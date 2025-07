Kinh tế “Tập kết” nông sản biển - rừng - “chìa khóa” nâng cao giá trị nông sản Lâm Đồng. Bài 1: Chuyển đổi để hội tụ vươn mình Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, hướng đến phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, nhiều hợp tác xã (HTX), cơ sở sản xuất, người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chú trọng thực hiện “tập kết”, liên kết (CLK) trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Đầu tư 1.000 m2 trồng rau thủy canh hồi lưu hơn 1,2 tỷ đồng, vận hành hơn 18 tháng sẽ thu hồi lại vốn.

Kết thúc những khu vườn lợi nhuận thấp

HTX Du lịch sinh thái Mê Linh, xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng) đang đồng hành với Khoa Nông Lâm Ngư, Đại học Nghệ An mở tuyến kết nối, chuyển giao khoa học - kỹ thuật sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, kết hợp xây dựng các trung tâm “tập kết” nông sản theo từng vùng, từng khu vực từ biển lên rừng. Sau đó phân phối đến thị trường siêu thị, chợ đầu mối, các bếp ăn tập trung trong học đường, bệnh viện, khu resort nhà hàng, khách sạn du lịch, khu công nghiệp trong nước và nhân lên thị phần xuất khẩu. Mục tiêu của hành trình này nhằm không ngừng mở rộng chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ nông sản công nghệ cao, góp phần tăng trưởng bền vững, vươn mình của kinh tế biển - rừng ở Lâm Đồng.

Tham quan 2.000 m2 nhà kính trồng xà lách thủy tinh tại xã Nam Ban Lâm Hà, chúng tôi ghi nhận quy mô đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, dây chuyền công nghệ và các thiết bị bổ trợ với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng. Lúc này vào thời điểm giữa tháng 7/2025, mỗi ngày có 7 nhân công trong nhà kính thu hoạch, sơ chế và “tập kết” đóng thùng vận chuyển đến hệ thống siêu thị trong nước tiêu thụ trên dưới 1.000 cây xà lách thủy tinh (trọng lượng 0,2 - 0,3 kg/cây).

Rau xà lách thủy tinh sản xuất theo quy trình thủy canh hồi lưu của Khoa Nông Lâm Ngư, Đại học Nghệ An đang thu hoạch, tiêu thụ ổn định tại vùng nông nghiệp Nam Ban Lâm Hà

Đây là lứa rau xà lách thủy tinh thứ 2 thu hoạch (55 ngày/lứa) trong nhà kính công nghệ mới tại xã Nam Ban Lâm Hà kể từ khi xây dựng, lắp đặt vận hành trong thời gian 6 tháng trước. Chủ nhân Trịnh Văn Việt chia sẻ: “Trên phần đất 2.000 m2 trồng cây công nghiệp đã già cỗi, sản lượng và chất lượng hoa lợi rất thấp, gia đình chúng tôi loay hoay mãi thì gặp các chuyên gia Khoa Nông Lâm Ngư, Đại học Nghệ An giới thiệu nguồn giống xà lách thủy canh từ châu Âu. Chúng tôi được hướng dẫn, từng bước chuyển giao quy trình kỹ thuật từ lúc gieo hạt, chăm sóc đến thu hoạch, đóng gói. Cùng với đó, HTX Du lịch sinh thái Mê Linh đã chủ động hợp đồng liên kết với hộ gia đình chúng tôi, thống nhất “tập kết” bao tiêu toàn bộ sản phẩm xà lách thủy canh thu hoạch mỗi ngày…”.

Theo anh Việt, với kinh nghiệm tích lũy 4 năm làm công ăn lương ở các trang trại trong tỉnh Lâm Đồng kết hợp với cập nhật công nghệ mới chuyển giao từ Khoa Nông Lâm Ngư, Đại học Nghệ An đã “hợp thành” sản lượng tăng thêm 30% so với quy trình thủy canh thông thường. Đặc biệt, với chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt, rau thủy canh xà lách thủy tinh của anh Việt trong thời điểm tháng 7/2025, HTX Du lịch sinh thái Mê Linh bao tiêu trên dưới 8.000 đồng/cây (0,2 - 0,3 kg/cây). Lợi nhuận hạch toán trên cùng diện tích đất mỗi năm có thể tăng hơn gấp 3 lần so với canh tác cây công nghiệp dài ngày kém hiệu quả kinh tế nói trên.

