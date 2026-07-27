Palworld 1.0 cán mốc 30 triệu bản bán ra và đạt gần 1 triệu người chơi cùng lúc Phiên bản chính thức Palworld 1.0 thu hút gần 1 triệu người chơi đồng thời trên Steam, nâng tổng doanh số lên hơn 30 triệu bản và doanh thu tiệm cận 700 triệu USD.

Sau giai đoạn thử nghiệm thành công, phiên bản chính thức Palworld 1.0 của nhà phát triển Pocketpair đã tạo nên cú hích lớn khi cán mốc gần 1 triệu người chơi cùng lúc trên Steam vào ngày 19 tháng 7. Sự kiện phát hành bản chính thức này cũng đánh dấu cột mốc tổng doanh số tích lũy của trò chơi vượt qua 30 triệu bản trên toàn cầu.

Thành tích doanh thu và số lượng người chơi ấn tượng

Theo dữ liệu từ Alinea Analytics, chỉ trong 10 ngày đầu tiên sau khi ra mắt phiên bản 1.0, Palworld đã bán được khoảng 1,8 triệu bản. Thành tích này nâng tổng số bản bán ra ước tính lên khoảng 30,5 triệu bản toàn cầu, trong đó gần 86% lượng tiêu thụ đến từ nền tảng Steam.

A screengrab of Palworld 1.0 peak player count ingame

Bên cạnh đó, ông Rhys Elliot, Trưởng bộ phận Phân tích tại Alinea Analytics, cho biết trò chơi đã mang về gần 700 triệu USD doanh thu gộp từ việc bán phần mềm trực tiếp trong suốt hai năm qua. Trò chơi hiện duy trì tỷ lệ đánh giá tích cực lên tới 93% trên Steam từ hơn 400.000 lượt phản hồi của người dùng.

Cập nhật nội dung mới trong phiên bản 1.0

Bản nâng cấp 1.0 giúp Palworld chính thức rời khỏi giai đoạn Early Access với hàng loạt nội dung mới được bổ sung. Người chơi được trải nghiệm thêm các sinh vật Pal mới, các vùng đất mở rộng, giới hạn cấp độ cao hơn cùng các cơ chế chơi mới như Đột biến (Mutation) và Thức tỉnh (Awakening).

Ngoài ra, nhà phát triển Pocketpair cũng tích hợp nhiều cải tiến về chất lượng trải nghiệm (Quality of Life) theo phản hồi từ cộng đồng. Chia sẻ về cột mốc này, ông John "Bucky" Buckley, Trưởng bộ phận Phát hành và Truyền thông của Pocketpair, đã gửi lời cảm ơn tới cộng đồng người chơi trên mạng xã hội X vì sự ủng hộ vượt ngoài mong đợi trong hơn hai năm qua.

Thị phần người chơi trên các nền tảng

Về sự phân bố người dùng, phần lớn người chơi Palworld tập trung trên hệ máy PC. Dữ liệu thống kê cho thấy PC chiếm 65% tổng số người chơi trên Steam, tiếp theo là hệ máy Xbox và dịch vụ Xbox Game Pass chiếm 31%, trong khi nền tảng PS5 chiếm 4% còn lại.