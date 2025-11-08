An sinh - Cuộc sống Phụ nữ Hàm Thuận Nam sử dụng đồng vốn hiệu quả để thoát nghèo Từng là hộ nghèo, cận nghèo, nhưng nhờ được “tiếp sức” từ các nguồn vốn, hướng dẫn kỹ thuật, cộng với sự cần cù trong lao động, nhiều hội viên, phụ nữ ở xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng đã vươn lên, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Cán bộ chi hội phụ nữ hướng dẫn hội viên vay vốn ngân hàng

Thoát nghèo nhờ được hướng dẫn làm ăn

Trở lại gia đình chị Nguyễn Thị Chiến (khu phố Lập Bình, xã Hàm Thuận Nam) sau hơn 1 năm, đời sống của gia đình chị đã thay đổi rõ rệt. Nỗi lo toan và sự khắc khổ trên khuôn mặt người phụ nữ ngoài 30 tuổi ấy đã vơi bớt, khi gia đình không còn nằm trong diện hộ nghèo, trả xong vốn vay ngân hàng 50 triệu đồng và đang được vay lại.

Là hộ gia đình trẻ ở địa phương, nhưng không có đất sản xuất, chồng bệnh tật, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc nguồn tiền ít ỏi từ làm thuê, làm mướn của chị. Đói nghèo thường kéo theo những bất hòa, mâu thuẫn trong gia đình. Nhận thấy đây là trường hợp cần hỗ trợ, Chi hội Phụ nữ thôn Lập Bình đề xuất cho hộ chị Chiến được vay vốn, đồng thời, trực tiếp hướng dẫn chị cách chăn nuôi bò, làm chuồng trại, vệ sinh khu vực chăn nuôi… để sử dụng đồng vốn hiệu quả. Nhờ biết nuôi gối đầu, khi bò có giá, chị bán rồi tiếp tục mua con khác nên có lãi cao.

“Cuộc sống vẫn còn vất vả, nhưng so với trước đây thì khá hơn rất nhiều. Hy vọng thời gian tới, giá bò ổn định hơn nữa, giúp nông dân yên tâm phát triển. Tôi cũng mong các chương trình giảm nghèo tiếp tục hỗ trợ, không chỉ giúp gia đình tôi mà nhiều hộ dân ở địa phương có cơ hội vươn lên làm giàu”, chị Chiến bộc bạch.

Cán bộ chi hội phụ nữ thăm hỏi, động viên hội viên nỗ lực vươn lên

“Tiếp sức” cho phụ nữ vươn lên

Là một trong những phụ nữ đang sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả và đã trả sổ hộ nghèo hơn 2 năm nay, chị Vũ Thị Thủy (khu phố Lập Bình) chia sẻ: “Chẳng ai muốn gắn mác hộ nghèo mãi, nhất là khi con cái dần trưởng thành. Nhiều đêm trăn trở, nhưng nhìn lại đất đai không có, nhiều trường hợp cũng vì quá khó khăn, túng thiếu vay nóng bên ngoài mà lâm vào cảnh nợ nần. Thế nên tôi cần mẫn nhặt nhạnh từng đồng buôn bán, bớt lại chi tiêu”.

Chị Thủy thuộc trường hợp hộ phụ nữ đơn thân, ở cùng mẹ già. Bao nhiêu chi phí gia đình đều dồn vào gánh hàng nhỏ ở chợ. Cho đến khi được Hội Phụ nữ xã xét hỗ trợ các thủ tục vay 70 triệu đồng xây ki-ốt tại nhà mở quầy tạp hóa với đa dạng món hàng, kinh tế gia đình chị mới ổn định.

“ “Việc cho vay bảo đảm đúng đối tượng, quá trình sử dụng vốn được giám sát nên các trường hợp vay đều chấp hành tốt quy định trả lãi, nợ gốc đúng hạn. Đến nay, Hội đang quản lý dư nợ 40 tỷ đồng, với hơn 1.000 hộ vay, thuộc 10 chi hội” Bà Lê Thị Đức Thành - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hàm Thuận Nam

Còn với trường hợp của vợ chồng chị Hà Thị Tâm và anh Ngô Minh Huân (khu phố Nam Tân), dù vẫn ở diện hộ có mức sống trung bình, nhưng không hề có tư tưởng ỷ lại vào sự hỗ trợ. Anh chị đang từng ngày cố gắng lao động nuôi con và có trách nhiệm trả nợ các nguồn vốn vay.

Trong số những hộ phụ nữ thoát nghèo, bên cạnh sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương thì còn có sự nỗ lực không nhỏ của từng cá nhân. Họ không ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà mạnh dạn dám nghĩ, dám làm để đổi thay cuộc sống, không muốn trở thành gánh nặng cho xã hội. Xã Hàm Thuận Nam sau khi sáp nhập từ thị trấn Thuận Nam và xã Hàm Minh hiện còn 73 hộ nghèo, trong đó 49 hộ phụ nữ làm chủ hộ.

Bà Lê Thị Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hàm Thuận Nam cho biết: Trong quá trình rà soát, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhận thấy thiếu vốn, tư liệu sản xuất là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến đói nghèo. Vì thế, từ nguồn giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường… mà Hội nhận ủy thác đã tạo điều kiện cho các chị được tiếp cận. Cùng với đó, chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội quản lý, bám sát quy định giải ngân vốn của ngân hàng để triển khai kịp thời tới người dân.