Chính trị Phấn đấu đến năm 2030 đưa phường Lang Biang - Đà Lạt phát triển toàn diện, trở thành nơi đáng đến Sau 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, đoàn kết, với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lang Biang - Đà Lạt lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp.

Chiều 24/7, Đảng bộ phường Lang Biang - Đà Lạt long trọng tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ cùng 208 đại biểu của Đảng bộ phường Lang Biang - Đà Lạt.

Đảng bộ phường Lang Biang - Đà Lạt được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ Phường 7 (TP Đà Lạt) và Đảng bộ thị trấn Lạc Dương, Đảng bộ xã Lát (huyện Lạc Dương). Đảng bộ phường gồm 53 tổ chức Đảng với tổng số 1.063 đảng viên.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lang Biang - Đà Lạt Trần Thị Chúc Quỳnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lang Biang - Đà Lạt lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới sau khi phường Lang Biang - Đà Lạt được thành lập.

Đây là dịp để toàn Đảng bộ cùng nhìn lại chặng đường đã qua, đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra hạn chế, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đột phá, công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ mới. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; xây dựng chính quyền thân thiện, minh bạch, vì Nhân dân phục vụ.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh chung của cả nước và của tỉnh, tác động thiên tai, dịch bệnh… nhưng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc phường Lang Biang - Đà Lạt đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Nghị quyết các Đảng bộ trước sáp nhập đề ra.

Kinh tế tiếp tục phát triển, phát huy lợi thế của các địa phương sáp nhập. Tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 22,4%; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 10,06%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 76,2 triệu đồng/người/năm; nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của các địa phương, đến nay đã có 41 sản phẩm được chứng nhận đạt OCOP từ 3 sao trở lên.

Công tác bảo tồn và khai thác những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc bản địa trở thành sản phẩm du lịch mới, trong đó du lịch văn hóa cồng chiêng đã trở thành thương hiệu nổi tiếng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng lượng khách du lịch đến địa phương. Từ đó nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho lao động nông thôn, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt trình bày tóm tắt Báo cáo Chính trị trình Đại hội

Hệ thống thiết chế văn hóa mới ngày càng hoàn thiện, phát huy hiệu quả. Hoạt động thể dục, thể thao có bước phát triển. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được đầu tư, triển khai đồng bộ; 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

An sinh và phúc lợi xã hội được duy trì, đảm bảo; đến nay còn 1 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%.

Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng được phát huy. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện và nâng cao; sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc được giữ vững.

Bộ máy sau sắp xếp, sáp nhập đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho Nhân dân và doanh nghiệp ngay từ ngày 1/7.

Tiết mục Lang Biang mùa xuân về như một sự khởi đầu của nhiệm kỳ sau sáp nhập

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đã xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong đó, xác định 5 đột phá phát triển và các công trình trọng điểm, đồng thời đề ra các giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra; phấn đấu đến năm 2030 đưa phường Lang Biang - Đà Lạt phát triển toàn diện, trở thành nơi đáng đến, xanh, thân thiện và giàu bản sắc, góp phần cùng tỉnh Lâm Đồng và cả nước tiến bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, thảo luận những cách làm hay, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu phường Lang Biang - Đà Lạt lần thứ I để làm rõ kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao sự nỗ lực, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân 3 địa phương trước khi sáp nhập thành phường Lang Biang - Đà Lạt, cũng như sự đoàn kết, thống nhất trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính, chuyển giao và triển khai nhiệm vụ theo mô hình mới.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phạm Thị Phúc nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả mà toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân phường Lang Biang - Đà Lạt đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Những kết quả đó đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh và tạo những tiền đề quan trọng để phường Lang Biang - Đà Lạt phát triển nhanh, bền vững, toàn diện trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, nhất là những tồn tại, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số tổ chức Đảng ở cơ sở; đề xuất những giải pháp mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế bền vững, có giải pháp bảo vệ môi trường, tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng thực hiện một số công trình trọng điểm.

Đồng thời, xem xét đưa ra tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa các ngành đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh…

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc đề nghị Đảng bộ phường Lang Biang - Đà Lạt tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung xây dựng khối đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Xây dựng và triển khai ngay chương trình hành động, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 đi vào cuộc sống.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Về phát triển kinh tế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đề nghị cần đánh giá sâu tiềm năng, thế mạnh, đặc thù của địa phương và căn cứ định hướng của tỉnh trong thời gian tới, để có giải pháp cụ thể phát triển kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hiệu quả.

Trong đó, chú trọng thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển. Khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, cần tăng cường phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội trên địa bàn phường. Đặc biệt cần quan tâm thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống của Nhân dân, giảm nghèo bền vững, thực chất.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề nghị phường Lang Biang - Đà Lạt xây dựng Kế hoạch, Chương trình triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn phường với nội dung và lộ trình phù hợp. Trong đó, tập trung số hóa toàn diện hoạt động quản lý nhà nước, kết nối với các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của Trung tâm phục vụ Hành chính công của phường, cải tiến cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa phường Lang Biang - Đà Lạt trở thành nơi đáng đến, an toàn, thân thiện, phường cần tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc kỳ vọng và tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc phường Lang Biang - Đà Lạt sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, xây dựng phường Lang Biang - Đà Lạt trở thành một điểm sáng về du lịch chất lượng cao, giàu bản sắc văn hóa và sản xuất nông nghiệp toàn diện, bền vững, góp phần vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Lang Biang - Đà Lạt nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 22 đồng chí; Ban Thường vụ phường gồm 10 đồng chí; đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Giang giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Bùi Thế giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.