PlayStation Plus tháng 8/2026: Dying Light 2, Big Walk và Signalis khác nhau thế nào Sony bổ sung ba trò chơi cho PlayStation Plus từ ngày 4/8, trải rộng từ hành động sinh tồn, phiêu lưu hợp tác đến kinh dị tâm lý trên PS4 và PS5.

Sony công bố ba trò chơi theo tháng của PlayStation Plus trong tháng 8/2026 gồm Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk và Signalis. Các thành viên có thể thêm trò chơi vào thư viện từ ngày 4/8 đến hết ngày 31/8, với danh mục bao quát ba trải nghiệm rất khác nhau: sinh tồn hành động, hợp tác giải đố và kinh dị tâm lý.

Đây là các trò chơi được cung cấp không tính thêm phí ngoài gói PlayStation Plus, thay vì là những sản phẩm miễn phí độc lập. Dying Light 2 hỗ trợ PS5 và PS4, Big Walk dành cho PS5, còn Signalis dành cho PS4.

Các trò chơi PlayStation Plus miễn phí tháng 8.

Ba hướng thiết kế trải nghiệm trong một danh mục

Trò chơi nổi bật nhất trong danh sách là Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition. Bối cảnh của trò chơi là một thành phố hậu tận thế, nơi virus chết người đã biến phần lớn dân số thành quái vật. Người chơi vào vai Aiden Caldwell, một người sống sót có năng lực đặc biệt, tìm lời giải cho quá khứ của mình trong khi bị cuốn vào xung đột giữa các phe phái.

Về cấu trúc trải nghiệm, Dying Light 2 đặt sinh tồn và hành động ở vị trí trung tâm. Môi trường hậu tận thế cùng mối đe dọa từ sinh vật biến đổi tạo ra áp lực liên tục, trong khi câu chuyện của Aiden liên kết hành trình cá nhân với xung đột lớn hơn trong thành phố. Đây là lựa chọn phù hợp với người chơi muốn một trò chơi có bối cảnh quy mô rộng và nhịp độ hành động rõ nét.

Ngược lại, Big Walk chuyển trọng tâm khỏi chiến đấu. Trò chơi phiêu lưu nhiều người chơi hợp tác này được xây dựng quanh yêu cầu làm việc nhóm và giao tiếp. Người chơi khám phá một thế giới mở rộng lớn, tìm lời giải cho các câu đố, bí mật và thử thách từ môi trường.

Sự khác biệt này quan trọng vì Big Walk không lấy đối đầu làm cơ chế chính. Tiến trình của nhóm phụ thuộc vào việc phối hợp và trao đổi giữa người chơi, thay vì đơn thuần vượt qua kẻ địch. Với việc chỉ có trên PS5, đây cũng là trò chơi duy nhất trong danh sách tháng 8 không dành cho người dùng PS4.

Trong khi đó, Signalis đưa người chơi vào nhánh kinh dị sinh tồn tâm lý. Người chơi điều khiển Elster, một kỹ thuật viên Replika tỉnh dậy trong thế giới bí ẩn mang phong cách tương lai hoài cổ và đi tìm người bạn đồng hành mất tích.

Signalis kết hợp khám phá địa điểm u ám, giải câu đố, quản lý tài nguyên hữu hạn và đối mặt với các sinh vật đáng sợ. Việc tài nguyên bị giới hạn tạo nên khác biệt rõ rệt so với Dying Light 2: thay vì chỉ tập trung vào hành động, người chơi phải cân nhắc cách sử dụng vật phẩm trong quá trình tìm hiểu thế giới và diễn biến câu chuyện.

So sánh nhanh theo nền tảng và cơ chế chơi

Trò chơi Nền tảng được nêu Trọng tâm trải nghiệm Yếu tố chính Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition PS5, PS4 Hành động sinh tồn Thành phố hậu tận thế, virus, xung đột phe phái Big Walk PS5 Phiêu lưu hợp tác nhiều người chơi Làm việc nhóm, giao tiếp, câu đố và khám phá Signalis PS4 Kinh dị sinh tồn tâm lý Giải đố, quản lý tài nguyên, sinh vật đáng sợ

Danh mục này không trùng lặp nhiều về cách chơi. Dying Light 2 thiên về cuộc đấu tranh sinh tồn trong bối cảnh thành phố hậu tận thế; Big Walk ưu tiên sự phối hợp giữa người chơi; còn Signalis tạo căng thẳng bằng không khí kinh dị, câu đố và giới hạn tài nguyên. Vì vậy, giá trị của gói tháng 8 nằm ở sự đa dạng thể loại hơn là một chủ đề chung.

Gói bổ sung Marvel Tōkon: Fighting Souls

Ngoài ba trò chơi theo tháng, Sony cho biết thành viên PlayStation Plus có thể nhận gói PlayStation Plus Pack của Marvel Tōkon: Fighting Souls trên PlayStation Store từ ngày 6/8. Gói gồm năm ảnh đại diện PlayStation Network với Captain America, Storm, Spider-Man và các nhân vật khác.

Gói này còn có bộ tư thế nhân vật trên màn hình kết quả trong trò chơi cho 20 võ sĩ, gồm Ms. Marvel, Star-Lord, Peni Parker cùng một số nhân vật khác. Đây là phần thưởng bổ sung mang tính tùy biến, tách biệt với ba trò chơi chính của tháng.

Mốc thời gian cần lưu ý

Ba trò chơi Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk và Signalis sẽ có mặt cho thành viên PlayStation Plus từ ngày 4/8. Thời hạn để thêm chúng vào thư viện là ngày 31/8.

Trước thời điểm đó, Sony lưu ý người dùng vẫn có thể nhận các trò chơi miễn phí của PlayStation Plus trong tháng 7/2026. Nhìn chung, lựa chọn tháng 8 tạo ra ba lối tiếp cận riêng biệt cho người dùng PS4 và PS5, từ hành động sinh tồn đơn lẻ đến khám phá hợp tác và kinh dị tâm lý.