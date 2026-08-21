Thời sự Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học Lâm Đồng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Sáng 21/8, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với chủ đề “Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài - Xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững”.

Đại hội có 297 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 767.000 hội viên khuyến học trong toàn tỉnh.

Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Về phía Trung ương, dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam; Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Về phía lãnh đạo tỉnh, tham dự có các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Triều dự đại hội

Tại Đại hội, thể theo nguyện vọng của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Việc suy tôn được thực hiện trên cơ sở giới thiệu của Thường trực Tỉnh ủy và thể theo nguyện vọng của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng.

Đây cũng là sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, trong bối cảnh Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng vừa được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội Khuyến học của 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ đón nhận suy tôn của đại hội giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Việc suy tôn đồng chí Đặng Hồng Sỹ được kỳ vọng tiếp tục tạo thêm động lực cho hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới, góp phần lan tỏa phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

Tại Đại hội, đồng chí Đặng Hồng Sỹ được lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam tặng hoa chúc mừng và trao tặng áo đồng phục Hội.

Phát biểu tại Đại hội, Hội Khuyến học tỉnh bày tỏ mong muốn Chủ tịch danh dự tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Lâm Đồng giàu đẹp, văn minh, phát triển nhanh và bền vững.