Theo đánh giá của ông Trần Ngọc Toàn, Khoa Nông Lâm Ngư, Đại học Nghệ An, quy trình trồng rau xà lách thủy tinh thủy canh sau hơn nửa năm chuyển đổi xây dựng nhà kính và các thiết bị công nghệ cao của nông hộ anh Việt đã đáp ứng cơ bản các yêu cầu vận hành đạt năng suất, chất lượng qua từng ngày thu hoạch.

Quy trình này bắt đầu lan tỏa tích cực trong vùng nông nghiệp xã Nam Ban Lâm Hà, trong đó tiêu biểu mô hình ở HTX Công nghệ cao Sơn Farm. Đến đây, chúng tôi trải nghiệm trong từng không gian nhà kính rộng lớn, hiện đại, hệ thống máy móc vận hành thiết bị tưới nhỏ giọt, quạt gió điều hòa không khí, lưới cắt nắng, điều hòa nhiệt độ của đất, môi trường sinh cảnh đa canh, đa cây và “đa lứa tuổi” gieo trồng.

Vườn cà chua chocolate 15 ngày tuổi, sản xuất theo công nghệ kỹ thuật mới tại xã Nam Ban Lâm Hà, dự báo đến 90 ngày tuổi thu hoạch đạt sản lượng cao

Đa canh theo kế hoạch “tập kết” đi xa

Tại nông hộ Nguyễn Văn Sơn, thành viên của HTX Công nghệ cao Sơn Farm, chúng tôi lần lượt “trò chuyện” trên từng chủng loại cây trồng ngắn ngày công nghệ cao, trong tổng diện tích hơn 6.000 m2 nhà kính chuyển đổi từ các loại cây công nghiệp dài ngày, được xem đã “quá hạn” canh tác từ năm 2019 đến nay. Đó là 3.000 m2 luân canh súp lơ xanh, súp lơ baby, cải thảo; 2.000 m2 cà chua beef, cà chua baby; 1.000 m2 xà lách thủy canh hồi lưu. Tất cả đều sản xuất theo kế hoạch bao tiêu để “tập kết”, vận chuyển và cung ứng theo hợp đồng tiêu thụ trên thị trường cả nước của HTX Du lịch sinh thái Mê Linh. Nông gia Nguyễn Văn Sơn cho hay: “Từ tháng 3/2025 đến nay, tất cả thành viên HTX Công nghệ cao Sơn Farm chuyển đổi sản xuất quy trình kỹ thuật và chủng loại theo hợp đồng liên kết với HTX Du lịch sinh thái Mê Linh. Kết quả từ 90-95% sản lượng rau, quả “tập kết” rồi phân phối nhanh chóng đến người tiêu dùng, nâng giá trị lợi nhuận tăng thêm lên đến 20% so với các thời điểm tiêu thụ phụ thuộc qua các đầu mối trung gian trên thị trường…”.

Ông Nguyễn Văn Sơn - thành viên của HTX Công nghệ cao Sơn Farm

Ở quy mô HTX Công nghệ cao Sơn Farm - Giám đốc Nguyễn Văn Sơn thông tin, HTX thành lập vào cuối tháng 3/2025 với 6 nông hộ thành viên trồng rau ngắn ngày trên diện tích gần 4,5 ha nhà kính và 6 ha ngoài trời, cùng thu hoạch sản phẩm “tập kết” về HTX Du lịch sinh thái Mê Linh trước khi cung ứng ra thị trường.

Theo Giám đốc Sơn tính toán, trên đơn vị 1.000 m2 diện tích nhà kính trồng xà lách thủy canh hồi lưu, cà chua, ớt ngọt, dưa leo baby theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến cung ứng trực tiếp ra thị trường do HTX Du lịch sinh thái Mê Linh chủ trì, thành viên của HTX có thể thu hồi toàn bộ vốn đầu tư nhà kính, dây chuyền thiết bị và các hạng mục hạ tầng nội bộ trong vòng từ 18 - 24 tháng. Riêng trồng các loại rau cao cấp ngoài trời theo chuỗi “tập kết” nông sản này, thu nhập của thành viên HTX ước khoảng trên dưới 300 triệu đồng/ha/năm…

