“Thảm họa” giao hữu

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau trận gặp Espanyol, Newcastle tiếp tục đối đầu với một đại diện của Tây Ban Nha là Atletico Madrid. Đây là cơ hội cuối cùng để “Chích chòe” tìm kiếm chiến thắng sau chuỗi trận giao hữu toàn hòa và thua. Tuy nhiên lần này Newcastle tiếp tục thất bại, theo đó kết thúc mùa hè giao hữu trong “thảm họa”.

Hè này, Newcastle chưa thắng nổi một trận giao hữu nào. Họ để thua 3 trận liên tiếp trước Celtic, Arsenal và K-League All Stars, bị Tottenham cầm hòa với tỉ số 1-1 và mới nhất là Espanyol với tỉ số 2-2. Trong trận đấu với đại diện đến từ Tây Ban Nha vào đêm 8/8, đoàn quân của HLV Eddie Howe chơi tốt hơn đối thủ rất nhiều và đã dẫn trước đối thủ tới những phút cuối cùng. Tuy nhiên cái “dớp” hòa và thua vẫn đeo bám đội chủ sân St James‏’ ‏Park trong loạt trận giao hữu mùa hè. Do vậy tưởng chừng “Chích chòe” có chiến thắng đầu tiên nhưng cuối cùng họ vẫn chưa thể có niềm vui chiến thắng khi bị đối thủ gỡ hòa vào những phút cuối cùng.

Đối đầu với Atletico thực sự là thử thách “cực đại” đối với Newcastle trong thời điểm này. Đoàn quân của Diego Simeone hành quân tới Anh trong nỗ lực thử nghiệm để hoàn thiện một đội hình tối ưu nhất trước khi bước vào mùa giải mới. HLV Diego Simeone có thừa kinh nghiệm để giúp đội bóng thủ đô Tây Ban Nha trở thành ứng cử viên vô địch La Liga mùa nhưng sự thiếu tập trung vào những thời điểm quyết định là yếu tố khiến Atletico thường mất đi tất cả. Đối với trận gặp Newcastle, Atletico không xem là trận giao hữu đơn thuần, mà còn là bài kiểm tra quan trọng cuối cùng trước thềm mùa giải 2025/26, khi Simeone đặt tham vọng lớn tại La Liga vào mùa giải năm sau.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022, Atletico trở lại xứ sở sương mù, nơi họ từng thua sát nút Man City tại tứ kết Champions League. Lần này, họ đối mặt với một Newcastle đang khủng hoảng “giao hữu”, do vậy thầy trò Simeone không dấu diếm ý đồ tìm kiếm một chiến thắng. Trong hiệp đấu thứ nhất, Newcastle và Atletico Madrid chơi đôi công vô cùng hấp dẫn. 2 đội tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý, khi có 11 cú dứt điểm được đôi bên thực hiện. Dẫu vậy, các ngôi sao tấn công của Newcastle và Atletico Madrid không thể ghi bàn trong hiệp đấu thứ nhất.

Bước sang hiệp hai, thế trận diễn ra không có nhiều khác biệt. Nhưng Atletico Madrid thể hiện đẳng cấp vượt trội hơn ở khâu dứt điểm. Phút 50, Alvarez có bàn thắng mở tỉ số cho Atletico. Không dừng ở đó, đội bóng đến từ Tây Ban Nhà còn có thêm một bàn thắng trong những phút còn lại do công của Griezmann. Khóa chặt các đường tấn công của Newcastle, Atletico giành chiến thắng thuyết phục 2-0, qua đó nhấn chìm “Chích choè” trong “thảm họa” giao hữu mùa hè.