18 Lelê 11 Jajá 33 Toni Silić 22 Mathieu Acapandié 15 Dario Marešić 5 Alec Van Hoorenbeeck 32 Šimun Hrgović 21 Rokas Pukštas 4 Adrion Pajaziti 26 Adam Huram 9 Dalisson de Almeida 17 Dario Melnjak 11 Michele Šego Dự bị Pafos 71 Michalis Papastylianou 82 Petros Petrou 3 Samy Mmaee 72 Kosmas Ioannou 30 Vlad Dragomir 42 Georgios Michael 50 Alexandre Brito 80 Christos Efzona 77 João Correia HNK Hajduk Split 1 Ivica Ivušić 44 Dante Stipica 8 Niko Sigur 14 Ron Raçi 36 Marino Skelin 38 Luka Hodak 7 Abdoulie Sanyang Bamba 16 Anđelo Šutalo 19 Etnik Brruti Cập nhật đội hình lúc 23:32 30/07/2026

Pafos Thống kê HNK Hajduk Split 65% Kiểm soát bóng 35% 5 Trúng đích 2 9 Phạt góc 2 16 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 3

Thông tin trận đấu

Pafos sẽ đối đầu HNK Hajduk Split tại Alphamega Stadium lúc 00:00 ngày 31/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là cuộc so tài mà sự khác biệt về phong độ gần đây và kết quả đối đầu gần nhất có thể tạo ảnh hưởng đáng kể đến cách hai đội nhập cuộc.

HNK Hajduk Split có điểm tựa từ phong độ

Pafos chỉ có một trận gần nhất được ghi nhận với kết quả thua. Dữ liệu này chưa đủ để phản ánh toàn bộ năng lực của đội bóng, nhưng cho thấy Pafos cần nhanh chóng tìm lại sự ổn định khi bước vào trận đấu trên sân Alphamega Stadium.

Trong khi đó, HNK Hajduk Split sở hữu chuỗi phong độ tích cực hơn với hai chiến thắng và một thất bại trong ba trận gần nhất. Việc giành chiến thắng ở hai trong ba lần ra sân được ghi nhận mang lại cho đội khách sự tự tin nhất định, đặc biệt trong khả năng duy trì trạng thái thi đấu ổn định qua các thời điểm khác nhau của trận đấu.

Đối đầu nghiêng về HNK Hajduk Split

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội kết thúc với phần thắng thuộc về HNK Hajduk Split. Pafos chưa thắng hoặc hòa trong lần đối đầu này, vì vậy đội chủ nhà sẽ phải tìm cách tạo ra một thế trận khác nếu muốn đảo chiều xu hướng đang bất lợi.

Chi tiết đáng chú ý nằm ở sự kết hợp giữa hai yếu tố: Pafos vừa trải qua kết quả không thuận lợi, còn HNK Hajduk Split bước vào trận đấu với thành tích thắng hai trong ba trận gần nhất và có ưu thế từ lần gặp trước. Tuy nhiên, những dữ liệu này chỉ phản ánh xu hướng, không thể thay thế cho diễn biến thực tế trên sân.

Thế trận được quyết định bởi cách nhập cuộc

Với Pafos, ưu tiên trước mắt là kiểm soát những phút đầu để tránh tiếp tục bị cuốn vào trạng thái bất lợi. Đội chủ nhà cần giữ cự ly đội hình hợp lý, hạn chế các khoảng trống và tận dụng lợi thế sân Alphamega Stadium để tạo sức ép đều đặn thay vì đẩy trận đấu vào thế giằng co thiếu kiểm soát.

HNK Hajduk Split nhiều khả năng sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn nhờ phong độ gần đây. Đội khách có thể hướng đến cách chơi thực dụng, duy trì sự chắc chắn trước khi tìm thời điểm đẩy cao nhịp độ. Khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công và xử lý các thời điểm Pafos dâng cao sẽ là một trong những điểm đáng theo dõi.

Nguồn dữ liệu không cung cấp đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về các vị trí then chốt hay những phương án thay người của hai đội. Phần nhận định chiến thuật sẽ phụ thuộc nhiều vào cách các huấn luyện viên bố trí nhân sự thực tế.

Nhận định trước trận

Pafos có lợi thế sân nhà, nhưng HNK Hajduk Split đang chiếm ưu thế về phong độ được ghi nhận và kết quả đối đầu gần nhất. Đội chủ nhà cần một màn trình diễn kỷ luật hơn để cân bằng thế trận, trong khi HNK Hajduk Split có cơ sở để duy trì cách tiếp cận tự tin và chờ đợi sai lầm từ đối thủ.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà HNK Hajduk Split nắm lợi thế về tâm lý, còn Pafos có cơ hội đáp lại bằng sức ép sân nhà. Kết quả sẽ phụ thuộc vào việc đội nào kiểm soát tốt hơn nhịp độ trận đấu và tận dụng hiệu quả những thời điểm tạo ra khác biệt.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Pafos · 0 thắng 0 hòa HNK Hajduk Split · 1 thắng HNK Hajduk Split 2 - 0 Pafos HHS

Pafos 5 trận gần nhất B B B H T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới HNK Hajduk Split 5 trận gần nhất T B T T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 2 Thủng lưới