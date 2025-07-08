Quốc phòng toàn dân Thắm đượm tình quân – dân Suốt chiều dài lịch sử dân tộc, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn khắc sâu trong tâm trí mỗi người bởi sự gần gũi, tận tụy và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân. Những năm qua, phẩm chất cao đẹp đó tiếp tục được lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng tô thắm thêm bằng những hành động cụ thể, thiết thực...

Lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp khám bệnh, tặng quà người nghèo, gia đình chính sách.

Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, với tinh thần chủ động và sáng tạo, LLVT Lâm Đồng đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quá trình đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh còn nỗ lực giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ an sinh, xóa đói, giảm nghèo, triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực giúp người nghèo có điều kiện an cư lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

LLVT tặng nhà tình nghĩa quân - dân ở xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng

Trong phòng chống thiên tai, bão lũ, phương châm “3 sẵn sàng” (sẵn sàng phòng ngừa chủ động; sẵn sàng ứng phó kịp thời; sẵn sàng khắc phục khẩn trương, hiệu quả) và “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) được các đơn vị LLVT tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh góp sức chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát nơi tuyến biển

5 năm qua, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ đã tham gia kiểm đếm, sắp xếp khu neo đậu, đảm bảo an ninh trật tự cho 55.000 lượt phương tiện và 291.400 lượt thuyền viên trú tránh bão an toàn;tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực tìm kiếm 116 tàu cá bị nạn và 120 lao động mất tích trên biển.

Hay, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các đơn vị quân đội cũng nhanh chóng trở thành lực lượng tuyến đầu. Thời gian đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã chủ động rời doanh trại, sẵn sàng nhường chỗ cho nhân dân nghỉ ngơi. Hàng ngàn chiến sĩ đã đến từng thôn, bản, làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch, khu cách ly để bảo vệ sự bình yên và sức khỏe cho nhân dân. Không chỉ góp công sức, LLVT Lâm Đồng còn phối hợp với các tổ chức, cá nhân vận động, quyên góp hàng trăm tấn rau, củ, quả, thực phẩm hỗ trợ các tỉnh thành phía Nam với tổng trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cùng với lực lượng quân sự, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh còn hỗ trợ vật chất, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia (tỉnh Mondulkiri) với tổng trị giá gần 2,2 tỷ đồng - một hành động thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả.

Trên tuyến biển, BĐBP tỉnh cũng không quản ngại gian khổ, nỗ lực đảm bảo đầy đủ trang thiết bị cho các tổ, chốt, khu cách ly và điều trị Covid-19. 200 lượt cán bộ, chiến sĩ Biên phòng còn xung phong hỗ trợ BĐBP tỉnh Tây Ninh phòng chống Covid-19. Trong nỗ lực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của Nhân dân, từ năm 2020 đến nay, LLVT tỉnh Lâm Đồng thường xuyên tổ chức các đợt khám sức khỏe, tư vấn, cấp thuốc miễn phí; xây mới hoặc phối hợp xây tặng 261 “Nhà tình nghĩa Quân – Dân”, 71 căn nhà “Đại đoàn kết”, cùng hàng chục công trình văn hóa thể dục thể thao ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Có thể nói, những con số trên là minh chứng sống động về sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhà. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các đơn vị LLVT tỉnh cũng không ngừng chủ động, nỗ lực để vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, vừa là điểm tựa vững chắc cho Nhân dân, tô thắm thêm truyền thống, phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới...