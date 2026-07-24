Thể thao 360 Siêu máy tính dự đoán Việt Nam vs Timor Leste: Xuân Son, Hoàng Hên mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương Siêu máy tính dự đoán Việt Nam vs Timor Leste nghiêng mạnh về đội tuyển Việt Nam với 89,4% khả năng giành chiến thắng. Nhà đương kim vô địch Đông Nam Á được kỳ vọng tạo màn khởi đầu thuận lợi tại bảng A AFF Cup 2026.

Siêu máy tính dự đoán kết quả Việt Nam vs Timor Leste tại AFF Cup 2026

Theo mô hình dữ liệu được xây dựng từ phong độ năm trận gần nhất, Việt Nam có khoảng 89,4% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Xác suất trận đấu kết thúc với tỷ số hòa ở mức 7,9%, còn cơ hội để Timor Leste tạo bất ngờ đạt khoảng 2,7%.

Mô hình sử dụng mức bàn thắng kỳ vọng tham khảo là 3,2 bàn cho Việt Nam và 0,45 bàn cho Timor Leste. Kết quả này được tính từ hiệu suất tấn công của đội bóng áo đỏ, số bàn thua trung bình của Timor Leste và sự chênh lệch về chất lượng nhân sự.

Những tỷ số có xác suất xuất hiện cao gồm 3-0, 2-0 và 4-0 nghiêng về Việt Nam. Khả năng trận đấu có từ ba bàn trở lên đạt khoảng 70,6%, còn xác suất Việt Nam giữ sạch lưới ở mức gần 63,8%.

Trận Timor Leste vs Việt Nam diễn ra lúc 20h30 ngày 24/7/2026 trên sân Chonburi, Thái Lan. Đây là cuộc đối đầu thuộc lượt trận đầu tiên bảng A AFF Cup 2026, nơi hai đội còn cạnh tranh với Indonesia, Singapore và Campuchia.

Lưu ý: Các tỷ lệ trong bài được tính bằng mô hình Poisson tham khảo, dựa trên hiệu suất ghi bàn và phòng ngự trong năm trận gần nhất của hai đội. Đây không phải dữ liệu dự báo chính thức từ Opta.

Việt Nam được mô hình đánh giá vượt trội

Việt Nam bước vào AFF Cup 2026 với vị thế nhà đương kim vô địch. Mục tiêu trước Timor Leste không chỉ là giành ba điểm mà còn tạo lợi thế về hiệu số trước khi gặp những đối thủ khó hơn tại bảng A.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik có quá trình chuẩn bị tích cực. Việt Nam lần lượt thi đấu tập với Siheung FC, Yongin FC và Gangwon FC trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, sau đó đánh bại Myanmar 4-0 ở trận tổng duyệt.

Theo dữ liệu năm trận gần nhất, Việt Nam toàn thắng, ghi 17 bàn và chỉ nhận ba bàn thua. Hiệu suất 3,4 bàn mỗi trận cho thấy hàng công đang duy trì khả năng tạo cơ hội ổn định trước nhiều kiểu phòng ngự khác nhau.

Khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến là nền tảng quan trọng của đội bóng áo đỏ. Nguyễn Hoàng Đức có thể đảm nhận nhiệm vụ luân chuyển bóng, Nguyễn Quang Hải tạo ra các đường chuyền quyết định, còn Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc mang đến thêm phương án xử lý trong phạm vi hẹp.

Việt Nam cũng có khả năng tấn công theo nhiều hướng. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có thể phối hợp trung lộ, sử dụng các tình huống chồng biên hoặc đưa bóng sớm vào vòng cấm cho Nguyễn Xuân Son.

Xuân Son thử thách hàng phòng ngự Timor Leste

Nguyễn Xuân Son là điểm tựa đáng chú ý nhất trên hàng công Việt Nam. Tiền đạo nhập tịch đã bình phục sau chấn thương nghiêm trọng gặp phải ở trận chung kết AFF Cup 2024 và trở lại đội tuyển trước chiến dịch bảo vệ chức vô địch.

Xuân Son từng ghi bảy bàn tại giải đấu gần nhất, góp công lớn giúp Việt Nam đăng quang. Khả năng tranh chấp, làm tường và dứt điểm trong vòng cấm của anh có thể gây nhiều khó khăn cho cặp trung vệ Timor Leste.

