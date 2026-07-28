Phương án phân vai khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành Cục Hàng không Việt Nam thống nhất lộ trình 3 giai đoạn điều chuyển các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành từ cuối năm 2026, giữ ổn định mạng bay nội địa.

Cục Hàng không Việt Nam đã thống nhất phương án chuyển dần hoạt động khai thác quốc tế từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sang Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo lộ trình ba giai đoạn. Kế hoạch này nằm trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng nhằm chuẩn bị đưa sân bay Long Thành vào vận hành thương mại từ ngày 1/12/2026.

Theo định hướng quy hoạch, sân bay Long Thành sẽ đảm nhận vai trò trung tâm phục vụ phần lớn các đường bay quốc tế. Trong khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì khai thác các tuyến bay nội địa và một số đường bay quốc tế cự ly ngắn, đảm bảo hoạt động giao thông hàng không diễn ra an toàn và liên tục.

Chi tiết 3 giai đoạn điều chuyển hoạt động bay

Lộ trình điều chuyển do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất được thiết kế phù hợp với chu kỳ lịch bay quốc tế, chia thành các bước cụ thể:

Giai đoạn 1 (từ 1/12/2026 đến 27/3/2027): Long Thành tiếp nhận các hãng hàng không có nhu cầu chuyển hoạt động, ưu tiên hãng bay Việt Nam khai thác quốc tế. Sân bay sẽ phục vụ các tuyến quốc tế mở mới, chuyến bay tăng chuyến, bay thuê chuyến, không thường lệ và toàn bộ dịch vụ vận tải hàng hóa hàng không.

Long Thành tiếp nhận các hãng hàng không có nhu cầu chuyển hoạt động, ưu tiên hãng bay Việt Nam khai thác quốc tế. Sân bay sẽ phục vụ các tuyến quốc tế mở mới, chuyến bay tăng chuyến, bay thuê chuyến, không thường lệ và toàn bộ dịch vụ vận tải hàng hóa hàng không. Giai đoạn 2 (từ 28/3/2027 đến 30/10/2027): Tiếp nhận toàn bộ đường bay thường lệ kết nối với châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Phi, Trung Đông, Nam Á và Trung Á. Các chuyến bay chở hàng và chuyến bay phát sinh vẫn tiếp tục được chuyển sang đây.

Tiếp nhận toàn bộ đường bay thường lệ kết nối với châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Phi, Trung Đông, Nam Á và Trung Á. Các chuyến bay chở hàng và chuyến bay phát sinh vẫn tiếp tục được chuyển sang đây. Giai đoạn 3 (từ 31/10/2027 đến 25/3/2028): Long Thành trở thành đầu mối khai thác hầu hết đường bay quốc tế. Tân Sơn Nhất chỉ giữ lại các tuyến quốc lệ thường lệ có cự ly dưới 1.000 km do các hãng hàng không trong nước vận hành.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Kiến nghị của hãng bay và chính sách hỗ trợ

Các hãng hàng không cơ bản đồng thuận với kế hoạch phân vai nhưng đề xuất cơ quan quản lý công bố phương án chính thức trước ít nhất 12 tháng. Khoảng thời gian này cần thiết để các doanh nghiệp điều chỉnh hệ thống đặt chỗ toàn cầu, cấu trúc lại mạng bay và triển khai kế hoạch kinh doanh.

Bên trong nhà ga sân bay quốc tế Long Thành đang được triển khai xây dựng.

Bên cạnh đó, các hãng kiến nghị làm rõ quy trình kết nối hành khách giữa bay nội địa tại Tân Sơn Nhất và bay quốc tế tại Long Thành, cũng như tiến độ hoàn thiện nhà ga hàng hóa. Để hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp, ACV dự kiến giảm từ 20% đến 50% một số mức giá dịch vụ hàng không tại Long Thành trong giai đoạn 2026-2027. Cục Hàng không Việt Nam cũng nghiên cứu cơ chế bảo lưu slot lịch sử tại Tân Sơn Nhất cho các đơn vị tiên phong chuyển đổi.

Thúc đẩy hạ tầng giao thông kết nối

Để đảm bảo luồng di chuyển thông suốt, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị các cơ quan chức năng tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ hạ tầng giao thông kết nối. Dự kiến sẽ có 15 tuyến xe buýt được đưa vào vận hành (gồm 5 tuyến tại Đồng Nai và 10 tuyến kết nối TP.HCM với Long Thành) để phục vụ hành khách cùng lực lượng nhân sự làm việc tại sân bay.

Sân bay Tân Sơn Nhất hiện đã tiệm cận giới hạn công suất khai thác. Sự xuất hiện của sân bay Long Thành với quy hoạch công suất đạt 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm (gấp đôi công suất tối đa của Tân Sơn Nhất sau mở rộng) sẽ giải quyết triệt để tình trạng quá tải, tạo động lực phát triển mới cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.