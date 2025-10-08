Tin mới

    Rắn rỏi dưới nắng Ba Đình

    10/08/2025 06:06

    Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và đột xuất, cán bộ, chiến sĩ Đội tiêu binh danh dự, Đoàn 275, Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang nỗ lực tập luyện, sẵn sàng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

    Dù trời Hà Nội những ngày qua nắng gắt, nhưng 56 đồng chí hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc Đội tiêu binh danh dự tham gia nhiệm vụ tiêu binh lễ đài và tiêu binh đài lửa tại sự kiện A80 thể hiện sự rắn rỏi, bản lĩnh và ý chí, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

    Đội tiêu binh lễ đài hăng say tập luyện. 
    Chỉ huy chỉnh tác phong cho chiến sĩ. 
    Mồ hôi của người lính dưới nắng Ba Đình. 

    Đội tiêu binh danh dự trong buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất. 

    Chùm ảnh của ĐỨC THI

    * Mời bạn đọc vào chuyên mục 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 xem các tin, bài liên quan. 

    Theo www.qdnd.vn
    https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/ran-roi-duoi-nang-ba-dinh-840745
    
    https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/ran-roi-duoi-nang-ba-dinh-840745

          Rắn rỏi dưới nắng Ba Đình
