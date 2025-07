Thời sự Phát huy lợi thế kinh tế biển, đưa Phan Rí Cửa phát triển nhanh, toàn diện Sáng nay 25/7, Đảng bộ xã Phan Rí Cửa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tham dự đại hội có đồng chí Tiêu Hồng Phúc , Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trương Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cùng gần 170 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Phan Rí Cửa.

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc phát biểu tại Đại hội

Xã Phan Rí Cửa được sáp nhập từ thị trấn Phan Rí Cửa, xã Hòa Minh, xã Chí Công và một phần diện tích tự nhiên của thôn Nha Mé thuộc xã Phong Phú với diện tích tự nhiên 67,67 km2 và quy mô dân số 86.813 người.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điền, Bí thư Đảng ủy xã Phan Rí Cửa báo cáo tại đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Điền, Bí thư Đảng ủy xã Phan Rí Cửa đã nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Phan Rí Cửa đã phát huy truyền thống đoàn kết; nỗ lực khắc phục những khó khăn và đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, tạo động lực để xã Phan Rí Cửa sau sáp nhập tiếp tục phát triển toàn diện hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua. Một số mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt được như kỳ vọng. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phan Rí Cửa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, là bước ngoặc mở đầu cho một giai đoạn đổi mới và phát triển.

Văn nghệ chào mừng đại hội

Theo báo cáo chính trị của Đảng bộ xã Phan Rí Cửa, trong nhiệm kỳ qua, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục phát triển, chuyển dịch theo hướng “thương mại, dịch vụ, du lịch, nông ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp”; tiềm năng, lợi thế được khai thác tốt hơn, nhất là trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ; bộ mặt đô thị, nông thôn khởi sắc, đời sống Nhân dân được cải thiện hơn. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phan Rí Cửa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức với chủ đề: “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng xã Phan Rí Cửa phát triển bền vững, toàn diện”.

Trong nhiệm kỳ tới, xã Phan Rí Cửa sẽ tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng: “thương mại, du lịch, dịch vụ - nông ngư nghiệp - tiểu thủ công nghiệp”; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát triển văn hóa, thể thao; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng Tiêu Hồng Phúc trao tặng bức trướng và chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Tiêu Hồng Phúc đánh giá rất cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ xã Phan Rí Cửa, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân. Đồng chí Tiêu Hồng Phúc nhấn mạnh: Sau sáp nhập, Phan Rí Cửa là địa phương có không gian phát triển đa dạng, nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển, đặc biệt là lợi thế phát triển thương mại dịch vụ, giao thông vận tải, du lịch, kinh tế biển, Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, thương mại, du lịch, công nghiệp chế biến nông-thủy sản, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Đa dạng các hình thức thu hút đầu tư vào địa bàn, nhất là các công trình, dự án còn nhiều dư địa về nguồn lực đất đai, lao động. Chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng xây dựng các mô hình phát triển mới, hiệu quả trong lĩnh vực trồng trọt, nuôi trồng, khai thác thủy sản gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất.

Các đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm

Để phát huy được những lợi thế trên, cấp ủy Đảng xã cần vào cuộc sâu sát, định hướng tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của địa phương, quy hoạch đô thị, nông thôn của địa phương đi đôi với chuẩn bị cơ bản, cụ thể kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương giai đoạn 2026-2030. Trong đó ưu tiên và huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, cảng biển, hạ tầng du lịch, công nghệ thông tin. Đồng thời tập trung lãnh đạo hiệu quả, tạo đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành đúng tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm đi qua địa bàn xã.

Phan Rí cửa hiện có địa bàn tương đối rộng, bờ biển dài, tỷ lệ cư dân tham gia khai thác, đánh bắt nuôi trồng hải sản trên biển tương đối nhiều và có tiềm năng cho phát triển du lịch, dịch vụ. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Tiêu Hồng Phúc đề nghị Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác IUU, về lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ và quản lý rừng; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, giải quyết nghiêm túc, hiệu quả các vụ việc, hồ sơ, đơn thư tồn đọng, nhất là các vụ, việc tồn đọng, khiếu nại, khiếu kiện về đất đai, môi trường chưa giải quyết xong khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và tiếp nhận khi chấm dứt hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện.

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc cũng đề nghị Đảng bộ xã Phan Rí Cửa tập trung lãnh đạo, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại địa bàn khu dân cư, không để trở thành điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Lãnh đạo đổi mới toàn diện, hiệu quả công tác dân vận, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.