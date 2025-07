Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiên phong kết nối với VETC giúp khách hàng định danh tài khoản giao thông ETC đồng thời liên kết ví dễ dàng chỉ trong 01 quy trình ngắn gọn, thống nhất. Song song, loạt ưu đãi thiết thực cũng được triển khai, hỗ trợ khách hàng tuân thủ quy định một cách thuận tiện và tiết kiệm.

Theo quy định tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP, tất cả các tài khoản giao thông đang sử dụng để thanh toán phí đường bộ không dừng (ETC) bắt buộc phải được định danh và xác thực đầy đủ thông tin nhận diện khách hàng trước ngày 01/10/2025. Sau khi hoàn tất định danh, tài khoản giao thông sẽ được kết nối với một phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, thẻ ngân hàng hoặc tài khoản thanh toán đứng tên chính chủ.

Nắm bắt kịp thời yêu cầu chuyển đổi và đồng hành cùng xu hướng số hóa giao thông của Chính phủ, SHB đã tiên phong triển khai giải pháp kết nối eKYC thông luồng với VETC, cho phép khách hàng thực hiện định danh và liên kết tài khoản ETC nhanh chóng, an toàn và liền mạch ngay trên nền tảng số.

SHB tiên phong hỗ trợ tài xế định danh tài khoản ETC, tuân thủ Nghị định 119

Cụ thể, các khách hàng cá nhân chưa có tài khoản tại SHB, chưa liên kết ví VETC tiến hành đăng nhập ứng dụng VETC và thực hiện định danh thông tin cá nhân đầy đủ theo chuẩn mới, gồm: Họ tên, CCCD, biển số xe, số điện thoại, email, xác thực khuôn mặt....

Ngay khi hoàn tất định danh, khách hàng chỉ cần xác nhận mở và chia sẻ thông tin với SHB để được mở ngay tài khoản ngân hàng chính chủ và tự động liên kết với ví VETC. Mọi bước đều được tối giản, giúp quá trình kết nối hoàn tất nhanh chóng, qua đó kịp thời đáp ứng yêu cầu của Nghị định 119.

Đặc biệt, sau khi hoàn tất các bước trên, từ nay đến hết 15/9/2025, khách hàng sẽ được tặng ngay 35.000 VNĐ vào Ví VETC như một phần quà, một lời chúc thuận lợi trên mọi cung đường từ SHB. Ngoài ra, SHB còn dành thêm 8.000 mã E-voucher giảm giá 50.000 VNĐ khi nạp tiền điện thoại từ 100.000 VNĐ cho khách hàng trên ứng dụng ngân hàng điện tử SHB SAHA. Tổng giá trị các quà tặng hơn 3, 2 tỷ đồng.

Nhiều ưu đãi thiết thực dành cho tài xế khi mở tài khoản SHB và tự động liên kết với ví VETC

Theo đại diện SHB, xác thực danh tính trước 01/10/2025 không chỉ là yêu cầu về mặt thủ tục của Chính phủ, mà còn là bước tiến quan trọng nhằm đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và an toàn trong toàn bộ quy trình thanh toán điện tử không dừng dành cho người dân. Hoạt động này cũng giúp ngăn ngừa các hành vi gian lận, giả mạo, trục lợi trong vận hành thu phí và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng phương tiện.

“Khi chủ động xác thực và liên kết tài khoản ETC trực tiếp với tài khoản ngân hàng chính chủ, mỗi hành trình không chỉ thông suốt qua trạm, mà còn đảm bảo quyền lợi và tính pháp lý cho người sử dụng trong dài hạn. SHB tự hào là một trong những ngân hàng đầu tiên tích hợp giải pháp định danh kết nối trực tiếp với VETC, mang đến trải nghiệm mở và liên kết tài khoản giao thông nhanh gọn, liền mạch và an toàn ngay trên nền tảng số”, đại diện SHB nhấn mạnh.

Bám sát trụ cột “Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm”, hợp tác giữa SHB và VETC là minh chứng rõ cho cam kết không chỉ mang lại trải nghiệm tài chính tiện lợi mà còn chủ động đồng hành cùng khách hàng trong mọi thay đổi quan trọng của cuộc sống, từ hạ tầng giao thông đến chuyển đổi công nghệ.

Trước đó, SHB là một trong những ngân hàng cổ phần đầu tiên ký kết và triển khai thanh toán song phương điện tử với Kho bạc Nhà nước; phối hợp với Cục Thuế triển khai dịch vụ nộp thuế, phí điện tử cá nhân qua ứng dụng eTax Mobile, góp phần giảm thủ tục hành chính, đồng thời đảm bảo tính chính xác, an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, SHB còn đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số với doanh nghiệp, các đơn vị hành chính công, hành chính sự nghiệp với hàng chục đối tác là trường học, bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước.

Với tầm nhìn hướng đến mô hình Ngân hàng Tương lai (Bank of the Future), SHB đang từng bước kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, phục vụ người dân, doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp. Bank of the Future sẽ tích hợp đồng bộ các nền tảng công nghệ hiện đại như AI, Big Data, Machine Learning, áp dụng vào toàn bộ quy trình, sản phẩm dịch vụ. Từ đó, SHB kỳ vọng nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng phục vụ khách hàng và tạo ra những bứt phá trong giai đoạn tới.

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng Bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng Số trong TOP đầu của khu vực.

