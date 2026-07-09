Thời sự Phường Phú Thủy: Tăng tổng giá trị sản phẩm 6 tháng đầu năm đạt 12,23% Ngày 9/7, HĐND phường Phú Thủy, khóa XIII, nhiệm kỳ 2026- 2031 tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026).

Đồng chí Nguyễn Hữu Thông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Hữu Thông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại kỳ họp nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2026 toàn phường đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong điều kiện tổ chức lại đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Kỳ họp thường lệ giữa năm nhằm đánh giá toàn diện, khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội phường.

Chủ tọa kỳ họp HĐND phường Phú Thủy.

6 tháng đầu năm, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm của phường đạt 12,23%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 58% dự toán giao cả năm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 49%, nâng cấp 40 đường hẻm trên địa bàn, sửa chữa trường học phục vụ cho năm học mới. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch ổn định, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến đáng kể; đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Đại biểu HĐND phường Phú Thủy chất vấn tại kỳ họp.

Các đại biểu HĐND phường cũng đã tiến hành chất vấn một số vấn đề cử tri quan tâm như về tăng cường giữ gìn trật tự đô thị, khắc phục ô nhiễm môi trường khu vực sau chợ Phú Thủy.

Đại diện UBND phường Phú Thủy cũng đã giải thích và đưa ra giải pháp khắc phục

Từ nay đến hết năm 2006, phường Phú Thủy phấn đấu giải ngân đạt 100% vốn đầu tư công; tập trung thu ngân sách nhà nước đạt 100% dự toán được giao, bảo vệ môi trường, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư; đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự xã hội, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân phường năm 2026.