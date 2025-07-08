Thời sự Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Phạm Thị Phúc: Cần đúng người, sát việc, đúng chuyên môn Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Phạm Thị Phúc yêu cầu trong quá trình vận hành bộ máy mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Tà Đùng và Quảng Khê cần giao đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nhằm phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ.

Sáng 7/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc đã có buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tà Đùng và xã Quảng Khê (Lâm Đồng) để nắm bắt khó khăn, vướng mắc sau sáp nhập.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Tà Đùng, xã Quảng Khê đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sau sáp nhập



Sau hơn 1 tháng thực hiện nhiệm vụ sau sáp nhập, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã đã ban hành quy chế, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, cán bộ, chuyên viên tham mưu giúp việc. Các đơn vị đã tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã công bố các quyết định thành lập cơ quan MTTQ Việt Nam và chỉ định các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ra mắt nhận nhiệm vụ.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tà Đùng (Lâm Đồng) nêu kết quả hoạt động của đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ sau sáp nhập

Ủy ban MTTQ Việt Nam tại địa phương tổ chức giao ban khối mặt trận triển khai công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Hoạt động của các đoàn thể như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh, Hội Nông dân sau sáp nhập cơ bản ổn định.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Khê (Lâm Đồng) nêu đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc

Thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tà Đùng và xã Quảng Khê đẩy mạnh triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội. Các đơn vị tiếp tục tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của đảng, Nhà nước, mặt trận các cấp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương thường xuyên góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội. Công tác tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế sẽ được MTTQ các xã tăng cường.

Bí thư Đảng ủy xã Tà Đùng Nguyễn Văn Thông báo cáo những khó khăn trong quá trình hoạt động sau sáp nhập tại địa phương

Tại buổi làm việc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tà Đùng và xã Quảng Khê đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình bước đầu sáp nhập. Hiện nay, một số đơn vị chưa bố trí phân bổ kinh phí hoạt động cho cơ quan Ủy ban mặt trận và các đoàn thể, ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai các hoạt động. Cơ sở vật chất, máy móc làm việc còn thiếu và kém chất lượng. Trụ sở làm việc chật hẹp, một số phòng làm việc của hội, đoàn thể đã xuống cấp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc yêu cầu các địa phương giao việc đúng người, sát việc, nhằm phát huy năng lực, sở trường của cán bộ



Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cả 2 xã trong suốt thời gian qua, nhất là thời gian thực hiện nhiệm vụ sau sáp nhập. Với mô hình mới, địa bàn mới, nhiệm vụ mới, nhiều cán bộ đã tập trung cao độ, khắc phục khó khăn để trước mắt hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, chỉ trong một thời gian rất ngắn, các địa phương đã tập trung gấp rút, hoàn thành mọi điều kiện để tổ chức thành công đại hội Đảng đề ra.

Thời gian tới, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội rất nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị khắc phục mọi khó khăn để vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Địa phương cố gắng phát huy, phát hiện nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo để áp dụng vào thực tiễn triển khai bộ máy.

Các địa phương cần giao việc đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhằm phát huy hiệu quả công việc trong quá trình vận hành. “Phải đúng người, sát việc, mới có thể phát huy tối đa sở trường, năng lực của cán bộ. Khi đó, bộ máy điều hành mới có thể vận hành trơn tru”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc chỉ đạo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc kiểm tra tình hình hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tà Đùng

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Đảng ủy, chính quyền, MTTQ các địa phương cần cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, để hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc đã kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tà Đùng.