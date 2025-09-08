Rác thải ùn ứ, tràn ra Quốc lộ 28 qua Gia Nghĩa

Tin mới

    Lê Phước 09/08/2025 14:44

    Một lượng rác thải sau nhiều ngày không được thu gom đã ùn ứ, tràn ra Quốc lộ 28, đoạn qua phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

    Nhiều ngày nay, tại nút giao giữa Quốc lộ 28 và đường tránh Gia Nghĩa, đoạn đi qua phường Đông Gia Nghĩa tồn đọng một lượng rác thải khá lớn.

    a IMG_3237
    Lượng rác thải tập kết dọc Quốc lộ 28, đoạn qua phường Đông Gia Nghĩa ùn ứ nhiều ngày nay

    Rác được tập kết xung quanh thùng rác đặt bên lề đường. Nhưng sau nhiều ngày không được thu gom, lượng rác thải tăng dần lên, chất đống bên đường.

    Trong số đó, nhiều túi đựng rác lớn được vứt ngay giữa lòng đường, tại làn dành cho xe mô tô.

    Nhiều người dân tỏ ra bức xúc vì rác nhiều ngày không được thu gom. Mùi hôi thối của rác thải bốc lên và xuất hiện nhiều ruồi nhặng, côn trùng khiến họ lo lắng về nguy cơ ô nhiễm.

    a 352A1134
    Nhiều túi rác nằm la liệt trên làn dành cho mô tô của Quốc lộ 28, đoạn qua phường Đông Gia Nghĩa

    Điều đáng nói là rác được vứt giữa đường tại nút giao 2 tuyến đường lớn của phường Đông Gia Nghĩa. Địa điểm rác thải tràn ra đường cũng là cửa ngõ từ hướng Đà Lạt vào Gia Nghĩa.

    Ngày 9/8, lãnh đạo UBND phường Đông Gia Nghĩa xác nhận, việc rác bị vứt bừa bãi tại khu vực trên đã xảy ra nhiều ngày. Hiện UBND phường đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chủ động xử lý, tránh ô nhiễm môi trường, bảo đảm mỹ quan đô thị.

    a 352A1125
    Rác thải nằm ngay cửa ngõ từ hướng Đà Lạt vào Gia Nghĩa