Timor Leste có xu hướng kéo đội hình thấp khi gặp đối thủ mạnh. Cách bố trí này giúp họ tăng số lượng cầu thủ phía trước vòng cấm, nhưng cũng tạo ra áp lực lớn nếu Việt Nam liên tục luân chuyển bóng sang hai cánh.

Xuân Son không nhất thiết phải trực tiếp ghi bàn mới có thể tạo khác biệt. Những pha di chuyển thu hút trung vệ của anh có thể mở khoảng trống cho Hoàng Hên, Quang Hải hoặc Tài Lộc băng lên từ tuyến hai.

Các tình huống cố định cũng là phương án đáng chú ý. Với ưu thế về sức mạnh và khả năng chọn vị trí, Xuân Son cùng Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung có thể giúp Việt Nam tạo sức ép từ những quả phạt góc hoặc đá phạt bên cánh.

Hoàng Hên và Tài Lộc mang đến phương án mới

Đỗ Hoàng Hên cùng Nguyễn Tài Lộc là những nhân tố giúp hệ thống tấn công của Việt Nam trở nên khó đoán hơn. Cả hai đều có khả năng giữ bóng, phối hợp nhanh và tìm khoảng trống giữa các tuyến.

Hoàng Hên có thể hoạt động phía sau Xuân Son hoặc lệch sang một biên. Khả năng đổi hướng tấn công và tung đường chuyền ở khu vực cuối sân giúp anh phù hợp với thế trận Việt Nam phải đối đầu khối phòng ngự thấp.

Tài Lộc có thể di chuyển rộng hơn, hỗ trợ luân chuyển bóng rồi xâm nhập vòng cấm. Sự cơ động của cầu thủ này tạo thêm lựa chọn cho HLV Kim Sang Sik khi Việt Nam cần tăng tốc độ phối hợp.

Việc Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc cùng góp mặt trong danh sách 26 cầu thủ giúp Việt Nam có thêm chiều sâu cho hàng công. Quang Hải, Hoàng Đức và Đình Bắc cũng sẵn sàng tạo khác biệt khi trận đấu cần một sự thay đổi.

Timor Leste tìm cơ hội từ những pha chuyển trạng thái

Timor Leste phải vượt qua Brunei ở vòng play-off để giành quyền tham dự vòng bảng. Đội bóng này thắng với tổng tỷ số 6-1 sau hai lượt trận, tạo bước chạy đà tích cực trước khi gặp Việt Nam.

Oatnasio da Silva là một trong những cầu thủ đáng chú ý khi ghi hai bàn tại vòng loại. Zenivio Gostavo cũng để lại dấu ấn và được ban tổ chức đánh giá là mối đe dọa đối với hàng phòng ngự Việt Nam.

Lực lượng của Timor Leste có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Một số gương mặt chơi bóng tại Anh, Bắc Ireland và Bồ Đào Nha giúp đội hình của HLV José Pedro Alves Salazar được bổ sung tốc độ và kinh nghiệm.

Timor Leste có thể sử dụng các đường chuyền dài hướng đến João Pedro hoặc Oatnasio da Silva. Hai cầu thủ chạy cánh cũng được yêu cầu tăng tốc ngay sau khi đội nhà giành lại bóng.

Khó khăn lớn nhất của Timor Leste nằm ở khả năng duy trì cự ly phòng ngự. Khi các hậu vệ biên dâng cao, khoảng trống phía sau có thể bị Việt Nam khai thác bằng những đường chuyền chéo sân hoặc các pha chuyển hướng nhanh.

Nếu bị thủng lưới sớm, Timor Leste sẽ phải rời bỏ khối phòng ngự thấp. Đây là kịch bản có thể khiến hàng thủ đội bóng này phải đối mặt với nhiều khoảng trống hơn trong hiệp hai.

Việt Nam vs Timor Leste: Một trận đấu, nhiều cột mốc đáng chú ý

Việt Nam bắt đầu hành trình hướng đến chức vô địch Đông Nam Á thứ tư. Đội bóng áo đỏ từng đăng quang vào các năm 2008, 2018 và 2024 nhưng chưa bảo vệ thành công danh hiệu ở kỳ giải kế tiếp.

Chiến thắng trước Timor Leste sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik tạo nền tảng thuận lợi tại bảng A. Mục tiêu hiệu số cũng có ý nghĩa quan trọng khi bảng đấu còn Indonesia, Singapore và Campuchia.

