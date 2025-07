Tập trung nguồn lực để xã Hàm Thuận Nam phát triển bứt phá

Đồng chí Lê Thế Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Nam đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị

Tại Đại hội, đồng chí Lê Thế Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Nam đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội.

Theo đó, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển ổn định; tất cả các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt kế hoạch, trong đó có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch, có nhiều mặt chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đóng vai trò chính của nền kinh tế xã, đời sống của đại bộ phận Nhân dân được cải thiện.

Bên cạnh đó, các thành phần kinh tế tiếp tục đầu tư và phát triển, nhất là kinh tế hộ gia đình có hiệu quả. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch có chuyển biến tích cực. Quốc phòng được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Công tác xây dựng Đảng được củng cố trên các mặt, công tác tổ chức, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm nhiều hơn…

Quang cảnh Đại hội

Với quan điểm “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Hàm Thuận Nam tập trung phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời, bảo vệ tài nguyên, môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lấy phát triển nông nghiệp làm trọng tâm, trụ đỡ của nền kinh tế; phát triển công nghiệp chế biến làm động lực thúc đẩy; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch làm đột phá để nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và bền vững của kinh tế địa phương.

Song song đó, Đảng bộ xã Hàm Thuận Nam đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo thực hiện.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hàm Thuận Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong đó, toàn Đảng bộ đã đạt 15/15 chỉ tiêu đề ra, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách đạt trên 82 tỷ, đạt 173% kế hoạch.

Về những chỉ tiêu trọng tâm đến năm 2030, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ xã Hàm Thuận Nam mạnh dạn giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,7%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT hàng năm nâng lên 97%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi xuống dưới 5%; phấn đấu phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu trên giao (3%)...

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa và bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chúc mừng Đại hội

“ Đảng bộ xã Hàm Thuận Nam cần quan tâm xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định hàng đầu. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Ban Chấp hành khóa mới cần tập trung lãnh đạo, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính.

Bên cạnh đó, tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Xã Hàm Thuận Nam cần tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, liên thông các xã lân cận. Phát huy lợi thế sẵn có về nông nghiệp, tạo động lực để xã Hàm Thuận Nam phát triển bứt phá, góp phần cùng tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Đẩy nhanh các công trình trọng điểm; làm tốt công tác thu chi ngân sách…

Đồng thời, đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu phải có những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các công trình, dự án trọng điểm của địa phương, đảm bảo thi công đúng tiến độ.

“ Đảng bộ xã Hàm Thuận Nam cần cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, của tỉnh thành các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn của xã. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đặc biệt, Đảng bộ xã cần đẩy mạnh chuyển đổi số một cách toàn diện, đồng bộ; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ Hành chính công, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện toàn trình.

Song song với đó cần tăng cường tuyên truyền, phổ cập công nghệ thông tin cho người dân; phát động tốt phong trào “Bình dân học vụ số” trong Nhân dân. Cán bộ, công chức xã cần đổi mới tư duy, hành động trong môi trường số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo trong thực thi công vụ.

Ngoài ra, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xác định đây là nhiệm vụ then chốt. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Đại biểu biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu, nội dung Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030 thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm cao độ.

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, Đảng bộ xã Hàm Thuận Nam đã tiếp thu những góp ý cũng như những chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng thời, sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng xã Hàm Thuận Nam ngày càng phát triển.

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng Ban chấp hành Đảng bộ xã Hàm Thuận Nam