Sony công bố 9 tựa game sắp rời khỏi thư viện PlayStation Plus trong tháng 8/2026 Sony chính thức công bố danh sách 9 tựa game rời dịch vụ PlayStation Plus từ ngày 18/8/2026. Người chơi cần tranh thủ hoàn tất các trò chơi này trước thời hạn.

Sony đã chính thức xác nhận sẽ loại bỏ 9 tựa game khỏi thư viện Game Catalog của dịch vụ PlayStation Plus vào tháng 8/2026. Danh sách các trò chơi rời dịch vụ đợt này bao gồm nhiều cái tên đáng chú ý như Dead Island 2, Earth Defense Force 6 và Harold Halibut.

Logo dịch vụ PlayStation Plus.

Thời điểm gỡ bỏ và danh sách 9 tựa game chi tiết

Các thành viên đăng ký các gói PlayStation Plus Extra và Premium sẽ chính thức ngừng truy cập vào 9 trò chơi này từ ngày 18/8/2026. Điều này đồng nghĩa với việc người chơi còn khoảng hơn ba tuần để trải nghiệm trước khi chúng bị gỡ khỏi thư viện miễn phí.

Danh sách đầy đủ 9 tựa game rời PlayStation Plus bao gồm:

Dead Island 2

Harold Halibut

Space Crew: Legendary Edition

Earth Defense Force 6

Roki

Unicorn Overload

Onee Chanbara Origin

Bomber Crew

Clash: Artifacts of Chaos

Cơ chế luân chuyển game và tùy chọn cho người dùng

Thư viện Game Catalog là quyền lợi trọng tâm dành cho các tài khoản PlayStation Plus hạng Extra và Premium. Nhằm duy trì sự đa dạng cho hệ thống, Sony duy trì cơ chế cập nhật định kỳ: bổ sung loạt game mới đồng thời rút bớt một số trò chơi cũ mỗi tháng.

Sau thời hạn ngày 18/8/2026, những tựa game bị loại bỏ sẽ không thể truy cập thông qua gói đăng ký. Người chơi muốn tiếp tục trải nghiệm sẽ phải mua bản quyền riêng lẻ. Tuy nhiên, Sony cũng sẽ phát hành đợt trò chơi mới thay thế cùng thời điểm để phục vụ nhu cầu giải trí của hội viên.