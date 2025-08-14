Quốc phòng - An ninh Tăng sức mạnh, củng cố quốc phòng Bộ máy của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh sau sáp nhập đã vận hành ổn định, các hoạt động của lực lượng được thực hiện theo đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra.

Triển khai nhiệm vụ hiệu quả

Sau hội nghị sáp nhập diễn ra ngày 21/6, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng mới đã nhanh chóng hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ công bố quyết định của Tỉnh ủy về việc thành lập Đảng bộ Quân sự tỉnh và tổ chức hội nghị phiên thứ nhất Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; đồng thời công bố quyết định về thành lập các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Việc thành lập Đảng bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng mới là dấu mốc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong lực lượng vũ trang địa phương, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong toàn tỉnh.

Các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Bộ CHQS tỉnh sau sáp nhập đã thành lập 5 Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) và tiếp nhận 2 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP), tổ chức lại thành Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng. Thành lập 124 Ban CHQS cấp xã và tham mưu UBND tỉnh bổ nhiệm 372 cán bộ quân sự cấp xã.

Sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai đồng loạt nhiều nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương. Tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập các Ban Chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng (Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự...).

Hoàn thiện việc xây dựng các phương án để kịp thời xử lý nếu có tình huống xảy ra. Do địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã đề xuất Bộ Tư lệnh Quân khu cho phép tổ chức 2 Sở chỉ huy phía trước tuyến biên giới đất liền và biên giới biển để trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trên 2 hướng và tham mưu xử lý các tình huống về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm giữ vững ổn định địa bàn.

Bộ CHQS tỉnh cũng đã thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm phục vụ đoàn công tác do đồng chí Tư lệnh Quân khu, Chính ủy Quân khu kiểm tra các đơn vị ở khu vực biên giới và khu vực biển; tổ chức khảo sát xây dựng 2 cụm điểm tựa tại Đắk Búk, Đắk Song; các chốt chiến đấu dân quân thường trực; điểm dân cư liền kề chốt chiến đấu dân quân thường trực và đường tuần tra biên giới theo chỉ đạo của quân khu. Làm việc với Binh đoàn 19 về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Đinh Hồng Tiếng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá: Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sau sáp nhập, công tác lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo được tăng cường, sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh được củng cố.

Khó khăn đặt ra

Tại hội nghị rút kinh nghiệm sau 1 tháng tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp do Quân khu 7 tổ chức ngày 11/8, các đồng chí thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo tới Quân khu những vấn đề khó khăn đang đặt ra sau sáp nhập.

Đó là việc địa bàn của tỉnh sau sáp nhập rộng, cơ sở hạ tầng giao thông xuống cấp, trình độ phát triển giữa các xã, phường, đặc khu không đồng đều, khả năng huy động nguồn lực bảo đảm cho hoạt động khu vực phòng thủ còn hạn chế. Công tác quản lý đất quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn.



Hiện nay chưa có quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy PTKV với cấp ủy, chính quyền, Ban CHQS cấp xã; cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ huy PTKV với Ban Chỉ huy BĐBP, nên quá trình thực hiện nhiệm vụ còn gặp một số khó khăn nhất định trong chỉ huy điều hành, phối hợp.

Trên địa bàn tỉnh hiện nay, cơ sở doanh trại, vật chất hậu cần - kỹ thuật, nơi ăn, ở, sinh hoạt cho cán bộ, nhân viên sau sáp nhập còn khó khăn, chưa đáp ứng cho nhu cầu làm việc và sinh hoạt. Vấn đề đề xuất bổ nhiệm cán bộ Ban CHQS cấp xã chưa là công chức hiện nay còn vướng mắc. Một số cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn nên sau khi về Bộ CHQS tỉnh công tác chưa phát huy hết trách nhiệm trong công việc...