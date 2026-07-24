Real Madrid âm thầm săn bom tấn mới và tranh cãi Tổng thống Trump can thiệp World Cup Real Madrid đang kích hoạt thương vụ bí mật bên cạnh Michael Olise, trong khi FIFA đối mặt khiếu nại về việc Tổng thống Donald Trump can thiệp xóa thẻ đỏ.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ khi Real Madrid âm thầm chuẩn bị cho một bản hợp đồng bom tấn tiếp theo. Cùng lúc đó, bóng đá thế giới đối mặt với làn sóng tranh cãi gay gắt liên quan đến sự can thiệp chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại kỳ World Cup 2026.

Real Madrid và chiến lược chuyển nhượng bí mật

Theo tiết lộ từ nhà báo Roberto Gómez trên Radio MARCA, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang tiến hành đàm phán âm thầm với một ngôi sao hàng đầu thế giới. Thương vụ này được thực hiện song song với quá trình theo đuổi tiền vệ Michael Olise từ Bayern Munich.

Dù danh tính của cầu thủ thứ hai chưa được tiết lộ cụ thể, nhà báo Roberto Gómez khẳng định đây sẽ là thương vụ gây tiếng vang lớn trên truyền thông ngay khi được công bố. Kế hoạch này cho thấy tham vọng duy trì vị thế thống trị của Real Madrid trong chu kỳ phát triển tiếp theo.

Tranh cãi pháp lý xung quanh sự can thiệp của Donald Trump tại World Cup 2026

Ở một diễn biến khác gây chú ý dư luận, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Na Uy Lise Klaveness xác nhận với báo The Times rằng tổ chức này sẽ gửi khiếu nại chính thức lên FIFA. Nội dung khiếu nại xoay quanh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp trực tiếp vào quyết định xóa thẻ đỏ cho tiền đạo Folarin Balogun trong khuôn khổ World Cup 2026.

Bà Lise Klaveness nhấn mạnh FIFA cần thẳng thắn thừa nhận sai lầm khi để các yếu tố chính trị vượt qua ranh giới đỏ của thể thao chuyên nghiệp. Sự việc này đang làm dấy lên những nghi ngại sâu sắc về tính minh bạch và độc lập trong các quyết định kỷ luật của cơ quan quản lý bóng đá tối cao thế giới.

Những biến động chiến thuật và nhân sự đáng chú ý

Bên cạnh hai sự kiện trọng tâm, tin tức bóng đá thế giới còn ghi nhận những cập nhật quan trọng về mặt chiến thuật và băng ghế huấn luyện: