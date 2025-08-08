Phụ cấp nào được tính để hưởng chế độ theo Nghị định 178?

Ông Lê Mai Hùng (Thanh Hóa) là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, được cấp có thẩm quyền giải quyết nghỉ hưu từ ngày 1/7/2025 theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và 67/2025/NĐ-CP.

Ông Hùng hiện hưởng phụ cấp Đảng ủy viên 0,3, phụ cấp cộng vụ 25%, phụ cấp thâm niên 20%, phụ cấp chức vụ 561.600 đồng. Ông Hùng hỏi, các loại phụ cấp trên có được tính để hưởng chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025), điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 01/2025/TT-BNV ngày 17/1/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 002/2025/TT-BNV ngày 4/4/2025) và điểm a khoản 5 Mục II Văn bản số 1814/BNV-TCBC ngày 26/4/2025 của Bộ Nội vụ đã quy định về cách xác định tiền lương tháng hiện hưởng để tính hưởng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, trong đó đã xác định rõ các khoản phụ cấp được tính vào lương tháng hiện hưởng để tính hưởng chế độ, chính sách.

Theo đó, phụ cấp công tác đảng, phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp chức vụ lãnh đạo là các khoản phụ cấp được tính để hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Ngoài ra, căn cứ quy định tại Điều 17, Điều 19 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16, 17 Điều 1 Nghị định số 67/2025/NĐ-CP), việc giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức triển khai thực hiện và UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Do đó, việc xác định các khoản phụ cấp để tính hưởng chế độ, chính sách tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP đối với từng trường hợp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, đề nghị ông cung cấp thông tin đến cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết.

Chinhphu.vn