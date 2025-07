Pháp luật - Đời sống Phòng cháy không bao giờ là thừa Vụ cháy vừa xảy ra ở TP.HCM một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là tại những khu dân cư tập trung đông người...

Vụ cháy xảy ra khuya 6/7, tại cư xá Độc Lập trên đường Đô Đốc Long, phường Phú Thọ Hòa, TP. HCM, khi đám cháy phát ra từ căn hộ ở tầng trệt cư xá Độc Lập. Phát hiện sự việc, nhiều hộ dân bên cạnh dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Ít phút sau đám cháy bùng lên dữ dội, bao trùm mặt trước của dãy nhà và lan lên các lầu ở trên.

Cảnh cư xá Độc Lập bị ám khói đen sau vụ cháy. Ảnh: Minh Tâm.

Theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định 8 nạn nhân thuộc hai gia đình. Trong đó một hộ gồm vợ chồng 38-40 tuổi và hai đứa trẻ 7-11 tuổi, gia đình còn lại 4 người lớn, chưa xác định danh tính. Tất cả nạn nhân đều ở tầng trệt. Nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng tập trung điều tra. Vụ việc cũng cho thấy, cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, thiệt hại không thể lường hết được. Sự chủ quan, hay bất cẩn nào, dù nhỏ cũng có thể gây hại trực tiếp bản thân, gia đình mình và người khác.

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ngành chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng cháy, liên tục tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, song cháy nổ vẫn xảy ra. Đau lòng nhất là vụ hỏa hoạn do chập điện xảy ra ngày 31/8/2023 tại một căn nhà trên đường Hải Thượng Lãn Ông, thuộc phường Bình Thuận làm 4 người tử vong, khi đám cháy phát ra tại tiệm sửa xe máy rộng hơn 40m2. Do căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm, bốc ngùn ngụt. Do căn nhà thiết kế kiểu hình hộp, chỉ một lối thoát ở cửa chính, nên nhiều người thoát ra không kịp. Mới đây nhất (rạng sáng 15/6), tại căn nhà 3 tầng của gia đình ông Nguyễn Ngọc Luân, ở phường B’Lao cũng xảy ra cháy. Rất may, nhờ phát hiện và hô hoán kịp thời, tất cả những người trong nhà thoát nạn ngoài an toàn trong gang tấc, nhưng nhiều tài sản giá trị cao bị thiêu rụi.

Thực tế qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng cháy. Một số vụ cháy xuất phát từ sự bất cẩn, chủ quan trong sử dụng thiết bị điện, vi phạm quy định an toàn phòng cháy. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vẫn chưa đầu tư đúng mức cho hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chỗ; người dân còn thiếu kiến thức về xử lý tình huống khi cháy xảy ra.

Công an tỉnh khẳng định, mỗi sự cảnh giác, hành động đề phòng đều có thể ngăn chặn một thảm họa lớn, ngược lại nơi nào chủ quan, hoặc chỉ cần một sự bất cẩn nhỏ cũng có thể khiến ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, hậu quả nghiêm trọng.

Để không xảy ra cháy nổ và giảm thiểu thiệt hại do hỏa hoạn thì vai trò chủ động, tự giác của người dân và doanh nghiệp rất quan trọng. Mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình, doanh nghiệp cần tự giác chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, gas trong gia đình; không câu mắc điện chằng chịt tại các khu trọ, nhà ở kết hợp sản xuất...