“Sức khoẻ” doanh nghiệp xi măng có khởi sắc?

Sau giai đoạn kéo dài chìm trong thua lỗ, các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam như Vicem Hoàng Mai, Vicem Bút Sơn và Vicem Hà Tiên đã có cú lội ngược dòng ngoại mục, với kết quả kinh doanh Quý II/2025 khởi sắc mạnh mẽ.

Vicem Hoàng Mai: Báo lãi gấp 27 lần

Theo đó, không chỉ đảo chiều từ lỗ sang lãi, các doanh nghiệp đã có sự cải thiện đáng kể biên lợi nhuận, nhờ tối ưu giá vốn và tăng cường việc siết chi phí. Với những tín hiệu tích cực này được kỳ vọng sẽ mở ra chu kỳ phục hồi bền vững hơn, cụ thể.

Theo công bố mới đây của Vicem Hoàng Mai, doang nghiệp này đã báo lãi gấp 27 lần trong quý II/2025. Theo thông tin từ báo cáo tài chính quý 2/2025, Vicem Hoàng Mai ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực khi chuyển từ lỗ sang lãi, bất chấp doanh thu thuần chỉ đạt hơn 490 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước.

Vicem Hoàng Mai: Báo lãi gấp nhiều lần

Đáng chú ý là giá vốn hàng bán giảm 5,4%, giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh 25%, lên hơn 90 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp nhờ đó cải thiện rõ rệt từ 14,5% lên 18,3%, phản ánh hiệu quả trong kiểm soát chi phí sản xuất và bán hàng. Doanh thu hoạt động tài chính trong quý này giảm gần 36%, chỉ đạt gần 818 triệu đồng, so với 1,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, chi phí tài chính lại tăng đáng kể từ hơn 817 triệu đồng lên hơn 2 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm phần lớn. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng, lần lượt ở mức 57 tỷ đồng và gần 25 tỷ đồng. Mặc dù chi phí tăng, nhưng nhờ lợi nhuận gộp cải thiện, công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 7 tỷ đồng.

Theo đó, Vicem Hoàng Mai đạt kết quả, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 7 tỷ đồng, tăng vọt so với cùng kỳ năm trước chỉ đạt 270 triệu đồng. Mức tăng trưởng này tương đương hơn 27 lần, phản ánh sự cải thiện rõ rệt trong hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty.

Nếu tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của Công ty đạt gần 842 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 40 tỷ đồng. Với kết quả này, việc chuyển đổi từ trạng thái lỗ sang có lãi trong vòng một năm là một bước tiến đáng kể, thể hiện nỗ lực cắt giảm chi phí, cải thiện biên lợi nhuận và tăng cường hiệu quả tài chính.

Một trong những yếu tố gây áp lực là chi phí điện tăng mạnh cũng yếu tố gây áp lực lên lợi nhuận. Trong khi mới đây theo báo cáo giải trình báo cáo tài chính Vicem Hoàng Mai nêu, kể từ tháng 10/2024 đến tháng 5/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hai lần điều chỉnh tăng giá điện ở mức 4,8%, khiến giá điện bình quân quý II/2025 tăng thêm 138 đồng/kWh so với cùng kỳ, khiến lợi nhuận giảm khoảng 4,3 tỷ đồng. Ngoài ra, một số yếu tố khác như chi phí cố định, cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận quý này. Tính đến ngày 30/6/2025 tổng tài sản của HOM đạt 1.486 tỷ đồng, nợ phải trả là 619 tỷ đồng.

Vicem Bút Sơn báo lãi sau thuế hơn 12 tỷ đồng

Đây là một tín hiệu khả quan đối với Vicem Bút Sơn sau nhiều quý chìm trong thua lỗ kể từ 2022. Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý II/2025 của Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn, doanh thu thuần trong kỳ đạt 672 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Vicem Bút Sơn

Tuy nhiên, điểm sáng nổi bật là giá vốn hàng bán giảm mạnh 9,6%, giúp lợi nhuận gộp tăng vọt từ 5,6 tỷ lên gần 52 tỷ đồng. Nhờ đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện rõ rệt, phản ánh hiệu quả trong việc tối ưu chi phí sản xuất và cơ cấu đầu vào. Dù chi phí tài chính vẫn ở mức cao gần 17 tỷ đồng, trong đó lãi vay chiếm tới 16 tỷ, nhưng đã giảm so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt là 16 tỷ đồng và 22 tỷ đồng, không biến động lớn so với năm trước, giúp kiểm soát được gánh nặng vận hành.

