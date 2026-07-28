Rò rỉ logo kỷ niệm 40 năm Zelda và thời điểm ra mắt bản làm lại Ocarina of Time Hình ảnh logo kỷ niệm 40 năm The Legend of Zelda vừa rò rỉ cùng thông tin về tay cầm Switch 2 Pro Controller và bản làm lại Ocarina of Time ra mắt năm 2026.

Nintendo được cho là đang chuẩn bị chuỗi sự kiện và sản phẩm đặc biệt nhằm đánh dấu mốc 40 năm phát triển của thương hiệu game huyền thoại The Legend of Zelda. Các thông tin rò rỉ mới nhất đã hé lộ hình ảnh biểu trưng kỷ niệm 40 năm xuất hiện cùng phụ kiện tay cầm Switch 2 Pro Controller, đồng thời hé lộ thời điểm ra mắt bản làm lại The Legend of Zelda: Ocarina of Time vào năm 2026.

Banner cho trò chơi The Legend of Zelda

Thiết kế biểu trưng kỷ niệm 40 năm The Legend of Zelda có gì đặc biệt?

Tài khoản rò rỉ tin tức "Necro" Felipe vừa chia sẻ hình ảnh mô phỏng lại thiết kế logo kỷ niệm 40 năm thương hiệu The Legend of Zelda. Biểu trưng này dự kiến sẽ xuất hiện trực tiếp trên bao bì sản phẩm hoặc trên thân tay cầm Switch 2 Pro Controller phiên bản đặc biệt.

Về mặt tạo hình, logo sử dụng tông màu vàng kim làm chủ đạo để đồng bộ với thiết kế của phụ kiện đi kèm. Phần số "40th" được đặt nổi bật ngay phía trên dòng chữ "The Legend of Zelda". Đáng chú ý, nằm ở vị trí trung tâm phía trên con số là biểu trưng Hylian Crest chứa huy hiệu Triforce quen thuộc. Phía mép phải của logo là hình ảnh nhân vật Link định dạng 8-bit cổ điển trong tư thế chiến đấu.

Hình ảnh logo kỷ niệm 40 năm Zelda do Necro Felipe chia sẻ

Mặc dù độ uy tín của tài khoản "Necro" Felipe còn gây nhiều tranh cãi, nguồn tin uy tín Nintendeal đã lên tiếng xác nhận tính chính xác của các chi tiết thiết kế này.

Kế hoạch ra mắt bản làm lại Ocarina of Time và hệ sinh thái phần cứng mới

Bên cạnh phụ kiện tay cầm, các báo cáo từ ngành công nghiệp game chỉ ra rằng bản làm lại (remake) của tựa game kinh điển The Legend of Zelda: Ocarina of Time đang được phát triển và dự kiến phát hành vào năm 2026. Bên cạnh đó, chuyên gia rò rỉ Shpeshal Nick tiết lộ Nintendo có thể sẽ trình làng thêm một phiên bản máy chơi game Switch 2 giới hạn mang chủ đề Zelda.

Tựa game The Legend of Zelda đầu tiên ra mắt tại thị trường Nhật Bản vào tháng 2/1986. Dù cột mốc thời gian chính xác đã qua, Nintendo thường có thói quen lựa chọn các thời điểm muộn hơn trong năm để tổ chức những chiến dịch kỷ niệm quy mô lớn, tương tự cách hãng từng thực hiện với sự kiện Super Mario Bros. 40th Anniversary vào tháng 9/2025.

Sự kiện phát sóng Nintendo Direct sắp tới được kỳ vọng sẽ là thời điểm hãng chính thức công bố hình ảnh chơi game thực tế của Ocarina of Time bản làm lại và mở cổng đặt hàng trước cho các thiết bị phần cứng mới. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hâm nóng thị trường trước khi dự án phim điện ảnh Zelda chính thức ra rạp vào tháng 4/2027.