Timor Leste bước vào vòng bảng với tâm lý hứng khởi sau chiến thắng 6-1 trước Brunei. Việc giành quyền tham dự giải bằng hai trận thắng liên tiếp mang đến sự tự tin, dù thử thách trước nhà đương kim vô địch lớn hơn nhiều.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam và Timor Leste chạm trán ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Hai nền bóng đá từng gặp nhau tại các giải trẻ hoặc SEA Games, nhưng trận đấu tại Chonburi mở ra chương đối đầu mới ở cấp độ cao nhất.

Timor Leste được tính là đội chủ nhà nhưng phải sử dụng sân Chonburi tại Thái Lan. Vì vậy, lợi thế địa điểm của đội bóng này không quá rõ rệt.

Thống kê đáng chú ý trước trận Việt Nam vs Timor Leste

Việt Nam toàn thắng năm trận gần nhất, ghi 17 bàn và nhận ba bàn thua. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đạt hiệu suất 3,4 bàn mỗi trận và có hai lần giữ sạch lưới.

Tổng cộng năm trận gần nhất của Việt Nam xuất hiện 20 bàn, tương đương bốn bàn mỗi trận. Cả năm cuộc đối đầu đều có ít nhất ba pha lập công.

Timor Leste thắng hai và thua ba trong năm trận vừa qua. Đội bóng này ghi tám bàn nhưng phải nhận 11 bàn thua, đạt mức trung bình 2,2 bàn thua mỗi trận.

Sáu trong tám bàn gần nhất của Timor Leste được ghi qua hai trận gặp Brunei. Ba trận còn lại trước Maldives, Tajikistan và Philippines chỉ mang về hai bàn thắng, còn hàng thủ để lọt lưới tổng cộng 10 lần.

Năm trận gần nhất có sự góp mặt của Timor Leste xuất hiện 19 bàn. Mỗi trận đạt trung bình 3,8 bàn và đều kết thúc với ít nhất ba lần bóng đi vào lưới.

Việt Nam sở hữu hiệu suất tấn công cao hơn, chất lượng đội hình đồng đều hơn và có nhiều lựa chọn trên băng ghế dự bị. Timor Leste phải cải thiện đáng kể khả năng chống bóng bổng và bảo vệ khoảng trống giữa hậu vệ biên với trung vệ.

Dự đoán số bàn thắng Việt Nam vs Timor Leste

Mô hình Poisson tham khảo xác định khả năng trận đấu có từ ba bàn trở lên ở mức khoảng 70,6%. Xác suất Việt Nam ghi ít nhất hai bàn đạt 82,9%, còn khả năng đội bóng áo đỏ ghi từ ba bàn trở lên vào khoảng 62%.

Những con số này phù hợp với phong độ gần đây của hai đội. Việt Nam ghi trung bình 3,4 bàn mỗi trận, còn Timor Leste để thủng lưới trung bình 2,2 lần.

Timor Leste có thể bắt đầu bằng đội hình thấp, tập trung đông cầu thủ quanh vòng cấm. Việt Nam vì thế cần duy trì tốc độ luân chuyển, tránh lạm dụng các đường chuyền ngang và sớm tạo ra tình huống dứt điểm.

Nếu bàn mở tỷ số xuất hiện trong hiệp một, thế trận nhiều khả năng trở nên cởi mở hơn. Timor Leste phải đẩy đội hình lên, tạo thêm khoảng trống cho Xuân Son cùng các vệ tinh khai thác.

Dự đoán tổng bàn thắng Việt Nam vs Timor Leste: Từ 3 bàn trở lên.

Dự đoán phạt góc Việt Nam vs Timor Leste

Việt Nam được dự báo kiểm soát phần lớn thời lượng bóng và tổ chức nhiều đợt tấn công bên phần sân Timor Leste. Các pha đưa bóng xuống biên rồi căng ngang có thể khiến hậu vệ đối phương phải phá bóng chịu phạt góc.

Timor Leste nhiều khả năng tạo ra ít tình huống phạt góc hơn do chủ yếu chờ đợi cơ hội phản công. Số quả phạt góc của đội bóng này phụ thuộc vào khả năng João Pedro và các cầu thủ chạy cánh đưa bóng tới khu vực cuối sân.

Do chưa có bộ dữ liệu phạt góc đầy đủ từ năm trận gần nhất, mức dự báo chỉ mang tính tham khảo chuyên môn.

Dự đoán phạt góc Việt Nam vs Timor Leste: 8–10 quả.

