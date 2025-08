Pháp luật - Đời sống Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại Đà Lạt Đà Lạt được chú trọng tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

CSGT kiểm tra tốc độ trên đèo Prenn

Mật độ giao thông tăng

Là nơi đặt trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập, khu vực Đà Lạt đã và đang đón hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức về làm việc. Bên cạnh đó, lượng du khách lớn tới tham quan, nghỉ dưỡng ngày hè nên mật độ giao thông những ngày này, đặc biệt tại khu vực trung tâm thêm đông đúc.

Theo ghi nhận các tuyến đường Trần Quốc Toản, Ba Tháng Tư, Trần Phú, Hùng Vương, đèo Prenn (thuộc quốc lộ 20), các nút giao thông trọng điểm, khu, điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Lạt,.. lượng xe ô tô con, ô tô loại 45 chỗ vào giờ cao điểm tăng mạnh. Do đó, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực trung tâm, các khu, điểm du lịch là một thách thức không nhỏ đối với lực lượng công an địa phương.

Là phường trung tâm khu vực đô thị Đà Lạt với diện tích 73,45 km2, 103.178 nhân khẩu, lãnh đạo Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Theo đó, từ ngày 1/7 tới nay, đơn vị tăng cường tối đa nhân lực, chia ca, kíp trực trong ngày để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Theo ghi nhận chiều 29/7, các tổ tuần tra của Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, theo kế hoạch phân công đi kiểm tra các tuyến đường, địa bàn phức tạp về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, tại tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Trần Quốc Toản..., lực lượng chức năng phát hiện một số xe ô tô đậu trên vỉa hè sai quy định. Tuy nhiên, do người vi phạm là du khách, lần đầu tới Đà Lạt chưa nắm rõ vị trí các biển báo hiệu cấm đậu đỗ nên cán bộ Công an phường chỉ tiến hành nhắc nhở, nâng cao ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện.

Với khu vực trung tâm Hòa Bình, đường Trần Quốc Toản chạy quanh hồ Xuân Hương, khu vực trước Quảng trường Lâm Viên, một số nút giao thông gần các chợ, trường học... đơn vị đã bố trí cán bộ Công an phường phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở liên tục tuần tra để nhắc nhở, xử phạt các hành vi chiếm dụng vỉa hè, đậu đỗ sai quy định, mua bán, kinh doanh tự phát... gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Thống kê từ 1/7 tới nay, lực lượng Công an phường đã lập biên bản, xử phạt hơn 30 trường hợp về đậu đỗ sai quy định và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Tương tự, đối với khu vực khác tại phường Langbiang - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt... trong 1 tuần đầu vận hành chính quyền 2 cấp, trật tự an toàn giao thông cơ bản được bảo đảm, chưa xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ, không có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra.

Siết chặt kiểm soát, xử lý phương tiện vi phạm

Trước thực tế địa bàn khu vực trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Lâm Đồng mở rộng, tiềm ẩn yếu tố phức tạp, cùng với lực lượng Công an 5 phường trên địa bàn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, các cơ quan là ủy viên Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng cũng được yêu cầu phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định giao thông tại các phường, xã.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, từ 1/7 tới nay, đơn vị đã tăng cường lực lượng tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm. Trọng tâm là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được xác định là nguyên nhân chính gây tai nạn như: chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, chuyển hướng sai quy định và sử dụng ma túy.

Do địa bàn rộng, mật độ phương tiện và tính chất quan trọng của khu vực trung tâm của tỉnh Lâm Đồng nên lãnh đạo Công an tỉnh đã tăng cường thêm 20 cán bộ, chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông, xử lý vi phạm và các nhiệm vụ chuyên môn khác. Trong đó, một số tuyến đường, điểm giao thông quan trọng và các tuyến đường hướng về trung tâm Đà Lạt... đã được Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng để điều tiết, bảo đảm cho các phương tiện di chuyển thuận lợi.

Ngoài lấy công tác tuyên truyền, nhắc nhở làm trọng tâm, lực lượng cảnh sát giao thông hiện đang triển khai nhiều kế hoạch, sử dụng tối đa các phương tiện hỗ trợ như: máy đo tốc độ, camera, thiết bị ghi hình... nhằm phát hiện và xử lý vi phạm, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.