Nhờ cải thiện biên lợi nhuận gộp và tiết giảm chi phí, công ty thu hẹp đáng kể khoản lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh, chỉ còn gần 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ tới 55 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phần lợi nhuận khác tiếp tục đóng góp quan trọng, đạt hơn 15 tỷ đồng, góp phần kéo kết quả kinh doanh chuyển từ âm sang dương.

Kết quả Vicem Bút Sơn ghi lợi nhuận sau thuế quý II/2025 đạt hơn 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 40 tỷ đồng. Đây là sự lội ngược dòng ấn tượng, cho thấy doanh nghiệp đang dần thoát khỏi giai đoạn khó khăn. Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của BTS đạt 1.286 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế âm 16 tỷ đồng, nhưng đã giảm mạnh so với khoản lỗ 95,6 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2024. Điều này cho thấy đà phục hồi ngày càng rõ rệt, tạo tiền đề tích cực cho kết quả kinh doanh nửa cuối năm.

Vicem Hà Tiên báo lãi đậm

Với khoản lỗ hơn 9 tỷ đồng vào đầu năm 2025, Vicem Hà Tiên đã nhanh chóng tạo cú lội ngược dòng trong quý II. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025 với nhiều tín hiệu tích cực như: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.098 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2024. Sau khi trừ các khoản giảm trừ, doanh thu thuần đạt 1.931 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Điểm sáng nổi bật là lợi nhuận gộp tăng vọt 53%, đạt hơn 270 tỷ đồng so với mức 176 tỷ đồng của quý II/2024, nhờ giá vốn hàng bán giảm 4,2% còn 1.660 tỷ đồng. Điều này giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh lên 14%, phản ánh nỗ lực tối ưu hóa chi phí sản xuất của doanh nghiệp.

Vicem Hà Tiên

Bên cạnh đó, hoạt động quản lý chi phí của Vicem Hà Tiên tiếp tục được siết chặt. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ giảm đáng kể. Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý II/2025 đạt 112 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần so với gần 46 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vicem Hà Tiên ghi nhận lợi nhuận sau thuế 103 tỷ đồng, gần gấp 5 lần con số 21 tỷ đồng của nửa đầu năm 2024. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh ngành xi măng đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt và nhu cầu thị trường chưa hồi phục hoàn toàn.

Theo giải trình về các nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong kỳ, Vicem Hà Tiên cho biết bao gồm: sản lượng tiêu thụ xi măng trong quý II/2025 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước; Giá vốn hàng bán giảm đáng kể khi công ty tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất và giá nguyên nhiên liệu đầu vào hạ nhiệt so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Vicem Hà Tiên còn tăng thu nhập từ việc thu phí hoàn vốn cho dự án Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào KCN Phú Hữu, TP. HCM.

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025, Vicem Hà Tiên lê kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025 tập trung vào mở rộng quy mô sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chính. Vicem Hà Tiên cũng đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2025 đạt khoảng 7.162 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 184 tỷ đồng, tương ứng với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu khoảng 3,89%.

Như vậy trong quý II/2025, việc các doanh nghiệp xi măng thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam đồng loạt báo lãi sau nhiều quý tăng trưởng âm là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy chu kỳ phục hồi tài chính của ngành đã bắt đầu hình thành. Không chỉ đơn thuần chuyển từ lỗ sang lãi, các doanh nghiệp còn cho thấy sự chủ động trong tái cấu trúc chi phí, tận dụng tốt nguyên liệu thay thế, tối ưu sản xuất và linh hoạt thích ứng với biến động giá điện, nguyên vật liệu./.