Dự đoán thẻ phạt Việt Nam vs Timor Leste

Việt Nam có thể chủ động kiểm soát bóng và đưa trận đấu sang phần sân đối phương. Timor Leste vì vậy dễ phải thực hiện các pha phạm lỗi chiến thuật để ngăn Quang Hải, Hoàng Hên hoặc Tài Lộc thoát xuống.

Những tình huống mất bóng ở trung tuyến có thể buộc hậu vệ Timor Leste phải can thiệp quyết liệt. Phần lớn thẻ phạt, nếu xuất hiện, nhiều khả năng thuộc về các tiền vệ phòng ngự và hậu vệ của đội bóng áo đỏ, vàng và đen.

Việt Nam thường ít phải phạm lỗi trong trạng thái bị động khi gặp những đối thủ có thời lượng kiểm soát bóng thấp. Trận đấu cũng không mang tính kình địch lâu năm nên nguy cơ xuất hiện nhiều va chạm căng thẳng không cao.

Tính chất trận mở màn vẫn có thể khiến cầu thủ hai đội nhập cuộc quyết liệt. Kịch bản hợp lý là trọng tài rút khoảng 2–4 thẻ, với Timor Leste nhận nhiều thẻ hơn.

Dự đoán tổng thẻ phạt Việt Nam vs Timor Leste: Dưới 5 thẻ.

Tình hình lực lượng Việt Nam vs Timor Leste

Timor Leste có thể sử dụng những cầu thủ quan trọng từng góp mặt ở vòng play-off, gồm Oatnasio da Silva, João Rangel, Zenivio Gostavo và João Pedro.

Việt Nam bước vào giải với danh sách 26 cầu thủ. Trung vệ Lê Ngọc Bảo không thể tham dự do chấn thương gặp phải trước giải, nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn còn nhiều lựa chọn ở hàng phòng ngự và tuyến giữa.

Nguyễn Xuân Son đã bình phục và sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính. Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc, Quang Hải, Hoàng Đức và Đình Bắc cũng có tên trong lực lượng tham dự giải.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Timor Leste

Timor Leste: Dylan Jose Niski; Juvito Moniz, João Varudo, Ryan Harris Jom, Anizo Correia; Palomito Ribeiro, Natalino de Jesus; Claudio Osorio, Tristan Xavi Arrarte, Luís Figo; João Pedro.

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Phan Tuấn Tài; Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc; Nguyễn Xuân Son.

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Timor Leste

Việt Nam vượt trội về chất lượng nhân sự, khả năng kiểm soát bóng và hiệu suất ghi bàn. Nhà đương kim vô địch cũng có nhiều phương án thay đổi cách tiếp cận nếu Timor Leste phòng ngự với số đông.

Xuân Son mang đến ưu thế về sức mạnh trong vòng cấm. Quang Hải và Hoàng Đức có thể kiểm soát nhịp độ, còn Hoàng Hên cùng Tài Lộc giúp Việt Nam xử lý tốt hơn ở những khu vực chật hẹp.

Timor Leste vẫn có cơ hội gây nguy hiểm bằng các pha phản công hoặc đường chuyền dài. Tuy nhiên, đội bóng này cần duy trì sự chính xác gần như tuyệt đối trong phòng ngự mới có thể ngăn Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội.

Mô hình dữ liệu dành tỷ lệ chiến thắng 89,4% cho Việt Nam. Tỷ số 3-0 có xác suất xuất hiện cao nhất, theo sát là các kịch bản 2-0 và 4-0.

Việt Nam có thể mất một khoảng thời gian để phá vỡ đội hình thấp của đối phương. Khi bàn thắng đầu tiên xuất hiện, sự khác biệt về thể lực, kỹ thuật và chiều sâu đội hình có thể giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik gia tăng cách biệt.

Dự đoán tỷ số: Timor Leste 0-4 Việt Nam.

Việt Nam vs Timor Leste chiếu trên kênh nào?

Trận Timor Leste vs Việt Nam diễn ra lúc 20h30 thứ Sáu, ngày 24/7/2026, trên sân Chonburi tại Thái Lan.

Theo danh sách phát sóng của ban tổ chức ASEAN Hyundai Cup 2026, khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận đấu trên VTV6 và FPT Play. Ban tổ chức cũng xác nhận FPT Play là đơn vị phát sóng trên nền tảng IPTV, OTT tại Việt Nam.

Một số lịch phát sóng trong nước đồng thời cập nhật các kênh thuộc hệ thống VTV, VTVgo và FPT Play. Người xem nên kiểm tra lại lịch chương trình sát giờ bóng lăn để lựa chọn đúng kênh trực tiếp.