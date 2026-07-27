Sân bay Long Thành: Đường cất hạ cánh số 2 hoàn thành vào tháng 9, chuẩn bị vận hành thử Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành quy mô 5.000 ha đang hoàn thiện các hạng mục cốt lõi, chuẩn bị vận hành thử vào tháng 9 và khai thác thương mại cuối năm 2026.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang tiến gần đến cột mốc quan trọng khi đường cất hạ cánh thứ hai dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9. Đây là hạng mục kỹ thuật nền tảng nhằm phục vụ cho công tác vận hành thử nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch khai thác thương mại chính thức.

Tiến độ thi công hạ tầng cốt lõi và quy mô dự án

Sau khoảng 14 tháng triển khai thi công liên tục, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết phần bê tông xi măng của đường cất hạ cánh thứ hai cùng hệ thống đường lăn phụ trợ đã cơ bản hoàn thiện. Hiện tại, các nhà thầu đang tập trung nguồn lực lớn với hàng trăm kỹ sư và công nhân cùng máy móc chuyên dụng để hoàn tất những công đoạn cuối cùng.

Đường cất hạ cánh là hạng mục then chốt của siêu dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành - công trình được quy hoạch trên tổng diện tích 5.000 ha với tổng mức đầu tư khoảng 16 tỷ USD. Với quy mô này, Long Thành sẽ trở thành cảng hàng không lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò là cửa ngõ giao thương quốc tế trọng điểm tại khu vực phía Nam. Công trình không chỉ giải quyết bài toán quá tải cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất mà còn tạo xung lực phát triển chuỗi đô thị, dịch vụ logistics, thương mại, tài chính và các ngành kinh tế phụ trợ.

Không gian bên trong nhà ga sân bay quốc tế Long Thành đang dần được hoàn thiện.

Theo số liệu báo cáo mới nhất từ ACV, dự án thành phần 3 hiện đạt khoảng 77,85% tổng giá trị các hợp đồng đã ký kết. Đối với các gói thầu xây lắp chính, khối lượng thực hiện đã đạt 57.807 tỷ đồng trên tổng số 82.943 tỷ đồng, tương đương gần 70% giá trị hợp đồng. Trên công trường hiện duy trì khoảng 7.170 nhân sự cùng hơn 2.600 thiết bị thi công. Để đảm bảo tiến độ đề ra trong giai đoạn cao điểm thi công mùa mưa, ACV đã yêu cầu các đơn vị thầu tăng cường nhân sự lên gần 9.000 người.

Lộ trình vận hành và kế hoạch chuẩn bị cho giai đoạn 2

Theo lộ trình đã đề ra, sân bay Long Thành sẽ chính thức bước vào giai đoạn vận hành thử trong tháng 9 trước khi chuyển sang khai thác thương mại vào tháng 12. Để đáp ứng các mốc thời gian quan trọng này, công tác thi công đang được duy trì liên tục kết hợp bổ sung thiết bị vật tư cho các vị trí trọng yếu.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành sau khi hoàn thành sẽ là siêu sân bay lớn nhất cả nước.

Song song với khối lượng công việc của giai đoạn 1, ACV cũng đã bắt đầu khởi động công tác chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2. Chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị tư vấn kỹ thuật để lập quy hoạch chi tiết trên toàn bộ diện tích 5.000 ha, đồng thời thực hiện khảo sát địa chất và xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS).

Trước đó, Bộ Xây dựng đã giao ACV đảm nhận vai trò chủ đầu tư giai đoạn 2 (ngoại trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - VATM đảm nhiệm). ACV có trách nhiệm nghiên cứu phương án phân kỳ đầu tư phù hợp với nhu cầu khai thác thực tế và cân đối nguồn vốn nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư dự án.

Lưu ý: Các thông tin về tiến độ thi công và quy hoạch chi tiết dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư.