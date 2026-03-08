Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND Sáng 3/8 TRỰC TIẾP: Khai mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc kỳ họp vào 8 giờ 30 phút sáng 3/8, dự kiến bế mạc vào ngày 24/8.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, chia thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 3-13/8; đợt 2 từ ngày 19-24/8/2026.

Dự kiến Kỳ họp kéo dài khoảng 17 ngày. Quốc hội bố trí làm việc cả 2 ngày thứ Bảy (8/8 và 22/8) và 2 ngày Chủ nhật (9/8 và 23/8). Trong thời gian nghỉ giữa 2 đợt, từ chiều 13/8 đến ngày 18/8, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan hữu quan sẽ nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trước khi biểu quyết thông qua tại đợt 2 Kỳ họp.

Xem xét, thông qua nhiều dự án luật quan trọng

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung; trong đó, xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; xem xét, quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước, cụ thể như sau:

Các dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua, bao gồm: (1) Luật Dầu khí (sửa đổi); (2) Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); (3) Luật Phát triển đô thị; (4) Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); (5) Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; (6) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; (7) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng; (8) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; (9) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ; (10) Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; (11) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; (12) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; (13) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; (14) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; (15) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

Đáng chú ý, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 4 Nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Quốc hội cũng xem xét Nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời và Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Đồng thời, tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật, gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Cùng với đó, Quốc hội cũng xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác, như: Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh; một số nội dung liên quan Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một Chương trình mục tiêu quốc gia và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.