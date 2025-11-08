Ngày 11/8, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Diễn đàn khuyến nông chủ đề “Sản xuất mắc-ca đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm”. Diễn đàn thu hút hơn 100 chuyên gia, doanh nhiệp, nông hộ trồng mắc-ca từ nhiều tỉnh, thành tham gia.

Tại diễn đàn, đại diện Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, đến hết năm 2024, tổng diện tích trồng cây mắc-ca cả nước đạt hơn 46.200ha. Khu vực Tây Nguyên tập trung nhiều nhất, với hơn 27.300ha, trong đó, Lâm Đồng gần 16.000ha và Đắk Lắk có hơn 7.000ha.

Các đại biểu tham gia diễn đàn.

Trong những năm qua, mắc-ca đang thành một trong những cây trồng có tiềm năng phát triển, có giá trị thương mại cao và xu hướng tiêu dùng gia tăng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, quy mô sản xuất mắc-ca nhỏ lẻ, manh mún, chủ yếu ở quy mô nông hộ tự trồng, phân tán; Kỹ thuật canh tác và quản lý vườn chưa đồng đều; Tỷ lệ diện tích được chứng nhận đạt chuẩn VietGAP, hữu cơ còn thấp; Liên kết chuỗi chưa bền vững; Cơ sở chế biến quy mô nhỏ, công nghệ đơn giản, chưa đáp ứng được yêu cầu thị trường; Năng lực tổ chức sản xuất còn yếu… Đây là những điểm nghẽn lớn cần tháo gỡ để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm mắc-ca Việt Nam.

Các đại biểu tham quan mô hình sản xuất mắc-ca theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm của một hộ dân ở xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Sản xuất mắc-ca theo tiêu chuẩn VietGAP của một hộ dân ở xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Tại diễn đàn, các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nhiệp, nông hộ trồng mắc-ca đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xây dựng, nhìn lại những thành quả trong quá trình thực hiện Đề án “Phát triển bền vững mắc-ca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, từ đó các địa phương có định hướng quy hoạch vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ, phát triển công nghiệp chế biến sâu, liên kết tiêu thụ sản phẩm, để từng bước tạo đột phá cho ngành hàng mắc-ca phát triển bền vững.